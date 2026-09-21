MS 2026.254

Gia đình chị Cao Thị Hồng Lưu (SN 1978) và anh Dương Chẳng (SN 1974) sống trong căn nhà khoảng 40m² tại thôn 4, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Cùng sống với vợ chồng anh chị là mẹ anh Chẳng, bà Nguyễn Thị Giang (SN 1937), và con trai Dương Đức Hùng (SN 2004), mắc bại não từ nhỏ.

Gia đình chị Lưu và anh Chẳng sống trong căn nhà khoảng 40m² tại thôn 4, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hải Sâm

Nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình anh Chẳng vốn chật vật. Chị Lưu bán cơm trước cổng bệnh viện, mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng để trang trải sinh hoạt và chăm sóc con trai. Anh Chẳng ai thuê gì làm nấy, chủ yếu làm phụ hồ, thu nhập hơn 300.000 đồng/ngày nhưng công việc không ổn định.

Cuộc sống vốn khó khăn càng đảo lộn sau khi chị Lưu gặp tai nạn trên đường đi mua cháo cho con.

Tai nạn trên đường đi mua cháo cho con

Theo anh Chẳng, cách đây gần 10 ngày, khoảng 18h, chị Lưu chạy xe đi mua cháo thì xảy ra va chạm.

“Tay trái bị gãy hai chỗ, một chỗ ở vùng vai lòi xương, một chỗ dưới khuỷu tay. Tay phải cũng bị gãy, còn chân thì gãy xương đùi”, anh Chẳng kể.

Chị Lưu được đưa vào viện cấp cứu và trải qua phẫu thuật. Hiện chị đang nằm hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Với những chấn thương nặng, chị còn phải tiếp tục điều trị và phục hồi trong thời gian dài.

Chị Lưu bị tai nạn khiến hai tay và 1 chân bị gãy. Ảnh: Hải Sâm

Điều khiến gia đình lo lắng hơn là sức khỏe của chị Lưu vốn đã yếu do mắc bệnh thiếu máu huyết tán hơn 10 năm nay. Khoảng 2 tháng một lần, chị phải vào viện truyền máu, mỗi năm có khoảng 5-6 đợt điều trị.

“Mỗi lần được bảo hiểm y tế chi trả thì gia đình đỡ được phần nào. Nếu không có, chúng tôi phải mua hoặc tìm nguồn để đổi máu. Một bịch máu khoảng 1,8 triệu đồng, có đợt vợ tôi cần đến 4 bịch”, anh Chẳng nói.

Con trai 22 năm nằm một chỗ

Vợ chồng anh Chẳng có hai người con. Hùng là con trai thứ hai, sinh non, chỉ nặng 1,7kg. Khi khoảng 1 tuổi, sau một lần sốt cao rồi co giật, sức khỏe của em sa sút và được chẩn đoán mắc bại não.

Hùng mắc bệnh bại não nằm một chỗ suốt 22 năm qua. Ảnh: Hải Sâm

Suốt 22 năm qua, Hùng chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ cha mẹ chăm sóc. Cơ thể em ngày càng teo tóp, co quắp, cân nặng chưa đầy 10kg. Hùng còn thường xuyên lên cơn co giật, mỗi lần như vậy người em tím tái, mắt trợn ngược.

Mỗi lần chị Lưu phải vào viện truyền máu, bà Giang (mẹ anh Chẳng) dù tuổi cao, sức yếu vẫn phải ở nhà chăm Hùng.

"Bà già rồi, đỡ cháu còn không nổi nhưng nếu mình không chăm thì ai chăm?”, bà Giang nghẹn ngào.

Từ khi vợ bị tai nạn, anh Chẳng phải đưa con đến nhà bà ngoại nhờ chăm sóc. Ảnh: Hải Sâm

Trước khi chị Lưu gặp tai nạn, bà Giang cũng bị ngã gần giếng, gãy cả tay và chân. Sau phẫu thuật, bà mới trở về nhà khoảng một tháng thì con dâu gặp nạn. Tuổi cao, xương khớp yếu, hiện bà vẫn phải tập ngồi và cần người chăm sóc.

Bà Đinh Thị Nhị, 78 tuổi cố gắng chăm sóc cháu ngoại bại não thay các con. Ảnh: Hải Sâm

“Mọi chuyện xảy ra liên tiếp nhau. Vợ gãy cả tay chân nên tôi phải vào viện chăm sóc. Ở nhà, ban đầu tôi nhờ con gái đã lấy chồng cách nhà khoảng 6km chạy tới chạy lui chăm mẹ và em. Nhưng cháu có con nhỏ 3 tuổi, lại đang mang bầu cháu thứ hai nên đi lại rất vất vả. Sau đó, gia đình bàn bạc rồi gửi Hùng qua nhà ngoại nhờ bà chăm, còn mẹ tôi qua nhà anh trai tôi ở tạm vì ở nhà không còn ai”, anh Chẳng nghẹn ngào.

Người chồng lo không biết lấy tiền đâu điều trị cho vợ

Từ ngày vợ gặp tai nạn, anh Chẳng phải vay 50 triệu đồng để đưa chị Lưu nhập viện và lo chi phí điều trị. Riêng khoản tạm ứng cho ca phẫu thuật đã khoảng 47 triệu đồng.

Trước khi chị Lưu gặp tai nạn, bà Giang (mẹ anh Chẳng) cũng bị ngã gần giếng, gãy cả tay và chân. Ảnh: GĐCC

Khoản tiền này là gánh nặng lớn đối với gia đình sống bằng nghề làm thuê. Trong khi đó, phía trước chị Lưu còn một chặng đường điều trị dài. Sau khi xuất viện, chị cũng chưa thể sớm trở lại công việc bởi cả hai tay và một chân đều bị thương nặng.

Căn bệnh thiếu máu huyết tán vẫn đeo bám, chị Lưu sẽ còn phải tiếp tục những đợt truyền máu định kỳ.

“Tôi chỉ mong vợ khỏe lại, nhưng giờ không biết lấy đâu ra tiền để lo những ngày tới”, anh Chẳng nói.

Bà Nguyễn Thị Trí Hạnh, Chủ tịch UBMTTQVN xã Hoàn Lão, cho biết gia đình anh Chẳng thuộc diện hộ nghèo của xã.

Theo bà Hạnh, anh Chẳng đi làm thuê nhưng thể lực yếu, công việc không ổn định. Vợ mắc bệnh thiếu máu huyết tán lâu năm, nay lại bị tai nạn nghiêm trọng; con trai mắc bại não, nằm một chỗ suốt 22 năm, còn mẹ già tuổi cao, sức yếu.

“Gia đình vốn đã rất khó khăn, nay lại liên tiếp gặp biến cố. Chúng tôi mong các tổ chức, cá nhân và bạn đọc cùng chung tay sẻ chia, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa trị, vượt qua giai đoạn khó khăn này và từng bước ổn định cuộc sống”, bà Hạnh nói.

Bạn đọc giúp gia đình anh Dương Chẳng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.254 (gia đình anh Dương Chẳng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Dương Chẳng theo địa chỉ: thôn 4, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0363348618

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