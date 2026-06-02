Sau khi tan học, em Quách Quang Liêm (thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh) - nhân vật trong bài viết: "Tai nạn khi đá bóng, nam sinh ở Bắc Ninh cần 50 triệu đồng để phẫu thuật" - đi đá bóng cùng bạn bè, không may bị ngã chấn thương sọ não.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) trao số tiền 346.136.347 đồng đến gia đình em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh

Trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, bác sĩ cho biết, Liêm bị xuất huyết nội sọ tại não thất. Sau đó, gia đình xin chuyển Liêm về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Từ khi Liêm gặp nạn, chi phí điều trị tốn kém khiến người mẹ đơn thân, chị Hoàng Thị Hạnh phải xoay xở vay mượn khắp nơi.

Năm 2024, chồng chị Hanh mất do bệnh ung thư phổi. Từ đó, một mình chị Hạnh phải gồng gánh nuôi các con.

Sau khi hoàn cảnh của Liêm được Báo VietNamNet chia sẻ, đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 346.136.347 đồng của bạn đọc giúp đỡ Liêm gửi về quỹ Báo đã được trao đến gia đình.

Chị Hạnh cho biết, tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ phát hiện Liêm mắc dị dạng mạch máu, căn bệnh rất nguy hiểm. Hiện Liêm đã được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi điều trị.

"Sau khi được Báo VietNamNet thông báo, bạn đọc của báo đã ủng hộ con trai số tiền 346.136.347 đồng. Đây là số tiền lớn, đã đủ để con điều trị sau này nên tôi đã liên hệ với quý Báo xin ngừng tiếp nhận ủng hộ của bạn đọc kể từ ngày 20/5/2026.

Từ ngày 20/5, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ con, xin nhờ Báo chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn hoặc các chương trình nhân ái mà Báo đang kêu gọi giúp đỡ", chị Hạnh nói.