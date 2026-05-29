Em Quàng Hồng Quyên (bản Tau 2, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) – nhân vật trong bài viết: “Vợ mất vì ung thư, con gái nguy kịch sau tai nạn, cha nghèo cầu cứu”.

Số tiền 101.644.700 đồng do bạn đọc Báo VietNamnet giúp đỡ đã được trao cho gia đình Quyên

Trên đường đi mua thực phẩm cho nhà hàng, Quyên không may gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện số 2 tỉnh Lào Cai phẫu thuật cấp cứu gấp, Quyên được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục xử lý do bị chấn thương nặng.

Năm 2019, mẹ Quyên qua đời do bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, để lại cho gia đình Quyên một khoản nợ hơn 300 triệu đồng.

Nay Quyên lại bị tai nạn nguy kịch. Để cứu Quyên, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi. Nợ cũ chưa trả hết, nợ mới lại đến khiến gia đình Quyên liêu xiêu.

Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn khi không còn cách xoay xở kinh phí để điều trị, Quyên được nhiều bạn đọc chung tay giúp đỡ sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh. Số tiền 101.644.700 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ Quyên đã được chuyển đến gia đình.

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, anh Quàng Văn Thiên xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.

“Được các bác sĩ tận tình cứu chữa, hiện Quyên đã được xuất viện về nhà để tập phục hồi và thăm khám định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ. Gia đình chúng tôi cảm ơn các y, bác sĩ và bạn đọc Báo VietNamNet đã đồng hành, giúp đỡ con gái tôi trong thời gian qua”, anh Thiên bày tỏ.