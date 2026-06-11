Shenghong Technology đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền các tin đồn liên quan đến tỷ phú Chen Tao - Chủ tịch tập đoàn.

Sự việc bắt đầu từ 6/6, khi một tài khoản mạng xã hội có tên “Zhenzhen Janice" đăng tải nhiều thông tin liên quan đến đời tư của tỷ phú Chen Tao, theo Uniteddaily.

Hình ảnh cắt từ video được cho là ông Chen Tao có hành vi thân mật với một người phụ nữ trong thang máy. Ảnh: Uniteddaily

Trong đó có một đoạn video từ camera an ninh thang máy ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên, được cho là ông Chen Tao, có hành vi thân mật với một người phụ nữ. Vụ việc lan truyền nhanh chóng. Giới đầu tư cũng phản ứng tức thì.

Vào phiên giao dịch ngày thứ Hai (8/6), cổ phiếu của Shenghong Technology trên sàn đã giảm mạnh, vốn hóa thị trường của công ty đã "bốc hơi" khoảng 54 tỷ nhân dân tệ (hơn 7,5 tỷ USD) chỉ trong vòng 2 ngày, theo Worldjournal.

Trước diễn biến trên, đại diện Shenghong Technology đã chính thức lên tiếng với truyền thông, khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, không liên quan đến các vấn đề quản trị doanh nghiệp hay kiểm soát nội bộ.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Khi được hỏi về việc tỷ phú Chen Tao có làm việc bình thường hay không, đại diện công ty cho biết đây là vấn đề thuộc đời tư cá nhân và từ chối bình luận thêm.

Tỷ phú Chen Tao - Chủ tịch Shenghong Technology. Ảnh: Baidu

Shenghong Technology hiện là một trong những nhà cung cấp quan trọng của Nvidia trong lĩnh vực PCB (bảng mạch in) dành cho máy chủ AI, với thị phần khoảng 50% trong chuỗi cung ứng PCB trung tâm dữ liệu toàn cầu. Ông Chen Tao (54 tuổi) là nhà sáng lập công ty.

Trước đó, vào ngày 28/5, theo lời mời của CEO Nvidia Jensen Huang, ông Chen Tao đã tham dự một sự kiện kín cấp cao tại Đài Bắc có tên gọi “Trillion-Yuan Banquet”. Ông cũng là đại diện duy nhất đến từ Trung Quốc trong nhóm nhà cung cấp tham dự sự kiện này trong 2 năm liên tiếp.

Theo Forbes, tài khoản ước tính của ông Chen Tao và gia đình là 11,3 tỷ USD.

Ông Chen Tao quê ở Long Nam, Cam Túc. Những năm 1990, ông đến Thâm Quyến và làm nhân viên kinh doanh cho một công ty PCB, từ đó bắt đầu gắn bó với lĩnh vực sản xuất bảng mạch in.

Năm 2006, ông sáng lập Shenghong tại Quảng Đông. Trong bối cảnh ngành PCB tại Trung Quốc vẫn bị doanh nghiệp nước ngoài chi phối, ông nhận ra cơ hội lớn và tự học chuyên sâu về kỹ thuật, thậm chí tháo rời bảng mạch để nghiên cứu, qua đó dần trở thành kỹ sư.

Sau đó, ông dẫn dắt đội ngũ kinh doanh tiếp cận các nhà sản xuất thiết bị gia dụng nhỏ tại Đồng bằng sông Châu Giang, bắt đầu bằng các đơn hàng gấp. Với dịch vụ “làm mẫu 48 giờ, giao hàng 7 ngày”, Shenghong nhanh chóng tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn, công ty phát triển mạnh, tài sản của ông tăng trưởng. Hiện tại, ông được ghi danh trong danh sách tỷ phú toàn cầu.