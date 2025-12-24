Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, em Trần Văn Hào (xóm Văn Viên, xã Nam Thành, tỉnh Nghệ An - nhân vật trong bài viết: “Bé trai 14 tuổi bị bỏng điện cao thế mất cả hai tay, mong được cộng đồng giúp đỡ”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 126.142.905 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Trần Văn Hào bị bỏng điện cụt 2 tay

Trong lúc cầm cần câu câu cá cùng bạn ở ngoài đồng, Hào không may bị dòng điện cao thế phóng xuống dẫn đến bất tỉnh tại chỗ, nguy kịch tính mạng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Ba Lan (tỉnh Nghệ An), Hào được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cứu chữa.

Tại đây, các bác sĩ xác định, Hào bị bỏng 28% cơ thể, 2 cánh tay bị hoại tử buộc phải cắt bỏ hoàn toàn. Hào trải qua nhiều lần phẫu thuật, rất may đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, em phải đối diện với quá trình điều trị và phục hồi trong thời gian dài nên chi phí rất tốn kém.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Từ khi Hào vào viện, gia đình em phải vay mượn khắp nơi mới được khoảng 40 triệu đồng đóng viện phí ban đầu.

Cảm thương hoàn cảnh của Hào, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 126.142.905 đồng để em có thêm động lực điều trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển tận tay gia đình.

Anh Trần Văn Hải (bố của Hào) cho biết, hiện Hào đã được chuyển lên khoa Phục hồi chức năng điều trị.

"Trong lúc gia đình gặp khó khăn nhất thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này giúp gia đình có thêm chi phí trang trải trong quá trình điều trị cho con tới đây", anh Hải xúc động chia sẻ.