Em Trần Văn Vinh (SN 2008, đội 16, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Bố câm điếc, người mẹ nghèo vay nợ giành giật sự sống cho con đang nguy kịch”.

Gia cảnh em Vinh vô cùng éo le, bố bị câm điếc bẩm sinh, mẹ là lao động chính trong gia đình. Nhà nghèo, học hết lớp 9, Vinh xin nghỉ để đi làm phụ mẹ. Ai ngờ, tai nạn ập đến khiến tính mạng em nguy kịch. Cũng từ đây, gia đình em lâm vào tình cảnh khốn khó vì chi phí điều trị của em quá lớn.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ em Trần Văn Vinh số tiền 62.324.346 đồng.

Chị Bùi Thị Vui (mẹ Vinh) phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Do Vinh chưa có bảo hiểm y tế, nên mọi chi phí đều không biết xoay xở từ đâu.

Sau khi hoàn cảnh của em Trần Văn Vinh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 62.324.346 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo giúp đỡ em Vinh đã được chuyển đến tận tay gia đình.

Chị Vui cho biết, hiện con trai chị đã được xuất viện về nhà để điều trị phục hồi và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

“Trong lúc gia đình tôi bế tắc nhất, không biết xoay xở ở đâu ra tiền cứu cháu thì được mọi người chung tay giúp đỡ. Số tiền trên tôi dành để mua thuốc và thanh toán viện phí cho cháu”, chị Vui xúc động chia sẻ.