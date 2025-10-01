MS 2025.264

Trong căn nhà nhỏ ở xóm 6, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, hai đứa trẻ ngày ngày ngóng về phía cổng, chờ giây phút được nhìn thấy cha trở về.

Bé Cao Thị Trà My (12 tuổi) và em trai Cao Văn Minh Nhật (8 tuổi) đã phải nếm trải những mất mát không gì bù đắp nổi. Mẹ các cháu ra đi vì ung thư não, cha đang từng ngày chống chọi với ung thư vòm họng di căn.

Mẹ qua đời, bố mắc bệnh ung thư hai đứa trẻ nguy cơ sống cảnh bơ vơ.

Cả hai cháu từng có một gia đình yên ấm. Bố các cháu là anh Cao Văn Trường (SN 1990) còn mẹ là chị Nguyễn Thị Lê (SN 1990) làm công nhân cho một công ty môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng lương eo hẹp song cả hai vẫn luôn động viên nhau cố gắng, mong cuộc sống các con mai này khá hơn.

Thế rồi, lần lượt hai đứa trẻ được sinh ra trong niềm hân hoan của hai vợ chồng. Thế nhưng, năm 2019, thời điểm đó cháu Nhật mới được 2 tuổi, chị Lê đi khám rồi phát hiện mắc ung thư não sau nhiều ngày bị đau đầu.

Suốt một năm ròng rã điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai rồi chuyển đến Bệnh viện K, chị Lê vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật. Anh Trường chấp nhận nghỉ việc đến bệnh viện chăm vợ hàng tháng với hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn.

Vì thế, cháu My và cháu Nhật đành gửi ông bà nội chăm sóc. Nhưng căn bệnh quái ác khiến chị không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào năm 2022. Ngày chị mất, hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ biết khóc gọi mẹ trong vô vọng. Gia đình nghèo, ông bà nội vì thương các cháu còn nhỏ đã sớm mồ côi mẹ nên rất cố gắng bù đắp cho các cháu để anh Trường đi làm.

Căn bệnh quái ác cần phải nằm viện điều trị liên tục khiến kinh tế gia đình anh Trường suy sụp.

Vợ qua đời chưa được bao lâu, bất hạnh lại kéo đến với gia đình các cháu. Tháng 11/2024, anh Trường lại phát hiện khối hạch bất thường ở cổ. Kết quả sinh thiết tại Bệnh viện K Tân Triều là ung thư vòm họng khiến anh suy sụp.

“Cổ bên phải tự dưng nổi hạch, tôi hoang mang lắm. Đi khám ở bệnh viện tỉnh Nghệ An chưa ra kết quả, lòng cứ bồn chồn. Tôi chỉ cầu mong đừng phải bệnh nặng. Hai con còn nhỏ quá, mình phải cố gắng vì chúng. Bác sĩ nói xong, tai tôi ù đi. Hình ảnh hai đứa con cứ hiện lên. Tôi tự hỏi, nếu mình gục ngã, các con sẽ ra sao?”, anh Trường nghẹn lòng nhớ lại những ngày tháng đầy khó khăn đó.

Bố mẹ anh ở nhà Nghệ An cũng chết lặng khi nghe tin. Bà nội hai cháu cả đêm không ngủ, lặng nhìn lên di ảnh mẹ các cháu mà chợt thấy rùng mình vì nỗi lo mất thêm đứa con trai vì căn bệnh hiểm nghèo, rồi các cháu bà sẽ đi về đâu.

Từ đó, anh Trường bắt đầu hành trình gian nan với những chai hóa chất và những mũi xạ trị đầy gian nan. Anh trải qua 6 đợt hóa trị, 33 mũi xạ trị và được xuất viện vào tháng 5/2025, tưởng chừng đã tạm ổn.

Nhưng chỉ ba tháng sau, giữa tháng 8/2025, cơn đau lưng dữ dội khiến anh phải nhập viện, và kết quả chụp chiếu cho thấy ung thư đã di căn xương. Bác sĩ tiên lượng rất xấu, tủy và bạch cầu yếu, việc điều trị sẽ kéo dài và vô cùng tốn kém.

Trong khi đó, những khoản tiền đi viện suốt 1 năm qua đã vượt ra ngoài khả năng của gia đình anh. Mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men và đi lại đến nay đã lên tới 150 triệu đồng, phần lớn phải vay mượn anh em họ hàng. Dù bảo hiểm y tế chi trả 80%, số tiền còn lại cùng các khoản phát sinh vẫn là gánh nặng khổng lồ đối với gia đình anh.

Những ngày nằm viện, anh Trường chỉ có một mình vì nhà quá neo người đồng thời anh muốn bố mẹ có thể chăm được các con. Hai đứa trẻ còn đang tuổi đi học, nhớ bố, nhưng chỉ biết gọi hỏi qua điện thoại. “Bố ơi, bố có khỏe không?” - câu hỏi hồn nhiên ấy khiến trái tim người cha vừa đau xót vừa bất lực.

Tình cảnh của gia đình anh Trường lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Anh Cao Văn Trường đang gắng gượng từng ngày với mong muốn duy nhất được sống lâu hơn để nuôi con khôn lớn. Mọi sự giúp đỡ, dù là nhỏ bé, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho người cha trên hành trình chống chọi bệnh tật, và quan trọng hơn, giữ lại điểm tựa duy nhất cho hai đứa trẻ còn quá đỗi ngây thơ.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện K3 Tân Triều xác nhận, bệnh nhân Cao Văn Tường SN 1990 bị ung thư vòm họng đã truyền 3 đợt hóa chất và 4 mũi xạ trị. Vợ bệnh nhân bị u não điều trị ở bệnh viện Bạch Mai qua đời năm 2022. Bệnh nhân hiện đang nuôi 2 con nhỏ. Gia cảnh khó khăn, bệnh nhân đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ