Tôi là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em. Tôi đi xuất khẩu lao động đã hơn 10 năm. Công việc chỉ là lao động tay chân, nhưng quy đổi ra tiền Việt thì cũng đủ đầy để tôi gửi về đỡ đần gia đình mỗi dịp lễ, Tết, thuốc thang cho mẹ.

Bốn anh chị tôi đều đã lập gia đình, có con, cháu, nhà cửa khang trang, riêng tôi thì vẫn "một thân một mình" sau cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Không vợ, không con nên tôi thường chuyển tiền cho anh trai cả, nhờ anh phụng dưỡng và gom góp sửa nhà cho mẹ. Tôi dự kiến vài năm nữa, khi đủ vốn liếng sẽ về quê làm ăn và sống cùng mẹ.

Anh cả tôi có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, làm ăn khá tốt. Anh cũng là người hỗ trợ tôi tiền để đi xuất khẩu lao động, do đó, tôi biết ơn và tin tưởng anh.

Mỗi lần anh báo mẹ đau ốm đi viện hay nhà cửa xuống cấp cần sửa sang, tôi đều nhanh chóng gửi tiền về.

Thật lòng cũng đã 5 năm rồi, tôi không về quê. Tôi cố gắng tiết kiệm để nhanh có vốn. Tôi thường chỉ gặp mẹ qua các cuộc gọi video.

Năm nay, mẹ tôi bước sang tuổi 75 nên gia đình tổ chức lễ mừng thọ mẹ vào sau tết Nguyên đán. Tôi chẳng chần chừ gửi về 30 triệu đồng để anh cả lo sắm sửa, làm tiệc,... Ban đầu tôi dự kiến không về, nhưng thấy mẹ mong mỏi một lần được sum vầy đông đủ con cháu nên tôi bí mật đặt vé về Việt Nam chỉ 1 ngày trước lễ mừng thọ.

Chuyến bay hơi trễ nên lúc tôi đi taxi về tới làng cũng đã gần tới giờ tổ chức. Tôi không báo cho gia đình. Từ đầu ngõ, tôi đã thấy loa đài rộn ràng, dựng rạp khá lớn. Tôi mừng thầm vì anh chị làm lễ mừng thọ chu đáo cho mẹ.

Nhưng bước vào sân nhà, tôi mới té ngửa khi phát hiện, đây là lễ mừng thọ tổ chức chung với tiệc tân gia của nhà anh cả. Rạp dựng trước căn nhà hai tầng rộng lớn, gạch ốp sáng bóng, sân lát đá đỏ, cửa kính, đồ đạc còn mới tinh. Nhà mẹ tôi ngay bên cạnh vẫn là căn nhà cấp 4. Trên ban thờ và trước nhà cũng được trang trí hoa, quả, giăng đèn nhưng sơ sài hơn.

Tôi thấy mẹ ngồi một góc, mặc áo dài đỏ, xung quanh con cháu đang nháo nhào chụp ảnh. Tôi nhớ mẹ quá nên lao vào ôm mẹ. Mẹ nhận ra tôi, khóc sụt sùi không ngừng.

Các chị gái cũng vỡ òa, ôm lấy tôi mà nức nở. Chỉ riêng vợ chồng anh cả thì tỏ rõ sự ngạc nhiên: "Chú út về sao không báo trước? Chẳng mấy khi con cháu đông đủ nên anh chị làm tân gia luôn, vừa vui vừa tiết kiệm thời gian, công sức".

Tôi thầm nghĩ, lí do đó chẳng hợp lý chút nào. Nhưng trong ngày vui của mẹ, tôi chỉ "vâng", không muốn tranh cãi.

Tôi đếm sơ sơ, trong hơn 30 mâm cỗ, có tới gần 10 mâm là bạn bè, khách hàng làm ăn của anh cả. Đa phần họ cũng tới chúc mừng mẹ tôi nhưng có người còn không biết có lễ mừng thọ. Họ xin lỗi rối rít vì chỉ chuẩn bị quà tân gia rồi nhanh chóng rút ra tờ 200.000 đồng mừng tuổi mẹ. Chứng kiến cảnh đó, tôi thật sự thấy không hài lòng.

Buổi tiệc mừng chưa kết thúc nhưng tôi thấy mẹ mệt nên đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi. So với lúc tôi đi, căn nhà của mẹ đã được sửa sang lại phần mái, thêm điều hòa, tivi, nóng lạnh đầy đủ. Trong tủ lạnh và phòng khách có nhiều đồ ăn, các loại sữa dinh dưỡng cho người cao tuổi.

Tôi khéo léo tâm sự với mẹ, mẹ cũng cho biết vợ chồng anh cả luôn quan tâm, lo cho mẹ ăn uống đủ đầy, không thiếu thứ gì. Hằng tháng, tôi gửi tiền về, anh chị đều báo mẹ và đưa mẹ một ít chi tiêu vặt.

Mẹ tôi nói cuộc sống rất tốt khiến tôi cũng an lòng. Ảnh minh họa: Freepik

Nghe mẹ nói, tôi cũng an lòng. Nhưng thực sự tôi không thể thấu hiểu lý do tại sao lễ mừng thọ của mẹ bị gộp chung với lễ tân gia nhà anh cả. Ngày vui của mẹ tôi lại trở thành một phần nhỏ trong ngày vui đón nhà mới của anh?

Tôi suy nghĩ như vậy, có phải quá hẹp hòi, ích kỷ hay không? Trong lòng tôi, lễ mừng thọ của mẹ không cần hoành tráng mà phải trang trọng và ấm áp, sum vầy, không thể "chia sẻ" với việc khác.

Độc giả giấu tên

