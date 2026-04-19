Hoài nghi trở lại với MU và Carrick sau khi để thua 1-2 Leeds tại Old Trafford, lần đầu tiên sau 45 năm ở vòng đấu trước. Tuy nhiên, niềm vui đã trở lại với bầy ‘Quỷ’ trong chuyến làm khách Chelsea.

Đội trưởng Bruno Fernandes kiến tạo để Cunha ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (phút 43), giúp MU giữ vững vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh, đồng thời khiến Chelsea thêm cảnh khốn đốn.

Đó là thất bại thứ 4 liên tiếp của đội bóng áo xanh tại Premier League và là thứ 6 trong 7 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Carrick và học trò ngày một gần hơn chiếc vé dự Cúp C1 mùa tới.

Sau trận đấu, Carrick chỉ ra yếu tố làm nên chiến thắng cho MU: “Để có được màn trình diễn như hôm nay và giành chiến thắng tại Stamford Bridge, đòi hỏi MU phải giữ kỷ luật cùng một tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với kết quả này. Một chiến thắng vô cùng xứng đáng”.

MU có chiến thắng quan trọng trên sân Chelsea, giữ vững vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh. Ảnh: MUFC

Ở cuộc so tài với Chelsea, Carrick buộc phải điều chỉnh hàng thủ, do Harry Maguire và Lisandro Martinez đều bị treo giò, trong khi Leny Yoro bị chấn thương trong lúc tập luyện.

Mặc dù phải sử dụng cặp trung vệ bất đắc dĩ là Ayden Heaven và Noussair Mazraoui, nhưng MU vẫn giữ sạch lưới.

Carrick chia sẻ: “Những khó khăn mà MU gặp phải trong vài ngày qua, cùng với sự thiếu ăn ý giữa 2 trung vệ, đã gây ra chút thách thức. Chelsea đã có một số cơ hội nhưng hàng thủ MU đã làm rất tốt.

Các chàng trai xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi và cả các thành viên trong BHL cũng vậy, với việc lên kế hoạch và nỗ lực điều chỉnh kịp thời để ứng phó tình huống và đảm bảo mọi người đều sẵn sàng. Có rất nhiều điều đáng tự hào trong chiến thắng của MU trước Chelsea”.