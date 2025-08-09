Việc đạt được tốc độ 5G vượt trội cho thấy Viettel không chỉ có độ phủ mạng 5G rộng mà còn tối ưu hiệu năng mạng một cách hiệu quả, mang lại trải nghiệm truy cập nhanh, ổn định cho người dùng trong thực tế. Ảnh: VT

Theo số liệu thống kê mới nhất được công bố bởi i-SPEED by VNNIC (Speedtest.vn), hệ thống đo lường tốc độ truy cập Internet của Bộ KH&CN tháng 7/2025, Viettel dẫn đầu về tốc độ 5G, đứng thứ 2 là VNPT và đứng thứ 3 là MobiFone.

Cụ thể, tốc độ tải xuống của mạng 5G Viettel đạt 483 Mbps, VNPT là 315 Mbps còn MobiFone là 211 Mbps. Tốc độ tải lên của mạng 5G Viettel là 106 Mbps, VNPT là 52 Mbps và MobiFone là 38 Mbps.

Việc đạt được tốc độ 5G vượt trội cho thấy Viettel không chỉ có độ phủ mạng 5G rộng mà còn tối ưu hiệu năng mạng một cách hiệu quả, mang lại trải nghiệm truy cập nhanh, ổn định cho người dùng trong thực tế.

Theo ghi nhận từ ứng dụng kiểm tra vùng phủ sóng nPERF, Viettel hiện cũng là nhà mạng có vùng phủ 5G lớn nhất Việt Nam, với hơn 7.000 trạm được lắp đặt ở tất cả các tỉnh, thành phố, trở thành “case study” điển hình về tốc độ triển khai 5G. Đây là kết quả của chiến lược “trải thảm” hạ tầng, với mục tiêu lũy kế đạt gần 30.000 trạm 5G trong năm nay.

Theo thống kê của i-SPEED, tốc độ mạng di động nói chung gồm 4G và 5G thì Viettel cũng dẫn đầu, đứng thứ hai là VNPT và đứng thứ ba là MobiFone. Cụ thể, tốc độ tải xuống của Viettel đạt 98 Mbps, trong khi VNPT đạt 72 Mbps và MobiFone đạt 57 Mbps.

Tốc độ tải lên của Viettel đạt 31 Mbps, VNPT đạt 29 Mbps và MobiFone đạt 23 Mbps.

Những con số này phản ánh chất lượng mạng di động tổng thể của Viettel không chỉ nhanh mà còn ổn định, mang lại lợi thế rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày như xem video, gọi video call, học tập, làm việc từ xa…

Các biểu đồ thống kê từ Speedtest.vn cho thấy sự dao động về tốc độ của mạng Viettel là thấp nhất. Dù người dùng đang ở trung tâm thành phố hay các khu vực lân cận có sóng 5G, trải nghiệm của họ vẫn rất đồng đều.

Trước đó, theo báo cáo công bố tháng 2 từ iSpeed, nền tảng đo tốc độ Internet chính thức do Bộ Khoa học & Công nghệ vận hành, Viettel dẫn đầu thị trường với tốc độ 5G trung bình 226,27 Mbps, VinaPhone xếp sau với tốc độ 157,17 Mbps. Trung bình tốc độ 5G tại Việt Nam đạt 187,58 Mbps.

Hệ thống i-Speed được Trung tâm Internet Việt Nam - VNNIC (Bộ TT&TT) xây dựng, phát triển từ năm 2020, dùng để đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam thông qua trải nghiệm người dùng một cách khách quan, chính xác. Người dùng có thể tự đo tốc độ truy cập Internet qua ứng dụng i-Speed trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, iOS.

Theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới Quý 1 và Quý 2 do Ookla - đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest - công bố, Viettel và VinaPhone đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu.

Cụ thể, theo báo cáo Mạng Di động nhanh nhất thế giới, Viettel xếp hạng 3 toàn cầu về tốc độ di động tổng thể, đạt điểm Speed Score 82,56, vượt qua nhiều ông lớn như Singtel (Singapore), SK Telecom (Hàn Quốc).

Trong khi đó, theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới, VinaPhone đứng thứ 2 về tốc độ mạng 5G, với điểm số 78,11, chỉ sau e& của UAE - nhà mạng giữ vị trí số 1 toàn cầu. Bảng xếp hạng của Ookla được xây dựng dựa trên hàng triệu bài kiểm tra do người dùng thực hiện thông qua ứng dụng Speedtest, tính toán điểm Speed Score dựa trên ba yếu tố: tốc độ tải xuống (70%), tốc độ tải lên (20%) và độ trễ (10%).

Ookla xác định "Mạng 5G nhanh nhất thế giới" dựa trên chỉ số Speed Score trong quý I và quý II, thu thập từ các thiết bị kết nối 5G thực tế. Đối với "Mạng di động nhanh nhất thế giới", Ookla thu thập từ các bài kiểm tra trên thiết bị sử dụng chipset hiện đại.

Nhà mạng phải chiếm ít nhất 3% tổng mẫu trong khu vực và đã đoạt giải Speedtest cấp quốc gia trong cùng kỳ mới đủ điều kiện xét giải ở cấp khu vực hoặc toàn cầu.