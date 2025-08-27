Buổi sơ duyệt bắt đầu lúc 20h, kéo dài gần 2 giờ, với sự tham gia của các lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng đứng làm nền; lực lượng diễu binh, diễu hành.
Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 43 khối diễu binh hành tiến (Quân đội có 26 khối, Công an 17 khối); đoàn diễu binh quân đội các nước Nga, Lào, Campuchia, lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 13 khối diễu hành quần chúng.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8); lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Sau khi thực hiện phần nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ thì lần lượt các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe Nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; các khối của Quân đội; các khối quân đội các nước: Nga, Lào, Campuchia; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng... tiến qua lễ đài.
Đây là lần thứ 3 diễn tập tại Quảng trường Ba Đình, qua 2 lần các khối thực hành diễu binh, diễu hành được đánh giá bảo đảm đội hình hàng ngang, hàng dọc cơ bản đều, đẹp, thống nhất, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân và đại đoàn kết dân tộc.
Cũng giống như các lần tổng hợp luyện trước, khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố lân cận như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Kim Mã, Hùng Vương, Thanh Niên... tập trung hàng chục nghìn người dân đổ về với ghế xếp, bạt trải đất, áo mưa, ô che để chờ xem.
Các khối diễu binh, diễu hành tập kết trước giờ sơ duyệt
Khoảng 2 giờ trước buổi sơ duyệt, các khối diễu binh và diễu hành lần lượt di chuyển về vị trí tập kết, sẵn sàng tiến vào khu vực tập trung. Từng đoàn chiến sĩ và các khối diễu hành đi qua trong tiếng reo hò, chào đón nồng nhiệt của người dân.
Các chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề, huân chương lấp lánh trên ngực, thể hiện niềm tự hào và tác phong kỷ luật nghiêm minh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mỗi khối diễu binh mang đặc trưng riêng, với trang bị đa dạng từ súng cầm tay đến các thiết bị hỗ trợ, đại diện cho các quân binh chủng.
Trước giờ sơ duyệt, các chiến sĩ và thành viên các khối diễu hành giao lưu sôi nổi với người dân, tạo nên không khí ấm áp và đoàn kết.
Các khối diễu binh luyện tập tại Quảng trường Ba Đình
Các khối diễu binh và diễu hành tích cực luyện tập trước giờ diễn ra lễ chính thức. Tiếng hô "đi đều bước" vang lên hùng tráng, hòa quyện cùng âm thanh quân nhạc từ hệ thống loa, tiếng trống và khẩu lệnh chỉ huy, tạo nên không khí trang nghiêm, khí thế.
Tham gia luyện tập có các khối diễu binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các đoàn đến từ Quân đội Lào và Campuchia.
Quảng trường Ba Đình rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc, với các màn hình LED xung quanh hiển thị dòng chữ nổi bật: “Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam”. Hơn 25.000 chỗ ngồi tại quảng trường đã được lắp đặt hoàn thiện, hệ thống loa truyền thanh dọc các tuyến phố cũng sẵn sàng phục vụ lễ kỷ niệm. Trên khán đài đối diện Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng nghìn người trong khối xếp chữ liên tục khuấy động không khí bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt trước giờ sơ duyệt.
Vũ khí, khí tài từ trường đua F1 di chuyển về Quảng trường Ba Đình
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng rời khu vực trường đua F1 Mỹ Đình để về Quảng trường Ba Đình. Dọc hai bên đường, hàng trăm người dân reo hò, cổ vũ nồng nhiệt mỗi khi đoàn xe khí tài đi qua. Hành trình di chuyển bắt đầu từ trường đua F1, qua các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, Âu Cơ, Nghi Tàm, và kết thúc tại điểm tập kết ở đường Thanh Niên, Nghi Tàm. Tổng cự ly di chuyển khoảng 22km.
Người dân giao lưu sôi nổi với các chiến sĩ
Tại các tuyến đường Thụy Khuê và Hoàng Hoa Thám, nơi tập kết các khối diễu binh và diễu hành, đông đảo người dân đã chờ đợi hàng giờ để chào đón và cổ vũ các chiến sĩ Công an, Quân đội. Từ người già đến trẻ nhỏ, nhiều người tạo dáng hình trái tim, chữ V hoặc vươn tay bắt tay, gửi gắm tình cảm nồng nhiệt tới đoàn xe chở các chiến sĩ diễu binh đi qua.
Các khối xe pháo bánh lốp cơ động từ đường đua F1 trong Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Trong khi đó, các xe tăng thiết giáp, bánh xích từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng lần lượt tập kết về vị trí gần Quảng trường Ba Đình chờ đến giờ tổng hợp luyện chính thức.
Hỗ trợ kịp thời người dân gặp vấn đề sức khỏe
Khu vực nhà bạt trước cổng ga Hà Nội đông nghịt người dân. Tại đây, tổ y tế lưu động của Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời sơ cứu cho ông Đức Thịnh (Hòa Bình), người bị huyết áp cao và chóng mặt.
Ông Thịnh chia sẻ, ông đã có mặt tại đây từ 7h để chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối nay. Ông bày tỏ niềm vui khi được các y bác sĩ tận tình chăm sóc.
Để đảm bảo an toàn y tế, Bộ Y tế cùng các bệnh viện đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế tham gia các đội ứng trực tại các khu vực trọng điểm ở trung tâm Hà Nội và dọc các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Các tổ y tế lưu động được bố trí tại nhiều điểm, trang bị đầy đủ thuốc men, thiết bị và vật tư y tế. Do lượng người tham gia sự kiện rất đông, việc xe cấp cứu di chuyển vào các tuyến phố diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Bộ Y tế đã triển khai các lều y tế lưu động dọc các tuyến đường. Các tổ y tế này sẽ sơ cứu tại chỗ hoặc hướng dẫn người dân đến cơ sở y tế gần nhất nếu vượt quá khả năng xử lý.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tham gia sự kiện cần chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Người dân háo hức chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
Tại các tuyến phố ven Hồ Hoàn Kiếm như Tràng Tiền, Hàng Khay không khí rộn ràng, háo hức hiện lên trên gương mặt mỗi người. Nhiều vị trí đẹp ở các điểm giao cắt đã chật kín người.
Dây rào và hàng rào sắt được bố trí để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng chen lấn xô đẩy. Thủ đô những ngày này rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, hòa cùng màu trang phục cờ đỏ sao vàng của người dân tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi khắp phố phường.
Khu vực ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Hàng ngàn người dân hò reo khi những ca khúc về tình yêu Tổ quốc vang lên qua hệ thống loa.
Từng đoàn diễu binh cơ động vào trung tâm TP
Từ chiều, hàng trăm xe chở quân từ Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc... theo tuyến đường đã định sẵn về trung tâm TP.
Hơn 16.300 quân nhân góp mặt trong 43 khối đi, 18 khối đứng, 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an.
Tham gia còn có các khối quân đội nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia theo lời mời trước đó từ Bộ Quốc phòng.
Để bảo đảm an toàn và cơ động lực lượng thông suốt, thực hiện chỉ đạo của Ban tổ chức lễ kỷ niệm, trưa nay, các đơn vị thuộc Quân đội, Công an và TP Hà Nội đã triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ sơ duyệt.
Lực lượng chức năng chuẩn bị cho buổi sơ duyệt
Các đơn vị triển khai lực lượng chuẩn bị cho buổi sơ duyệt.
Buổi sơ duyệt tối nay sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5.
Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.
Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia... Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Hà Nội chiều nay ngớt mưa, thuận lợi cho chuẩn bị sơ duyệt
Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát dự báo thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội từ sau 14h chiều nay đến đêm, thời tiết chủ yếu không mưa.
Trong khoảng nửa đêm đến sáng sớm 28/8, có thể xuất hiện mưa nhỏ gián đoạn, sau đó trời tạnh ráo và hửng nắng. Ngày 29/8, thời tiết ở thủ đô dự báo khá thuận lợi, ít mưa.
Tuy nhiên, từ chiều 29 đến hết ngày 30/8, khu vực sẽ có mưa rải rác. Trong dịp nghỉ lễ, vào đêm 1/9 và sáng sớm 2/9, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, nhưng từ sau 8h sáng 2/9, thời tiết sẽ tạnh ráo, ít khả năng mưa.
Người dân nên theo dõi thường xuyên các bản tin cập nhật của cơ quan khí tượng thủy văn để có thông tin mới nhất, phục vụ sinh hoạt và kế hoạch di chuyển trong những ngày tới.
40 điểm phát bánh, nước miễn phí cho người dân
Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.
Phân luồng giao thông phục vụ sơ duyệt
Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.
Thời gian tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12 giờ ngày 27/8 đến 2 giờ ngày 28/8.
Như vậy so với thông báo trước đó, thời gian cấm đường sẽ sớm hơn 5 tiếng.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) là:
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ.
Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).
Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Khóa ghế, căng bạt trên phố trước 10 tiếng chờ xem sơ duyệt diễu binh
Hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm, bất chấp mưa gió, chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra lúc 20h hôm nay.
Nhiều nhóm nhỏ mang theo bạt, ghế xếp, lều nhỏ, đồ ăn khô, nước uống và quạt tay, "đóng quân" trước cả chục tiếng đồng hồ tại chỗ. Một số người còn căng bạt, khoá ghế vào barie để giữ chỗ.
Lực lượng chức năng vẫn nhắc nhở đảm bảo an ninh trật tự, để giữ hình ảnh đẹp trong dịp lễ trọng đại của đất nước.
Trước đó một số người có mặt từ tối hôm trước dựng lều, che bạt ở ngã tư đường Hùng Vương, Trần Phú. Vị trí gia đình dựng lều ngay gần bốt điện, trong khi trời mưa gió lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Công an phường Ba Đình yêu cầu gia đình thu dọn, trở về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau quay lại xem diễu binh.