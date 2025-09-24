Trong bối cảnh căng thẳng Nga-NATO leo thang, Eurofighter Typhoon nổi lên như lá chắn thép của châu Âu. Với radar AESA quét 1.000 mục tiêu đồng thời, tốc độ Mach 2, tên lửa Meteor và công nghệ chống drone tiên tiến, Eurofighter Typhoon đang dẫn đầu các sứ mệnh NATO tại Ba Lan. Liệu công nghệ này có đủ sức đối phó với các mối đe dọa hiện đại? Khám phá sức mạnh thực sự của chiến đấu cơ thế hệ 4.5 này.

Eurofighter Typhoon, hay còn gọi là EF-2000, là một trong những máy bay chiến đấu đa năng hàng đầu thế giới, do các nước Liên minh châu Âu gồm Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha phát triển.

Ra mắt từ đầu những năm 2000, Typhoon không chỉ nổi bật với khả năng không chiến vượt trội mà còn tích hợp các công nghệ tiên tiến, giúp nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các sứ mệnh phòng không hiện đại.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại biên giới phía đông NATO, đặc biệt sau các vụ xâm phạm không phận Ba Lan bằng drone của Nga đầu tháng 9/2025, Typhoon đã được triển khai rộng rãi để củng cố an ninh châu Âu.

Dựa trên các nguồn tin từ chính phủ Anh, Anadolu Agency, The War Zone, novayagazeta, twz...., bài viết phân tích công nghệ cốt lõi của Typhoon

Tiêm kích Eurofighter Typhoon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh/Twitter

Nền tảng thiết kế và hiệu suất bay

Eurofighter Typhoon được thiết kế như một máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, với trọng tâm là tính cơ động cao và khả năng đa nhiệm.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Typhoon có khả năng bay ở tốc độ siêu âm (Mach 2+) và tầm hoạt động lên đến 2.500km mà không cần tiếp nhiên liệu, cho phép thực hiện các sứ mệnh tuần tra dài hơi trên bầu trời Ba Lan.

Công nghệ động cơ EJ200 turbofan, do Eurojet Turbo GmbH sản xuất, cung cấp lực đẩy hơn 90kN mỗi động cơ, kết hợp với hệ thống kiểm soát bay fly-by-wire (FBW) giúp máy bay đạt góc tấn công lên đến 70 độ, một con số ấn tượng giúp Typhoon vượt qua các đối thủ như F-16 hay Su-35 trong không chiến cận chiến.

Trong các sứ mệnh 'Eastern Sentry' của NATO - phản ứng trực tiếp với các vụ drone Nga xâm phạm không phận Ba Lan ngày 10/9/2025 - Typhoon đã chứng minh hiệu suất bằng chuyến bay đầu tiên từ căn cứ RAF Coningsby (Anh) đến Ba Lan, hỗ trợ bởi máy bay tiếp dầu Voyager.

The War Zone nhấn mạnh rằng 4 chiếc Typhoon của Đức và tiềm năng 6 chiếc của Anh được triển khai tại căn cứ Mińsk Mazowiecki, phối hợp với F-35 Hà Lan, Rafale Pháp và F-16 Ba Lan, tạo nên một mạng lưới phòng thủ đa tầng.

Ảnh: Emily Farnsworth/Không quân Hoa Kỳ/twz.com

Hệ thống cảm biến và radar tiên tiến

Một trong những điểm mạnh công nghệ của Typhoon là hệ thống cảm biến tích hợp, được Bộ Quốc phòng Anh mô tả là 'nâng cao' (advanced sensors) để phát hiện và theo dõi mối đe dọa từ xa.

Radar mảng pha chủ động (AESA) Captor-E, phiên bản nâng cấp của radar CAPTOR, có khả năng quét 1.000 mục tiêu đồng thời và theo dõi chính xác ở khoảng cách hơn 200km, ngay cả trong môi trường nhiễu điện tử.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phòng thủ chống drone, khi Typhoon có thể phân biệt drone nhỏ với mục tiêu lớn mà không cần tiếp cận gần.

Anadolu Agency và Novaya Gazeta cho biết, 5 chiếc Typhoon của Đức, lần đầu tiên triển khai đến Ba Lan với 150 nhân viên hỗ trợ, được sử dụng để giám sát không phận từ tháng 4/2025, trước khi chính thức tham gia 'Eastern Sentry' đến đầu tháng 9.

Hệ thống cảm biến hồng ngoại (IRST) trên Typhoon cho phép phát hiện mục tiêu không phát xạ radar, lý tưởng để chống lại các drone tàng hình như Shahed-136 của Nga.

Echo FM và Zn.ua xác nhận 2 chiếc Typhoon Anh đã thực hiện chuyến tuần tra đầu tiên đêm 12/9/2025, chứng tỏ khả năng hoạt động 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Một chiếc Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh trong một đợt triển khai tới Ba Lan. Ảnh: Jake Hobbs, RAF

Vũ khí và khả năng tích hợp

Typhoon nổi bật với khoang vũ khí đa dạng, có thể mang theo 13 điểm treo với tổng tải trọng hơn 7.500kg.

Nguồn chính thức từ Chính phủ Anh nhấn mạnh vai trò của tên lửa không đối không ASRAAM (Advanced Short Range Air-to-Air Missile), dẫn đường bằng hồng ngoại, cho phép bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách 50km mà không cần khóa radar, một lợi thế lớn trong môi trường bị nhiễu.

Ngoài ra, Typhoon có thể tích hợp tên lửa Meteor tầm xa (hơn 100km) và bom dẫn đường Paveway IV, biến nó thành nền tảng đa năng cho cả không chiến và hỗ trợ mặt đất.

Trong sứ mệnh NATO, Typhoon không chỉ phòng thủ mà còn đóng góp vào 'Operation CHESSMAN' của Anh, nơi chúng phối hợp với Không quân Thụy Điển để chặn máy bay Nga.

The War Zone lưu ý rằng Typhoon được chọn vì khả năng chống drone, kết hợp với tàu hộ tống trên biển, tạo nên lớp phòng thủ toàn diện cho biên giới phía Đông NATO

Ảnh: aa.com.tr

Công nghệ kỹ thuật số và tương lai nâng cấp

Typhoon tích hợp hệ thống avionics PRAETORIAN Defensive Aids Sub-System (DASS), sử dụng AI để tự động phát hiện và đối phó với tên lửa đối phương, giảm tải cho phi công.

Màn hình hiển thị đầu (HMD) và giao diện người-máy giúp phi công xử lý dữ liệu thời gian thực từ mạng lưới NATO.

Các nguồn tin cho thấy Typhoon đang được nâng cấp với gói 'Quadriga' (Đức) và 'Project Centurion' (Anh), tích hợp vũ khí siêu thanh (hypersonic) và liên kết dữ liệu Link 16 để chia sẻ thông tin với đồng minh.