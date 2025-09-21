Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, nơi xe tăng và UAV thống trị chiến trường, Fuchs JAGM - sản phẩm hợp tác giữa Rheinmetall và Lockheed Martin - xuất hiện như một ‘kẻ hủy diệt’ đích thực. Mang trong mình 24 tên lửa dẫn đường JAGM với tầm bắn 16km, hệ thống phóng thẳng đứng lần đầu tiên trên thế giới, Fuchs JAGM hứa hẹn tái định nghĩa chiến thuật chống tăng. Được giới thiệu tại DSEI 2025, liệu siêu vũ khí này có trở thành át chủ bài của NATO trước các mối đe dọa từ Nga và hơn thế nữa?

Trong bối cảnh nhiều xung đột ngày càng phức tạp, đặc biệt là với sự gia tăng của các mối đe dọa từ xe tăng và mục tiêu trên không, các công ty quốc phòng hàng đầu như Rheinmetall (Đức) và Lockheed Martin (Mỹ) đã hợp tác để giới thiệu một khái niệm phương tiện chiến đấu mới mang tên Fuchs JAGM.

Công nghệ này, được công bố tại triển lãm DSEI 2025 ở London ngày 9/9, đại diện cho một bước tiến đột phá trong lĩnh vực xe bọc thép, kết hợp nền tảng Fuchs Evolution quen thuộc với hệ thống tên lửa dẫn đường tiên tiến.

Dựa trên các nguồn tin Mezha Media, Breaking Defense và National Defense Magazine, bài phân tích sẽ khám phá chi tiết về công nghệ Fuchs JAGM, từ thiết kế và khả năng kỹ thuật đến ý nghĩa chiến lược, đồng thời đánh giá tiềm năng ứng dụng trong tác chiến hiện đại.

Thiết giáp săn tăng thế hệ mới Fuchs JAGM. Ảnh: Stew Magnuson/nationaldefensemagazine.org

Nền tảng và thiết kế của Fuchs JAGM

Fuchs JAGM được xây dựng dựa trên nền tảng Fuchs Evolution – phiên bản nâng cấp của xe bọc thép chở quân (APC) 6x6 do Rheinmetall phát triển từ những năm 1970.

Fuchs Evolution không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một hệ thống đa năng với hơn 60 biến thể, được 9 quốc gia trên thế giới sử dụng, bao gồm Đức và các đồng minh NATO.

Những cải tiến chính bao gồm động cơ mạnh mẽ hơn (powertrain nâng cấp), kiến trúc kỹ thuật số hiện đại cho phép tích hợp hệ thống chẩn đoán và kết nối dễ dàng, cùng không gian nội thất rộng rãi hơn để lắp đặt thiết bị.

Điều này làm cho Fuchs Evolution trở thành một nền tảng lý tưởng để chuyển đổi từ vai trò hỗ trợ hậu cần sang vai trò chiến đấu trực tiếp.

Sự đổi mới cốt lõi của Fuchs JAGM nằm ở việc tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng (vertical launch system) từ Lockheed Martin, cho phép phương tiện mang theo tới 24 tên lửa dẫn đường JAGM.

Hệ thống này bao gồm sáu bệ phóng tứ (Quad Launchers), mỗi bệ chứa 4 tên lửa, được thiết kế để phóng theo chiều dọc - một tính năng ‘thế giới đầu tiên’ theo mô tả từ các nguồn tin.

Phương tiện được trang bị gói cảm biến tiên tiến, bao gồm hệ thống điện quang (electro-optical) có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 8km, và có thể mở rộng phạm vi thông qua tích hợp với các tài sản bên thứ ba như máy bay không người lái (UAV).

Điều này biến Fuchs JAGM thành một ‘kẻ hủy diệt xe tăng bằng tên lửa’ (missile tank destroyer), có khả năng phát hiện và tấn công đồng thời lên đến 24 mục tiêu trên mặt đất hoặc không trung mà không cần nạp đạn lại.

Tích hợp tên lửa JAGM và các khả năng kỹ thuật

Trái tim của công nghệ Fuchs JAGM là sự tích hợp tên lửa AGM-179 Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) - một loại tên lửa đa năng do Lockheed Martin sản xuất, vốn được thiết kế ban đầu cho máy bay tấn công trực thăng như AH-64 Apache.

JAGM có tầm bắn tối đa 16km, đầu đạn nổ kép (tandem cumulative fragmentation warhead) để xuyên phá giáp xe tăng, và hệ thống dẫn đường đa chế độ kết hợp laser bán hoạt động và radar milimet.

Đặc biệt, JAGM hoạt động theo nguyên tắc ‘bắn và quên’ (fire-and-forget), cho phép nó hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả sương mù hoặc khói bụi chiến trường.

Ngoài JAGM, hệ thống còn tương thích với tên lửa AGM-114L Hellfire Longbow - một phiên bản tên lửa Hellfire truyền thống với khả năng dẫn đường radar chủ động, giúp duy trì tính linh hoạt cho các lực lượng đã quen thuộc với kho vũ khí hiện có.

Sự kết hợp này không chỉ tăng cường khả năng chống tăng (anti-tank) mà còn mở rộng sang chống không (anti-air), cho phép Fuchs JAGM đối phó với cả xe tăng đối phương lẫn máy bay trực thăng hoặc UAV.

Theo các nguồn tin, phương tiện này có thể tiêu diệt 24 xe tăng trong một loạt bắn duy nhất, tạo ra sức mạnh hỏa lực vượt trội so với các xe bọc thép truyền thống chỉ dựa vào pháo chính.

Về mặt kỹ thuật, Fuchs JAGM được đánh giá là giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với các biến thể xe tăng hạng nặng khác, nhờ tận dụng nền tảng Fuchs đã được chứng minh.

Các thử nghiệm thực địa dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2026, với tiềm năng tích hợp vào các nền tảng khác như xe 8x8 Boxer của Rheinmetall, mở rộng ứng dụng cho các sứ mệnh đa dạng từ hỗ trợ bộ binh đến hoạt động độc lập.

Mẫu xe Fuchs JAGM được trưng bày tại triển lãm DSEI 2025. Ảnh: Andrew White/Breaking Defense

Ưu điểm so với các hệ thống truyền thống và ý nghĩa chiến lược

So với các hệ thống chiến đấu truyền thống như xe tăng chủ lực (main battle tanks) hoặc xe chống tăng dựa trên pháo, Fuchs JAGM mang lại nhiều ưu điểm nổi bật.

Đầu tiên là tính cơ động cao nhờ thiết kế 6x6, cho phép hoạt động linh hoạt trên mọi địa hình - từ sa mạc đến đô thị - mà không bị hạn chế bởi trọng lượng nặng nề.

Thứ hai, hệ thống phóng thẳng đứng cho phép tấn công từ vị trí ẩn náu, giảm nguy cơ bị phát hiện và tăng khả năng sống sót.

Cuối cùng, chi phí sản xuất và bảo trì thấp hơn, kết hợp với khả năng nâng cấp kỹ thuật số, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các ngân sách quốc phòng hạn chế.

Về mặt chiến lược, Fuchs JAGM là minh chứng cho sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Đức, củng cố mối quan hệ NATO và mở rộng thị trường cho JAGM - hiện chỉ được Mỹ, Anh và Hà Lan sử dụng trên trực thăng.

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, công nghệ này được coi là ‘trò chơi thay đổi’ (game changer), có thể hỗ trợ các lực lượng chống lại các cuộc tấn công xe tăng của Nga bằng cách cung cấp hỏa lực tầm xa và chính xác cao.

Hơn nữa, nó thúc đẩy sự đa dạng hóa kho vũ khí NATO, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng cũ kỹ và tăng cường khả năng tương tác giữa các đồng minh.

Tuy nhiên, thách thức có thể nằm ở việc tích hợp vào các lực lượng hiện có và các vấn đề logistics liên quan đến tên lửa JAGM.