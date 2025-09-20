Với tầm bắn 500km, tốc độ Mach 7, đầu đạn 480kg và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tên lửa Iskander-M đặt 6 nước NATO vào tầm ngắm. Liệu NATO có đủ sức đối phó với mối đe dọa này?
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, hệ thống tên lửa Iskander-M của Nga tại Kaliningrad đã trở thành tâm điểm chú ý khi được triển khai trong tập trận Zapad-2025, hướng thẳng về các thủ đô NATO như Warsaw và Berlin.
Với tốc độ siêu thanh, tầm bắn 500km, đầu đạn 480kg và khả năng mang đầu đạn hạt nhân, Iskander-M không chỉ là vũ khí chiến thuật mà còn là biểu tượng răn đe chiến lược. Liệu NATO có đủ sức đối phó với mối đe dọa này?
Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M. Video: Militarnyi
Trong bối cảnh cuộc tập trận chung Nga-Belarus mang tên Zapad-2025 diễn ra từ ngày 12-16/9, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M tại Kaliningrad, chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 35-40km.
Sự kiện này, được ghi nhận qua video và phân tích OSINT từ các nhóm như CyberBoroshno và Clash Report, không chỉ là một phần của bài diễn tập quân sự mà còn mang tính biểu tượng chiến lược, nhằm thể hiện khả năng răn đe của Nga đối với NATO.
Các nguồn tin RBC, NV.ua, Kyiv Independent và United24Media nhấn mạnh rằng các bệ phóng Iskander-M được hướng về phía Warsaw và Lublin, đặt các thủ đô NATO từ Warsaw đến Berlin vào tầm ngắm.
Bài phân tích sẽ tập trung vào công nghệ tên lửa Iskander-M, dựa trên dữ liệu từ các nguồn trên, để làm rõ khả năng kỹ thuật công nghệ, vai trò chiến lược và thách thức đối với hệ thống phòng thủ.
Tổng quan về hệ thống Iskander-M
Iskander-M (tên định danh NATO: SS-26 Stone) là hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) di động, được Nga phát triển từ những năm 2000 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 2006.
Với tầm bắn 500km từ Kaliningrad, tên lửa có thể tiếp cận hầu hết Ba Lan (bao gồm Warsaw), Lithuania (Vilnius), Latvia (Riga), một phần Estonia, Đức và thậm chí đảo Bornholm của Đan Mạch. Berlin và Stockholm nằm sát ngoài tầm, chỉ cách khoảng 100km.
Điều này đặt 6 quốc gia NATO vào vùng rủi ro, bao gồm cả cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự then chốt.
Công nghệ di động của Iskander-M, với thời gian chuẩn bị phóng chỉ 4-16 phút và khả năng tái triển khai nhanh, làm phức tạp hóa nỗ lực phát hiện và vô hiệu hóa của NATO.
Các nguồn tin nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh Nga mở rộng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân tại Kaliningrad (có thể lên đến 100 đầu đạn chiến thuật theo Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski năm 2024), Iskander-M trở thành ‘cầu nối’ giữa vũ khí thông thường và hạt nhân, tăng cường khả năng leo thang chiến lược.
Thách thức đối với NATO và triển vọng tương lai
Mặc dù NATO đã tăng cường các biện pháp đáp trả, như tập trận Iron Defender với 30.000 quân và sứ mệnh Eastern Sentry với sự tham gia của Pháp, Anh, Đức và Đan Mạch, công nghệ Iskander-M vẫn đặt ra thách thức lớn.
Tướng Chris Donahue của Lực lượng Miền Đông NATO khẳng định khả năng ‘vô hiệu hóa mối đe dọa từ Kaliningrad nhanh hơn bao giờ hết’ vào tháng 7/2025, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng tốc độ Mach 6-7 và cơ động né tránh làm giảm hiệu quả của hệ thống đánh chặn hiện tại.
Về tương lai, Nga có thể tiếp tục nâng cấp Iskander để đạt tầm bắn 1.000 km, vi phạm Hiệp ước INF (mà Nga đã rút lui năm 2019).
Điều này đòi hỏi NATO phải đầu tư vào công nghệ chống tên lửa tiên tiến hơn, như laser năng lượng định hướng hoặc vệ tinh cảnh báo sớm.
Triều Tiên vừa công bố thử nghiệm thành công động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho Hwasong-19 và Hwasong-20. Với lực đẩy khủng, khả năng mang đầu đạn phân tách và nghi vấn Nga hỗ trợ công nghệ, siêu tên lửa này có thay đổi cuộc chơi quân sự toàn cầu?
Với khả năng tấn công chính xác, né tránh phòng thủ và đe dọa tàu sân bay, tên lửa Hycore tầm bắn 800km, tốc độ Mach 6, đang trở thành át chủ bài trong chiến lược quốc phòng Seoul. Liệu đây có phải vũ khí định hình lại cục diện quân sự khu vực?
Với tầm bắn 2.000km, tốc độ vượt Mach 5 và đầu đạn phân tách, tên lửa hypersonic Palestine-2 đánh dấu bước tiến công nghệ đáng gờm của Yemen trong xung đột Trung Đông. Liệu đây có phải là mối đe dọa mới cho khu vực?