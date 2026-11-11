Hệ thống chống drone HawkGuard của IAI dùng công nghệ kinetic hit-to-kill, kết hợp radar, AI và drone đánh chặn để bảo vệ lực lượng Israel trước mối đe dọa UAV ngày càng tăng.

Công nghệ lõi của HawkGuard: Radar AESA, cảm biến điện quang và AI điều khiển

Giữa lúc mối đe dọa từ drone tấn công và vũ khí lượn ngày càng trở thành thách thức lớn trên chiến trường hiện đại, Israel Aerospace Industries đã chính thức công bố HawkGuard - hệ thống phòng thủ chủ động kết hợp radar, cảm biến điện quang và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện, theo dõi rồi tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm vật lý thuần túy (công nghệ kinetic hit-to-kill).

Tập đoàn IAI của Israel ra mắt HawkGuard - hệ thống đánh chặn drone bằng va chạm động năng với tầm bắn 1.000 mét tại Triển lãm AUSA 2026. Ảnh: thedefensenews.com

HawkGuard, còn được biết đến với mã định danh ELI-5035, là một hệ thống bảo vệ chủ động (Active Protection System) mô-đun do IAI phát triển, được ra mắt tại triển lãm AUSA 2026.

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Trái tim của hệ thống HawkGuard là sự kết hợp giữa radar AESA băng X StormGuard (ELM-2135), cảm biến điện quang và hệ thống chỉ huy điều khiển hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Radar cung cấp khả năng quét 360 độ liên tục, phát hiện và phân loại các mối đe dọa trên không tầm thấp, trong khi cảm biến điện quang bổ sung thông tin hình ảnh chi tiết để xác nhận mục tiêu.

AI đóng vai trò trung tâm trong việc tự động hóa quy trình từ phát hiện đến ra quyết định đánh chặn, cho phép hệ thống HawkGuard hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động hoặc có sự giám sát của con người.

Hệ thống HawkGuard tiêu diệt mục tiêu bằng công nghệ kinetic hit-to-kill, định hình lớp phòng thủ mới của Israel. Ảnh: Aerospace Trek

Ưu thế chiến thuật của HawkGuard trước mối đe dọa drone hiện đại

Điểm đột phá lớn nhất nằm ở phương thức tiêu diệt: thay vì sử dụng đầu đạn nổ hoặc đạn mảnh như các hệ thống phòng không truyền thống, HawkGuard phóng các drone đánh chặn chuyên dụng để va chạm trực tiếp (kinetic hit-to-kill) vào mục tiêu.

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Một số phiên bản được mô tả sử dụng lưới lớn để tăng xác suất bắt giữ, nhưng nguyên tắc chung là không mang chất nổ, nhờ đó loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nổ phụ và thiệt hại môi trường xung quanh.

Về thông số kỹ thuật, hệ thống HawkGuard có khả năng đánh chặn các mối đe dọa trên không ở khoảng cách lên tới 1.000 mét, đủ để bảo vệ lực lượng cơ động, căn cứ cố định, cơ sở hạ tầng chiến lược và cả các công trình ngoài khơi.

Thiết kế nhỏ gọn và mô-đun cho phép lắp đặt dễ dàng trên xe bọc thép đang hành quân hoặc triển khai tĩnh.

Hệ thống HawkGuard tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm động năng, định hình lớp phòng thủ mới của Israel. Ảnh: Israel Aerospace Industries

Hệ thống HawkGuard hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường bị từ chối GPS và có thể đồng thời thực hiện nhiệm vụ nhận thức tình huống cùng cảnh báo sớm.

Chi phí mỗi lần đánh chặn được giảm đáng kể so với tên lửa phòng không truyền thống nhờ cấu trúc đơn giản và không sử dụng thuốc nổ của drone đánh chặn.

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IAI nhấn mạnh rằng HawkGuard không phải là giải pháp độc lập mà là một lớp bổ sung trong kiến trúc phòng thủ đa tầng chống hệ thống không người lái (C-UAS) của họ, kết hợp với khả năng tác chiến điện tử và các biện pháp khác.

Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi drone giá rẻ và vũ khí lượn xuất hiện với mật độ cao như đã thấy ở xung đột Nga-Ukraine và khu vực Trung Đông, triết lý “không nổ - ít thiệt hại phụ” của HawkGuard mang lại lợi thế rõ rệt khi triển khai gần khu vực dân cư đông đúc hoặc các cơ sở nhạy cảm như kho nhiên liệu.

Tập đoàn IAI ra mắt HawkGuard - hệ thống phòng thủ chống drone đâm va trực tiếp tiêu diệt mối đe dọa trên không mà không cần đầu đạn nổ. Ảnh: Israel Aerospace Industries

Khả năng tích hợp với các hệ thống cảm biến đa nhiệm vụ sẵn có của ELTA (thuộc IAI) giúp giảm chi phí nâng cấp cho các đơn vị đã trang bị trước đó.

Tuy nhiên, tầm đánh chặn tương đối ngắn (khoảng 1 km) cũng cho thấy hệ thống này được định vị như lớp phòng thủ cuối cùng, gần mục tiêu cần bảo vệ, chứ không thay thế các hệ thống tầm trung và tầm xa.

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HawkGuard phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp quốc phòng Israel: ưu tiên các giải pháp chi phí thấp, linh hoạt, giảm thiểu thiệt hại phụ và có thể triển khai nhanh chóng trước mối đe dọa drone đang bùng nổ.

Việc hệ thống đã hoàn thành chuỗi thử nghiệm thành công và được giới thiệu mạnh mẽ tại AUSA cho thấy IAI đang tích cực đẩy mạnh xuất khẩu cũng như củng cố năng lực phòng thủ nội địa trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi từ không trung.

(Theo ynetnews.com, iai.co.il, israeldefense.co.il, breakingdefense.com, thedefensenews.com)