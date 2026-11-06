Lá chắn tên lửa S-500 Prometheus chiến lược của Nga có tầm đánh chặn 600km, độ cao 200km. Công nghệ đánh chặn siêu vượt âm và mục tiêu không gian gần thực sự mạnh đến mức nào?

Khi các cường quốc liên tục đẩy mạnh phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu vượt âm, hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược trở thành yếu tố then chốt quyết định cán cân răn đe.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 Prometheus của Nga xuất hiện như một lớp bảo vệ cao cấp, được thiết kế để đối phó những mối đe dọa phức tạp nhất, từ đầu đạn liên lục địa đến các mục tiêu hoạt động ở độ cao gần không gian.

Tên lửa S-500 Prometheus của Nga là hệ thống tên lửa phòng không chiến lược được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, các mối đe dọa siêu vượt âm và mục tiêu ở tầm cao vượt khỏi phạm vi tác chiến của S-400. Nguồn ảnh: Truyền thông Nga/armyrecognition.com

S-500 Prometheus, còn được biết đến với tên định danh 55R6M Triumfator-M, là sản phẩm của tập đoàn Almaz-Antey, đơn vị đã phát triển thành công dòng S-300 và S-400.

Khác với S-400 vốn tập trung vào phòng không tầm xa chống máy bay, tên lửa hành trình và một phần mục tiêu đạn đạo, tên lửa S-500 được định vị ở tầng cao hơn trong kiến trúc phòng thủ nhiều lớp của Nga.

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Hệ thống này kết hợp khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa chiến lược, nhằm đánh chặn các mối đe dọa ở khoảng cách và độ cao vượt trội.

Về tầm hoạt động, các nguồn Nga công bố tên lửa S-500 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên tới khoảng 600km, vượt rõ so với mức 400km của S-400.

Độ cao đánh chặn được báo cáo đạt khoảng 180 đến 200km, tiến gần tới ranh giới không gian gần Trái Đất. Điều này cho phép hệ thống tiếp cận các mục tiêu đang bay trên quỹ đạo thấp hoặc các đầu đạn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa quỹ đạo.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: defencedirecteducation.com

Khả năng này mở rộng phạm vi bảo vệ không chỉ với các mục tiêu khí động học thông thường mà còn với các mối đe dọa chiến lược phức tạp hơn.

Công nghệ cốt lõi của S-500 nằm ở radar và tên lửa đánh chặn. Hệ thống sử dụng radar tiên tiến, được cho là dựa trên công nghệ gallium nitride, giúp phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu đồng thời ở khoảng cách rất xa.

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Các tên lửa đánh chặn chủ lực thuộc dòng 77N6-N và 77N6-N1 hoạt động theo nguyên lý hit-to-kill, tức va chạm trực tiếp tiêu diệt mục tiêu bằng động năng thay vì chỉ dựa vào đầu đạn nổ mảnh.

Phương thức này đòi hỏi độ chính xác cao và được xem là phù hợp để đối phó với đầu đạn cơ động hoặc vũ khí siêu vượt âm có tốc độ và quỹ đạo khó dự đoán.

Tên lửa S-500 được thiết kế dưới dạng hệ thống di động trên đường bộ, gồm các xe phóng, radar và trung tâm chỉ huy có thể triển khai nhanh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Putin tại Bishkek. Ảnh: defencewatch.in

Trong tư duy quân sự Nga, nó không thay thế mà bổ sung cho S-400 và các hệ thống phòng thủ khác, tạo thành mạng lưới nhiều tầng bảo vệ các trung tâm chính trị, quân sự và công nghiệp trọng yếu.

Cuối năm 2025, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trung đoàn S-500 đầu tiên đã chính thức trực chiến, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai thực tế.

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Từ góc độ khách quan, tên lửa S-500 đại diện cho nỗ lực của Nga nhằm duy trì ưu thế trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa chiến lược giữa bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

Các tuyên bố về khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm và mục tiêu không gian gần vẫn cần được kiểm chứng thực tế rộng rãi hơn, song thông số công bố cho thấy đây là hệ thống có tiềm năng nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ tầng cao.

Việc Nga cân nhắc chia sẻ một phần công nghệ liên quan tới S-500 với đối tác chiến lược như Ấn Độ càng nhấn mạnh vai trò của hệ thống này không chỉ trên chiến trường mà còn trong các tính toán địa chính trị và công nghiệp quốc phòng dài hạn.

(Theo defencesecurityasia.com, defence.economictimes.indiatimes.com, militarywatchmagazine.com, thetathya.in, defencewatch.in, timesofindia.indiatimes.com, armyrecognition.com, indiandefensenews.in)