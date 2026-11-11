K239 Chunmoo hay M142 HIMARS? Cuộc đua công nghệ pháo phản lực phóng loạt quyết định sức mạnh hỏa lực tầm xa của Quân đội Philippines giữa lúc nhu cầu hiện đại hóa ngày càng cấp bách.

Giữa lúc Quân đội Philippines một lần nữa khẳng định nhu cầu sở hữu hệ thống pháo phản lực phóng loạt đa nòng hiện đại, hai ứng viên hàng đầu K239 Chunmoo của Hàn Quốc và M142 HIMARS của Mỹ đang bước vào vòng cạnh tranh trực tiếp về công nghệ, hiệu năng chiến thuật và khả năng thích ứng với địa hình quần đảo.

K239 Chunmoo: Nền tảng phóng đa năng với ưu thế tải đạn gấp đôi

Hệ thống K239 Chunmoo do Hanwha Aerospace phát triển là nền tảng phóng đa năng đặt trên khung gầm xe tải 8x8 hạng nặng.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cấu trúc hai pod (hay còn gọi là container, mô-đun là cụm ống phóng hoặc hộp chứa đạn rocket được thiết kế dạng tháo lắp nhanh) phóng độc lập, cho phép mang cùng lúc hai loại đạn khác nhau hoặc tăng gấp đôi số lượng đạn sẵn sàng khai hỏa so với đối thủ.

K239 Chunmoo, còn gọi là K-MLRS, là hệ thống pháo phản lực bắn loạt đa cỡ nòng do Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) thiết kế và chế tạo. Ảnh: Armyrecognition

K239 Chunmoo có thể phóng rocket không điều khiển cỡ 131 mm với tầm bắn khoảng 36 km, rocket 230 mm tầm bắn 45 km, rocket dẫn đường 239 mm CGR-080 tầm bắn 80 km, tên lửa chiến thuật CTM-MR tầm bắn 160 km và thậm chí tên lửa đạn đạo chiến thuật CTM-290 tầm gần bắn 290 km.

Khả năng tích hợp đạn chống hạm đạn đạo đang được phát triển càng mở rộng vai trò của hệ thống từ hỗ trợ bộ binh sang phòng thủ ven biển.

Xe mang phóng có trọng lượng khoảng 31 tấn, tốc độ tối đa 80 km/h và tầm hoạt động khoảng 450 km, đủ sức cơ động trên địa hình phức tạp của quần đảo Philippines.

Thời gian triển khai từ hành quân đến sẵn sàng khai hỏa chỉ trong vài phút, trong khi khả năng chuyển giao công nghệ và xây dựng cơ sở bảo dưỡng tại chỗ đang được Hanwha nhấn mạnh như một lợi thế chiến lược dài hạn.

Hệ thống M142 HIMARS phóng tên lửa GMLRS tại Bãi thử tên lửa White Sands vào tháng 1/2005. Ảnh: wikipedia

M142 HIMARS: Triết lý “bắn và chạy” đã được kiểm chứng trên chiến trường

Đối thủ trực tiếp là M142 HIMARS của Lockheed Martin, hệ thống đã được kiểm chứng qua thực chiến tại Ukraine.

M142 HIMARS sử dụng khung gầm xe tải 6x6 nhẹ hơn, chỉ mang một pod phóng duy nhất, đổi lại ưu thế về tính cơ động cao và khả năng vận chuyển bằng máy bay C-130.

Hệ thống chủ yếu khai thác dòng đạn GMLRS dẫn đường chính xác tầm bắn khoảng 70-80 km, cùng các loại đạn tầm xa hơn như ATACMS hoặc PrSM trong tương lai.

Triết lý thiết kế của M142 HIMARS hướng tới “bắn và chạy” cực nhanh, giảm thiểu nguy cơ bị phản kích, phù hợp với chiến thuật phân tán lực lượng trên địa bàn rộng.

Tuy nhiên, do nhu cầu toàn cầu tăng cao sau xung đột Nga-Ukraine, thời gian giao hàng của HIMARS hiện kéo dài đáng kể, đôi khi lên tới vài năm, trong khi chuỗi cung ứng đạn dược cũng chịu áp lực lớn.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Defence24

Về mặt công nghệ dẫn đường và độ chính xác, cả hai hệ thống K239 Chunmoo và M142 HIMARS đều sử dụng kết hợp GPS/INS (dẫn đường quán tính và định vị toàn cầu), cho phép tấn công mục tiêu cố định và di động với sai số thấp.

K239 Chunmoo ghi điểm nhờ khả năng mang tải đạn lớn hơn trong một lần xuất kích, tạo ưu thế hỏa lực tập trung trong thời gian ngắn.

M142 HIMARS lại nổi bật ở độ tin cậy đã được chứng minh trên chiến trường và khả năng tích hợp sâu vào hệ thống chỉ huy tác chiến liên quân Mỹ-Philippines.

Trong bối cảnh Philippines cần xây dựng khả năng tấn công chính xác tầm xa để bảo vệ các đảo tiền tiêu và kiểm soát biển, K239 Chunmoo mang lại giải pháp “đủ và nhanh” với lộ trình bàn giao rõ ràng hơn, trong khi M142 HIMARS đại diện cho chuẩn mực công nghệ phương Tây đã được kiểm nghiệm.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Hanwha Defense

Về khả năng duy trì lâu dài, Hanwha đang đẩy mạnh đề xuất sản xuất đạn tại Ba Lan và chuyển giao kỹ thuật bảo dưỡng cho Philippines, hướng tới sự tự chủ nhất định.

Lockheed Martin dựa vào mạng lưới hậu cần toàn cầu của Mỹ nhưng phụ thuộc nhiều vào quy trình bán quân sự nước ngoài (FMS) vốn phức tạp và chậm.

Cả hai hệ thống K239 Chunmoo và M142 HIMARS đều có thể đóng vai trò then chốt trong việc bù đắp hạn chế về quân số và trang bị của Lục quân Philippines bằng hỏa lực chính xác tầm xa.

Cuộc cạnh tranh giữa K239 Chunmoo và M142 HIMARS không chỉ là sự lựa chọn giữa hai sản phẩm vũ khí, mà còn phản ánh sự cân bằng giữa tốc độ trang bị, độ tin cậy chiến trường và khả năng làm chủ công nghệ của Philippines.

Dù cuối cùng chọn hệ thống nào, việc sở hữu MLRS (Multiple Launch Rocket System - Hệ thống pháo phản lực phóng loạt) hiện đại sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi lực lượng mặt đất từ phòng thủ thụ động sang khả năng răn đe chủ động trên toàn bộ quần đảo.

(Theo asianmilitaryreview.com, mb.com.ph, navalnews.com)