Hãy hình dung một ‘rồng biển’ công nghệ cao, lặng lẽ trồi lên từ độ sâu đại dương với pin lithium-ion tiên tiến, phóng ra tên lửa đạn đạo Hyunmoo-4 - vũ khí ‘thông minh’ có khả năng xuyên thủng bê tông dày hàng mét chỉ trong tích tắc. Vừa được tích hợp trên tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil - ‘quái vật’ 3.600 tấn hạ thủy tháng 10/2025, tên lửa Hyunmoo-4 tầm bắn 800km, tốc độ Mach 4, đầu đạn 2.000kg, không chỉ là lá chắn phòng thủ mà còn là ‘cú đấm AI’ định hình lại cuộc chơi trên biển.

Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hyunmoo. Ảnh: Army Recognition

Hyunmoo-4, hay còn gọi là K-SLBM (Korean Submarine-Launched Ballistic Missile - tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm), là biến thể phóng từ tàu ngầm của dòng tên lửa đạn đạo Hyunmoo - một gia đình vũ khí nội địa do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) dẫn dắt, với sự tham gia sản xuất từ các ‘ông lớn’ như Hanwha và LIG Nex1.

SLBM Hyunmoo-4 được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cơ sở quân sự ngầm kiên cố, nơi mà các tên lửa thông thường khó lòng chạm tới.

Không giống các tiền thân như Hyunmoo-2C, vốn chỉ mang tải trọng 500kg, phiên bản này được "nâng cấp" mạnh mẽ sau thỏa thuận lịch sử giữa Hàn Quốc và Mỹ năm 2017, cho phép tăng gấp đôi tải trọng đầu đạn lên 2.000kg mà không giới hạn tầm bắn.

Do vậy, Hyunmoo-4 không chỉ bay xa mà còn "đánh sâu", biến nó thành biểu tượng của công nghệ tên lửa hiện đại châu Á.

Quá trình phát triển Hyunmoo-4 bắt nguồn từ nhu cầu chiến lược của Seoul: cần một vũ khí có thể triển khai bí mật từ dưới biển, tránh bị phát hiện bởi hệ thống radar đối phương.

Dự án khởi động từ năm 2017, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Seoul và gỡ bỏ các hạn chế về tải trọng tên lửa cho đồng minh.

Đến năm 2020, hai quả Hyunmoo-4 cơ bản đã được thử nghiệm trên mặt đất tại bãi Anheung, với một quả thành công rực rỡ dù quả kia gặp sự cố nhỏ.

Nhưng đỉnh cao phải kể đến các thử nghiệm phóng từ tàu ngầm: tháng 1 và 3/2021 chứng kiến hai lần thất bại ban đầu từ bệ thử ngầm, nơi tên lửa rơi ngay sau khi nổi lên mặt nước.

Tàu ngầm của Hàn Quốc thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo. (Nguồn: navalnews.com)

Tuy nhiên, đến tháng 6/2021, lần phóng đầu tiên từ bệ thử nổi đã thành công, mở đường cho sự kiện lịch sử vào ngày 7/9/2021 – khi tàu ngầm Dosan Ahn Changho (KSS-III đầu tiên) bắn thành công Hyunmoo-4 từ độ sâu dưới nước.

Chỉ hai tuần sau, ngày 15/9, lần phóng thứ hai được phát sóng trực tiếp dưới sự chứng kiến của Tổng thống Moon Jae-in, đánh dấu Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tám trên thế giới sở hữu công nghệ SLBM thông thường (không hạt nhân).

Hạ thủy tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil. Video: Naval News

Đến năm 2025, dự án tiếp tục tiến bộ với việc hạ thủy tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil – "quái vật biển" 3.600 tấn của loạt KSS-III Batch II, trang bị 10 ống phóng thẳng đứng (VLS) dành riêng cho Hyunmoo-4, dự kiến đưa vào biên chế năm 2027.

Về thông số kỹ thuật, Hyunmoo-4 là một kiệt tác kỹ thuật nhỏ gọn nhưng đầy sức mạnh, phù hợp với không gian chật hẹp của tàu ngầm diesel-điện.

Tên lửa có hình dáng thon gọn với đường kính thân khoảng 0,9 mét và chiều dài tổng thể 10 mét, dễ dàng vừa khít vào các ống VLS đường kính 1.066mm trên tàu KSS-III.

Đây là tên lửa hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn – loại động cơ đáng tin cậy, cho phép phóng nhanh chóng mà không cần thời gian chuẩn bị dài dòng như nhiên liệu lỏng.

Khi phóng từ dưới nước, Hyunmoo-4 được bao bọc bởi một "mũi tên hydro động" tròn trịa để giảm lực cản, giúp nó nổi lên mặt biển mượt mà trước khi vứt bỏ lớp vỏ ngoài và kích hoạt giai đoạn bay.

Ảnh: navalnews.com

Tầm bắn tối đa đạt 800km (một số nguồn ước tính có thể vượt quá con số này cho biến thể SLBM). Tốc độ bay vượt Mach 4, kết hợp với khả năng cơ động ở giai đoạn cuối nhờ các cánh lái điều chỉnh, giúp tên lửa né tránh hệ thống phòng không.

Đầu đạn nặng tới 2.000kg – hoặc thậm chí vượt 2.500kg theo một số biến thể – được thiết kế chuyên biệt để xuyên thủng, với lớp vỏ thép đặc biệt và hình nón nhọn có thể đâm thủng lớp bê tông dày hàng mét của boongkers ngầm.

Hệ thống dẫn đường chủ yếu dựa trên lệnh chỉ huy (command guidance), kết hợp cảm biến quán tính và có thể cập nhật dữ liệu thời gian thực từ vệ tinh, đạt độ chính xác đáng kinh ngạc chỉ 1-5 mét sai lệch (CEP).

Ngoài ra, tên lửa còn tích hợp chức năng chống nhiễu điện tử mạnh mẽ, đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc.

Điều làm Hyunmoo-4 nổi bật không chỉ là con số, mà là công nghệ tích hợp thông minh.

Là một phần của chiến lược "Trừng phạt và Phản công Khổng lồ" (KMPR), tên lửa này được tối ưu hóa để phối hợp với hệ thống phóng thẳng đứng KVLS-II trên tàu ngầm và thậm chí tàu mặt nước trong tương lai.

Các thử nghiệm năm 2021 đã chứng minh khả năng sống sót dưới nước sâu, với tên lửa duy trì ổn định sau khi thoát khỏi áp lực đại dương.

Đến năm 2024-2025, chương trình mở rộng sang phiên bản phóng từ tàu nổi (ship-launched), dự kiến hoàn tất thiết kế chi tiết vào năm 2028, giúp Hải quân Hàn Quốc linh hoạt hơn trong các kịch bản xung đột.

Với sáu tàu KSS-III Batch I mang 6 ống VLS mỗi chiếc và ba chiếc Batch II với 10 ống, Hyunmoo-4 sẽ tạo thành "lá chắn di động" dưới biển, giảm sự phụ thuộc vào đồng minh Mỹ và nâng tầm vị thế của Seoul trong khu vực.