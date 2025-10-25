Giữa lúc căng thẳng Nga-Ukraine leo thang ở Biển Đen, Ukraine vừa ra mắt phiên bản nâng cấp Sea Baby BEC (Sea Baby Enhanced Combat) - xuồng không người lái (USV - Unmanned Surface Vehicle) được ‘nâng tầm’ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, có khả hoạt động 1.500km với tải trọng khổng lồ lên đến 2 tấn. Không còn là ‘vũ khí một lần dùng’ đơn thuần, BEC nay trở thành ‘chiến binh đa năng’ tái sử dụng, trang bị súng máy tự động và bệ phóng rocket, sẵn sàng thách thức hạm đội Nga. Đây chính là minh chứng sống động cho sức mạnh sáng tạo công nghệ của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU - Security Service of Ukraine), biến drone biển thành "kẻ săn mồi" bất khả chiến bại.

Mẫu xuồng không người lái Sea Baby nâng cấp trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SBU

Video: Kyiv Independent

USV Sea Baby BEC: Từ ‘kamikaze drone’ đến nền tảng hải quân tái sử dụng

Sea Baby BEC, hay còn gọi là Sea Baby Enhanced Combat, là phiên bản nâng cấp đột phá của dòng xuồng không người lái (USV - Unmanned Surface Vehicle) nổi tiếng do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU - Security Service of Ukraine) phát triển và công bố chính thức ngày 22/10.

Ban đầu được thiết kế như một drone "tự sát" để tấn công tàu chiến Nga, BEC nay đã tiến hóa thành nền tảng tái sử dụng, có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về căn cứ an toàn.

Sự thay đổi này không chỉ tăng cường khả năng sống sót mà còn mở rộng vai trò từ tấn công một chiều sang các sứ mệnh phức tạp như trinh sát và đánh chặn.

Theo các nguồn reuters.com, businessinsider.com, nextgendefense.com euronews.com, usatoday.com, overclockers.ru..., BEC đã góp phần quan trọng vào việc đánh chìm hơn 11 tàu Nga kể từ năm 2022, buộc Hạm đội Biển Đen của Moscow phải rút lui khỏi Sevastopol.

Với năng lực sản xuất lên đến 4.000 chiếc mỗi năm và kế hoạch xuất khẩu 2.000 đơn vị, BEC không chỉ là vũ khí phòng thủ mà còn là biểu tượng công nghệ xuất khẩu của Ukraine.

Thông số kỹ thuật: Thiết kế nhỏ gọn nhưng "khủng" về hiệu suất

BEC được chế tạo với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, sử dụng lớp vỏ màu xám đặc trưng để dễ dàng ngụy trang trên mặt biển, giúp tránh radar và mắt thường của đối phương.

Dù kích thước cụ thể chưa được tiết lộ công khai, BEC ưu tiên tính cơ động cao, cho phép di chuyển nhanh chóng mà không cần thủy thủ đoàn.

Các thông số kỹ thuật cốt lõi của BEC đã được nâng cấp đáng kể so với phiên bản gốc, tập trung vào độ bền và phạm vi hoạt động.

Tầm hoạt động của BEC vượt trội hơn hẳn, đạt hơn 1.500km - tăng 50% so với 1.000km của mẫu cũ - cho phép tiếp cận và tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên toàn bộ Biển Đen mà không cần tiếp nhiên liệu hay hỗ trợ giữa đường.

Điều này nhờ vào hệ thống điều hướng hiện đại hóa, tích hợp công nghệ chống nhiễu điện tử, đảm bảo độ chính xác cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Về tải trọng, BEC có khả năng mang theo đến 2.000kg - gần gấp đôi so với trước - bao gồm vũ khí nặng, chất nổ hoặc thậm chí drone phụ trợ, mà vẫn duy trì tốc độ và độ ổn định.

Hệ thống động cơ được gia cố đặc biệt giúp chịu được sóng gió lớn, hỗ trợ hoạt động liên tục mà không gặp sự cố.

Ngoài ra, BEC còn được kiểm soát từ xa qua trung tâm di động lắp trong xe van, với màn hình thời gian thực và cơ chế tự hủy đa tầng để bảo vệ công nghệ nếu bị bắt giữ.

Tất cả những yếu tố này làm nên một BEC không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh, dễ dàng tích hợp vào các chiến dịch lớn.

Ảnh: euronews.com

Công nghệ vũ khí và AI: "Răng nanh" thông minh của BEC

Điểm sáng công nghệ nhất của BEC nằm ở hệ thống vũ khí tích hợp và trí tuệ nhân tạo (AI), biến nó từ một "bom di động" thành "sát thủ tự động" đa năng.

Hai biến thể chính được giới thiệu bao gồm tháp pháo máy tự động KPVT 14.5mm với con quay hồi chuyển (gyro-stabilized), cho phép theo dõi và bắn mục tiêu chính xác mà không cần can thiệp thủ công, ngay cả khi biển động.

Hệ thống này lý tưởng cho giao tranh tầm gần, giúp BEC đánh chặn tàu hoặc drone đối phương hiệu quả.

Bên cạnh đó, BEC còn được trang bị bệ phóng rocket đa nòng (MLRS) có thể bắn lên đến 10 quả rocket Grad không điều khiển, mở rộng khả năng tấn công tầm xa vượt ngoài phạm vi hỏa lực của kẻ thù. BEC còn hỗ trợ phóng tên lửa hoặc drone không kích nhỏ để tăng tính linh hoạt.

Tất cả đều được điều khiển bởi AI tiên tiến, bao gồm hệ thống nhận diện bạn-thù (friend-or-foe targeting) để tránh sai lầm và theo dõi mục tiêu tự động với độ chính xác cao, giảm thiểu rủi ro thương vong dân sự.

AI không chỉ dừng ở điều hướng cơ bản mà còn hỗ trợ hoạt động theo đội hình, chống lại các drone Nga.

Những công nghệ này đại diện cho bước nhảy vọt từ drone truyền thống sang hệ thống tự động hóa đầy đủ, định hình lại tác chiến hải quân không người lái.

Tác động chiến lược

Với USV Sea Baby BEC, Ukraine không chỉ củng cố tuyến đường biển mà còn tạo ra "drone destroyer" chuyên đánh chặn USV đối phương, trực tiếp đối phó với nỗ lực sao chép công nghệ của Nga.

Các chuyên gia dự đoán, BEC sẽ được xuất khẩu rộng rãi, góp phần vào gói vũ khí nội địa sau lệnh dỡ bỏ hạn chế từ Tổng thống Zelensky.

Sea Baby BEC là đỉnh cao của công nghệ xuồng không người lái (drone biển): Kết hợp AI thông minh, tải trọng khổng lồ và vũ khí đa dạng, nó không chỉ thay đổi cục diện Biển Đen mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho tác chiến bất đối xứng trên biển.