Tập trận bộ ba hạt nhân không chỉ là màn phô diễn sức mạnh, đây còn là cơ hội để ‘khoe’ những kiệt tác công nghệ hủy diệt: Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars cơ động như ‘bóng ma’, tàu ngầm hạt nhân Bryansk lặn sâu bí ẩn với tên lửa Sineva ‘siêu tầm’, và oanh tạc cơ Tu-95MS ‘bất tử’ mang theo hàng loạt tên lửa hành trình. Những ‘quái vật’ này không chỉ có khả năng vươn tới bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất mà còn tích hợp công nghệ tiên tiến, đảm bảo khả năng sống sót cao trước mọi hệ thống phòng thủ. Hãy cùng khám phá sâu bên trong ‘bộ ba chết chóc’ này - nơi công nghệ Nga chứng minh vị thế siêu cường hạt nhân.

Phóng tên lửa RS-24 Yars từ sân bãi thử Plesetsk. Hình ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga.

Video: RT/Bộ Quốc phòng Nga.

Tên lửa RS-24 Yars: ‘Bóng ma’ cơ động, sẵn sàng phóng từ bất kỳ nơi nào

Tên lửa RS-24 Yars, hay còn gọi là Topol-M nâng cấp, là trụ cột của lực lượng tên lửa chiến lược đất liền Nga, đại diện cho nhánh ‘đất’ trong bộ ba hạt nhân.

Đây là hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cơ động hoàn toàn, được phóng từ bệ phóng PU 15U175M – một phương tiện di chuyển linh hoạt, có thể ẩn náu trong rừng sâu hoặc sa mạc mà không để lộ dấu vết.

Trong cuộc tập trận gần đây, một quả tên lửa RS-24 Yars đã được phóng thành công từ bãi thử Plesetsk, nhắm thẳng vào bãi thử Kura cách xa hàng nghìn kilomet ở Kamchatka, chứng tỏ độ chính xác và độ tin cậy vượt trội.

Về công nghệ cốt lõi, tên lửa RS-24 Yars sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, cho phép đạt tầm bắn lên đến 11.000km – đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ lãnh thổ Nga.

Đầu đạn mang theo có thể là MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles), tức là nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập, mỗi quả lên đến 500 kiloton, có khả năng cơ động giữa quỹ đạo để tránh hệ thống đánh chặn như THAAD hay Aegis.

Đặc biệt, hệ thống này tích hợp công nghệ chống nhiễu điện tử và khả năng sống sót cao trước các cuộc tấn công phủ đầu, nhờ vỏ bọc composite nhẹ và hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS/GLONASS.

Nga đã triển khai hơn 100 bệ phóng tên lửa RS-24 Yars, biến nó thành "xương sống" của lực lượng hạt nhân, với khả năng sẵn sàng chiến đấu chỉ trong vài phút.

Không có thông tin cụ thể về nâng cấp gần đây trong tập trận, nhưng tên lửa RS-24 Yars vẫn là biểu tượng của sự cơ động – khó bị phát hiện hơn hẳn các silo cố định của Mỹ.

Tàu ngầm chiến lược Bryansk (NATO gọi là Delta IV) của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Tàu ngầm Bryansk và tên lửa Sineva: ‘Quái vật biển sâu’ với tầm bắn ‘vô địch’

Nhánh "biển" của bộ ba hạt nhân Nga được thể hiện qua tàu ngầm chiến lược Bryansk – một "quái vật" thuộc dự án 667BDRM Delfin (NATO gọi là Delta IV), được trang bị phức hợp tên lửa D-9RM.

Với chiều dài 167m, lượng giãn nước ngầm 18.200 tấn và tốc độ lặn sâu hơn 300m, Bryansk có thể lặn hàng tháng trời mà không cần nổi lên, nhờ lò phản ứng hạt nhân VM-4SG sử dụng uranium làm nhiên liệu.

Trong bài tập, Bryansk đã phóng thành công tên lửa R-29RMU2 Sineva từ biển Barents, chứng minh khả năng hoạt động bí mật ở vùng nước Bắc Cực khắc nghiệt.

Tên lửa Sineva là "ngôi sao" công nghệ ở đây: một ICBM ba tầng phóng từ tàu ngầm (SLBM) với tầm bắn "khủng" từ 8.300 đến 11.547km, vượt trội hơn nhiều SLBM Mỹ như Trident II.

Đầu đạn nặng tới 2.800kg, có thể mang 4 quả hạt nhân riêng lẻ mỗi quả 500 kiloton, hoặc đầu đạn thông thường cho các nhiệm vụ đa năng.

Công nghệ nổi bật bao gồm động cơ nhiên liệu lỏng hypergolic (tự cháy khi tiếp xúc), cho phép phóng nhanh chóng chỉ trong 1 phút từ các ống phóng thẳng đứng.

Hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính, sao quang và địa từ, giúp độ chính xác CEP (Circular Error Probable) dưới 250m – đủ để "xóa sổ" một thành phố lớn.

Bryansk mang theo 16 quả Sineva, tạo thành "rừng tên lửa" dưới biển, với lớp vỏ titan chống sonar và hệ thống giảm tiếng ồn tiên tiến, khiến nó gần như "vô hình" trước các tàu săn ngầm.

Dù không có chi tiết nâng cấp mới từ tập trận, Sineva vẫn là minh chứng cho sự kiên cường của công nghệ Nga, từng được thử nghiệm thành công hơn 20 lần.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, tên lửa R-29RMU và tên lửa RS-24 Yars trong quá trình tập trận. Ảnh: MW.

Oanh tạc cơ Tu-95MS: ‘Ông già bất tử’ với tên lửa hành trình ‘bay xa’

Hoàn thiện bộ ba hạt nhân là nhánh "không" với Tu-95MS – phiên bản hiện đại hóa của "Bear" huyền thoại từ thời Chiến tranh Lạnh, được Không quân Tầm xa Nga sử dụng để phóng tên lửa hành trình từ độ cao lớn.

Trong tập trận, Tu-95MS đã thực hiện các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa hành trình, phối hợp nhịp nhàng với hai thành phần còn lại từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng.

Về mặt công nghệ, Tu-95MS là kiệt tác turboprop với 4 động cơ Kuznetsov NK-12, cho phép bay liên tục hơn 15.000km mà không cần tiếp nhiên liệu, tốc độ 830km/h và trần bay 13.700m.

Tu-95MS có thể mang tới 16 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-102 hạt nhân (tầm bắn 4.500km) hoặc Kh-55, với đầu đạn 200-800 kiloton.

Công nghệ radar N-012 ‘Orel-D’ và hệ thống ECM (Electronic Countermeasures) giúp tránh radar đối phương, dù không có tính năng tàng hình thực thụ như B-2 Mỹ.

Nga đã nâng cấp Tu-95MS với avionics số hóa, màn hình LCD và tích hợp vũ khí chính xác, kéo dài tuổi thọ "ông già" này đến 2040.

Với hơn 50 chiếc hoạt động, Tu-95MS không chỉ là biểu tượng mà còn là nền tảng linh hoạt, có thể tấn công từ không phận Nga mà không xâm phạm lãnh thổ đối phương.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Rs-24 Yars trên phương tiện phóng di động. Ảnh: MW.

Bộ ba hạt nhân – Lá chắn công nghệ của Nga trong thời đại mới

Bộ ba hạt nhân gồm tên lửa RS-24 Yars, tàu ngầm Bryansk mang tên lửa Sineva và oanh tạc cơ Tu-95MS không chỉ là di sản Liên Xô mà còn là đỉnh cao công nghệ Nga đương đại, với sự kết hợp hoàn hảo giữa cơ động, bí mật và tầm xa.

Su-75 Checkmate Nga tầm bay 3.000km, trần bay 17.500m, radar ‘soi’ 200km, ‘thay đổi không chiến toàn cầu’ Bất ngờ lộ diện tại căn cứ Nga, Su-75 Checkmate, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 giá siêu hời, khoe thiết kế V-tail độc nhất, tầm bay 3.000km, trần bay 17.500m, radar ‘soi’ 200km và động cơ AL-51F-1 siêu thanh.

Cuộc tập trận ngày 22/10 không chỉ kiểm tra sự sẵn sàng mà còn khẳng định khả năng phối hợp ba nhánh dưới một hệ thống chỉ huy thống nhất.

Trong khi thế giới lo ngại về chạy đua vũ trang, những "quái vật" này nhắc nhở rằng công nghệ hạt nhân Nga vẫn là "vũ khí cuối cùng" – sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào.