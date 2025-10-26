Một "siêu xe" chiến đấu bộ binh (IFV) có thể tự lái, "nuốt chửng" drone địch bằng pháo 50mm thông minh, và chạy êm ru nhờ động cơ hybrid điện – tất cả chỉ với hai người lái. Đó chính là IFV XM30, "kẻ kế thừa" M2 Bradley, đang được Quân đội Mỹ "lên đời" bằng AI nhận diện mục tiêu, hệ thống bảo vệ chủ động và kiến trúc mở MOSA. Không chỉ thay thế "ông già" Bradley sau 40 năm, IFV XM30 còn "kết đôi" hoàn hảo với M1E3 Abrams, biến lữ đoàn thiết giáp thành "máy nghiền" bất bại trên chiến trường lai đầy drone và tên lửa. Với nguyên mẫu (prototype) sắp lăn bánh năm 2026, thế giới đang chờ xem "siêu chiến binh" này sẽ "ăn đứt" đối thủ như thế nào.

Quân đội Mỹ dự kiến sẽ chọn một nhà thầu duy nhất cho chương trình xe chiến đấu bộ binh cơ giới XM30 (MICV) vào năm tài khóa 2027, với kế hoạch sản xuất loạt nhỏ (low-rate production) bắt đầu từ năm 2028 và sản xuất hàng loạt (full-rate production) vào năm 2030. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Nguồn gốc và hành trình phát triển của ‘người kế thừa’ Bradley

Chương trình XM30, ban đầu mang tên OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle - xe chiến đấu có thể tự vận hành khi không có con người), được khởi động từ năm 2018 sau hai thất bại trước đó vào 1999 và 2010, nhằm khắc phục những hạn chế của M2 Bradley – phương tiện đã phục vụ hơn 40 năm nhưng khó nâng cấp thêm do thiếu không gian, công suất điện và khả năng chống chịu drone hiện đại.

Được chỉ định lại (redesignated) thành XM30 MICV (Mechanized Infantry Combat Vehicle -phương tiện chiến đấu bọc thép, có khả năng cơ động cao, được thiết kế để chở bộ binh và hỗ trợ họ trong chiến đấu) năm 2023, dự án thuộc danh mục Next Generation Combat Vehicle của Quân đội Mỹ, tập trung vào thiết kế "sạch" (clean-sheet) để đối phó với các đối thủ ngang tầm như Nga hay Trung Quốc đến năm 2040.

Hiện tại, chương trình đang ở giai đoạn Engineering and Manufacturing Development sau Milestone B tháng 6/2025, với hai nhà thầu chính là General Dynamics Land Systems (GDLS) và American Rheinmetall Vehicles (ARV) nhận hợp đồng 1,6 tỷ USD mỗi bên để chế tạo nguyên mẫu (prototype).

GDLS dựa trên nền tảng Griffin III (phiên bản rút gọn của ASCOD 2), trong khi ARV sử dụng KF41 Lynx, cả hai đều tích hợp kiến trúc mở Modular Open Systems Architecture (MOSA) – tiêu chuẩn mở do Quân đội Mỹ định nghĩa, cho phép nâng cấp phần cứng và phần mềm nhanh chóng mà không cần "phá xe".

Các công cụ kỹ thuật số hiện đại như mô hình hóa 3D, mô phỏng (MS&A) và kiểm tra ảo được sử dụng từ đầu, giúp giảm rủi ro và rút ngắn thời gian phát triển.

Dự kiến, nguyên mẫu đầu tiên sẽ được bàn giao vào hè 2026, theo sau là thử nghiệm khốc liệt đến giữa 2027, dẫn đến sản xuất hàng loạt thấp (LRIP) từ 2028 và khả năng hoạt động ban đầu (IOC) năm 2032.

Tổng số lượng dự kiến vượt 2.400 chiếc hiện có của Bradley, bao gồm cả phiên bản huấn luyện và dự trữ.

Xe chiến đấu bộ binh (IFV) XM30, dự kiến ​​sẽ thay thế dòng IFV M2 Bradley đã cũ kỹ, vốn đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ từ đầu những năm 1980 cho đến nay. Ảnh: Army Recognition

Thiết kế thông minh: Tùy chọn người lái, không gian rộng và công nghệ số

IFV XM30 được xây dựng như một nền tảng "tùy chọn có người lái" (optionally manned), có thể hoạt động với kíp lái trực tiếp hoặc điều khiển từ xa, giảm gánh nặng nhân sự và tăng tính linh hoạt trên chiến trường.

Với chỉ hai thành viên kíp lái (tài xế và chỉ huy), xe chở được sáu lính bộ binh (tổng cộng tám người), nhiều hơn so với Bradley nhờ không gian nội thất được tối ưu hóa dựa trên phản hồi từ binh sĩ – bao gồm bố trí rộng rãi hơn cho sự thoải mái và bảo trì dễ dàng.

Công nghệ số là "xương sống" của XM30, với kiến trúc kỹ thuật số toàn diện hỗ trợ tích hợp cảm biến tiên tiến, khả năng chống nhiễu điện tử và hệ thống chỉ huy kiểm soát tương lai của Quân đội Mỹ.

Xe sử dụng thực tế ảo tăng cường (AR) để mô phỏng các tình huống thực tế, giúp binh sĩ đánh giá hoạt động mà không cần nguyên mẫu vật lý.

Hơn nữa, hệ thống AI hỗ trợ phát hiện và nhận dạng mục tiêu (AiTDR) – hợp đồng với Duality AI từ tháng 4/2025 – cho phép chống drone hiệu quả, kết hợp với tầm nhìn 360 độ và cảm biến hồng ngoại thế hệ thứ ba (3rd gen FLIR) để theo dõi mục tiêu ngày đêm.

Tất cả đều được cung cấp năng lượng từ hệ thống hybrid điện, đảm bảo "chế độ im lặng" (silent watch) – xe chạy các hệ thống chính bằng pin mà không cần khởi động động cơ, giảm dấu vết âm thanh và nhiệt.

Những hình ảnh phác họa bằng máy tính từ GDLS - một công ty phát triển hộp số cho xe bọc thép tiên tiến, đã xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông. Ảnh: GDLS/Army Recognition

Hỏa lực ‘khủng’: Pháo 50mm XM913 – vũ khí đa năng cho chiến trường hiện đại

Lửa đạn là điểm nhấn của XM30, vượt trội hoàn toàn so với pháo 25mm M242 trên Bradley.

Vũ khí chính là súng máy tự động XM913 Bushmaster 50mm của Northrop Grumman, lắp trên tháp pháo không người lái, sử dụng đạn Supershot 50×228mm với góc nâng lên đến 85 độ trong thiết kế GDLS.

Pháo này bắn được đạn xuyên giáp vây ổn định đuôi (APFSDS) để tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh đối phương, đồng thời đạn nổ không khí lập trình (HEAB) để hạ gục bộ binh, trực thăng hoặc drone.

Tốc độ bắn cao và khả năng nâng cấp từ 30mm giúp XM30 linh hoạt hơn, kết hợp với súng máy đồng trục và bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) – lên đến hai quả mỗi bên tháp pháo, thậm chí tích hợp drone tấn công trong phiên bản ARV.

Hệ thống kiểm soát hỏa lực AI hỗ trợ ngắm bắn chính xác, laser đo xa và cảm biến ngày/đêm, giảm thời gian phản ứng và tăng tỷ lệ trúng đích ngay cả khi di chuyển.

Các binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3 bên cạnh một chiếc Bradley, loại xe mà XM30 sẽ thay thế. Ảnh: Marques Martinez/DVIDS

Cơ động siêu việt: Hybrid điện và khả năng vận chuyển không giới hạn

XM30 không chỉ "chạy nhanh" mà còn "chạy thông minh". Hệ thống động lực hybrid điện mang lại hiệu suất nhiên liệu tốt hơn, tăng tốc nhanh, tỷ lệ công suất/trọng lượng vượt trội và khả năng vượt địa hình gồ ghề – vượt xa Bradley M2A4.

Chế độ silent watch cho phép xe "ẩn náu" lâu dài mà không lộ dấu vết, lý tưởng cho các nhiệm vụ trinh sát dài ngày ở môi trường khắc nghiệt.

Xe còn dễ dàng vận chuyển bằng đường không, với hai chiếc vừa khít trong một máy bay C-17, hỗ trợ triển khai nhanh toàn cầu.

Các thành phần cơ bản như động cơ, hộp số và hệ thống treo được tích hợp sẵn trong phiên bản tối thiểu khả dụng (MVP), đảm bảo cơ động chiến thuật và hoạt động vượt trội.

Lớp giáp ‘bất khuất’: Bảo vệ toàn diện trước drone và tên lửa

Sống sót là ưu tiên hàng đầu của XM30, với lớp giáp mô-đun cho phép nâng cấp theo nhu cầu, kết hợp hệ thống bảo vệ chủ động (APS) như Iron Fist của GDLS để đánh chặn tên lửa chống tăng và đạn RPG.

Xe chống chịu nổ dưới gầm (IED), đạn xuyên giáp từ trên xuống và các mối đe dọa hóa học-sinh học-bức xạ-hạt nhân (CBRN), nhờ lớp giáp dưới gầm đặc biệt và hệ thống chữa cháy tự động.

Công nghệ quản lý dấu vết như lớp phủ Tacticam của ArmorWorks – với các tấm xốp rắn hình lục giác ngẫu nhiên – giảm khả năng phát hiện bằng mắt thường và hồng ngoại.

Kết hợp với biện pháp điện tử chống UAV, XM30 tạo thành "lá chắn" toàn phổ, bảo vệ kíp lái và lính bộ binh trong khi cho phép tháo dỡ nhanh dưới hỏa lực.

Quân đội Mỹ đẩy nhanh tiến độ phát triển xe tăng lai M1E3 Abrams để bàn giao nguyên mẫu vào năm 2025. Ảnh: thedefensepost.com

Tích hợp hoàn hảo với M1E3 Abrams: Sức mạnh tổng hợp cho lữ đoàn thiết giáp

IFV XM30 được sinh ra để "kết đôi" với xe tăng M1E3 Abrams trong các Lữ đoàn Thiết giáp Chiến đấu (ABCT), tạo thành đội hình kết hợp vũ khí (combined arms) – nơi XM30 hỗ trợ bộ binh, kiểm soát robot và hệ thống bán tự trị, trong khi Abrams dẫn dắt hỏa lực chính.

Sự đồng bộ này nâng tầm sức mạnh lữ đoàn, với XM30 đảm nhận vai trò tiếp cận, yểm trợ và chống drone, trong khi Bradley tạm thời được nâng cấp lên M2A4E1 với APS Iron Fist đến khi XM30 triển khai.

Tích hợp mạng lưới chỉ huy chung và giao tiếp tiên tiến giúp xe hoạt động mượt mà với lực lượng liên minh.

XM30 không chỉ là một chiếc xe – mà là biểu tượng của cuộc cách mạng công nghệ quân sự Mỹ, sẵn sàng định hình tác chiến tương lai.

Với nguyên mẫu sắp lăn bánh năm 2026, thế giới đang chờ xem "siêu chiến binh" này sẽ "ăn đứt" đối thủ như thế nào.