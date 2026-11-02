Sau bê bối nứt màn hình mang tên “Crackgate”, iPhone Duo tiếp tục đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại khác khiến nhiều fan Apple hoang mang.

iPhone Duo dường như chưa thể thoát khỏi chuỗi rắc rối kể từ ngày ra mắt. Một bộ phận người dùng Apple đã quyết định hủy đơn đặt trước sau khi những thông tin về lỗi nứt màn hình bên trong lan rộng.

Giờ đây, một vấn đề mới lại xuất hiện: các khe hở bất thường xuất hiện trên thân máy và khu vực bản lề, tiếp tục làm gia tăng tâm lý bất an đối với sản phẩm được kỳ vọng trở thành bước ngoặt trong lịch sử iPhone.

Phần khung của chiếc iPhone Duo này bị biến dạng đến mức có thể nhìn thấy cả các linh kiện bên trong. Ảnh: Reddit

Mặc dù chưa phổ biến như sự cố nứt màn hình, lỗi mới vẫn đang thu hút sự chú ý bởi dấu hiệu cho thấy một số thiết bị có thể gặp vấn đề ngay từ khâu lắp ráp. Ban đầu, đây có vẻ chỉ là trường hợp cá biệt.

Tuy nhiên, tương tự những gì xảy ra với Crackgate, ngày càng có nhiều người dùng phản ánh tình trạng tương tự.

Với những khách hàng đã bỏ ra số tiền rất lớn để sở hữu chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple, đây có thể là giọt nước tràn ly khiến họ quyết định rút lại đơn hàng.

iPhone Duo xuất hiện lỗi khe hở, cộng đồng gọi là Gapgate

Sự cố mới đang được cộng đồng người dùng đặt tên là “Gapgate”, một cách gọi mang tính châm biếm nhưng có thể sẽ trở thành thuật ngữ quen thuộc nếu số lượng phản ánh tiếp tục tăng.

Theo những hình ảnh và thông tin được chia sẻ, một số chiếc iPhone Duo dường như không được lắp ráp chính xác.

Các khe hở bất thường xuất hiện dọc theo cạnh thân máy, thậm chí ở khu vực bản lề.

Đáng chú ý, một số khe hở đủ lớn để người dùng có thể nhìn thấy những bộ phận bên trong thiết bị.

Đây không đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Những khoảng hở như vậy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP68 mà Apple công bố cho sản phẩm.

Nếu cấu trúc thân máy không được khép kín đúng thiết kế, khả năng bảo vệ các linh kiện bên trong trước môi trường bên ngoài có thể bị suy giảm.

Nghiêm trọng hơn, tình trạng lắp ráp thiếu chính xác có thể tạo ra áp lực không mong muốn lên khung máy và các linh kiện bên trong. Điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với một thiết bị có cấu trúc gập phức tạp như iPhone Duo.

Trước đó, Crackgate đã khiến Apple đối mặt với những phản ánh về tình trạng màn hình bên trong bị nứt dọc theo nếp gấp. Một trong những giả thuyết được đặt ra là linh kiện bên trong khu vực bản lề có thể bị xê dịch, từ đó gây áp lực lên màn hình.

Nếu thân máy tiếp tục phải chịu lực tác động bất thường do lỗi lắp ráp, nguy cơ phát sinh thêm hư hỏng trong quá trình sử dụng là điều không thể xem nhẹ.

Một chiếc iPhone Duo với khe hở ở một bên. Ảnh: Reddit

Một số trường hợp Gapgate có mức độ nhẹ hơn, với khe hở nhỏ và khó nhận thấy hơn. Tuy nhiên, ngay cả những thiết bị này cũng cho thấy dấu hiệu thân máy không được căn chỉnh hoàn toàn chính xác.

Về lâu dài, nếu các bộ phận tiếp tục chuyển động không đúng vị trí khi người dùng đóng mở điện thoại, vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Thiết kế bản lề iPhone Duo còn để lọt bụi và cát?

Bên cạnh những khe hở do lỗi lắp ráp, iPhone Duo còn bị chỉ ra một điểm yếu khác liên quan đến thiết kế. Phần sống lưng của thiết bị, nơi tập trung cơ cấu bản lề, dường như có những khoảng trống đủ lớn để bụi, cát và các mảnh vụn nhỏ lọt vào bên trong.

Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi điện thoại gập có cấu trúc phức tạp hơn đáng kể so với smartphone truyền thống.

Khu vực bản lề chứa nhiều bộ phận chuyển động, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng hạn chế tối đa sự xâm nhập của các vật thể lạ.

Apple đã bỏ sót khe hở này trên chiếc iPhone Duo. Ảnh: Reddit

Samsung đã tính đến nguy cơ này trên những mẫu smartphone gập của mình bằng cách bổ sung các chi tiết bảo vệ ở hai đầu khu vực bản lề. Giải pháp này giúp hạn chế bụi bẩn và những mảnh vụn bên ngoài xâm nhập vào bên trong cơ cấu gập.

Trong khi đó, Apple dường như chưa triển khai biện pháp bảo vệ tương tự trên iPhone Duo. Chưa rõ đây là một thiếu sót trong quá trình thiết kế hay Apple đánh giá vấn đề này không đủ nghiêm trọng để phải bổ sung giải pháp kỹ thuật.

Dù nguyên nhân là gì, sự xuất hiện của những phản ánh liên tiếp đang đặt ra câu hỏi về mức độ hoàn thiện của mẫu iPhone gập đầu tiên.

Với một sản phẩm có giá bán khoảng 2.000 USD, người dùng có quyền kỳ vọng Apple phải giải quyết triệt để những rủi ro liên quan đến độ bền và khả năng bảo vệ linh kiện.

Crackgate và Gapgate khiến người mua iPhone Duo mất niềm tin

Những sự cố liên tiếp đang bắt đầu tác động rõ rệt đến sức hút thương mại của iPhone Duo. Thay vì tập trung vào những ưu điểm của thiết kế gập và công nghệ mới, cộng đồng người dùng ngày càng dành nhiều sự chú ý cho các lỗi phần cứng.

Apple đã hướng dẫn nhân viên tại các cửa hàng xử lý những trường hợp iPhone Duo bị hư hỏng bằng cách sửa chữa hoặc thay thế thiết bị, miễn là sản phẩm không bị người dùng cố tình phá hoại.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ sau bán hàng chưa đủ để xóa bỏ những lo ngại đang lan rộng.

Một số khách hàng đã hủy đơn đặt trước ngay khi Crackgate trở thành chủ đề nóng.

Những người khác hiện cũng cân nhắc làm điều tương tự vì sợ thiết bị được giao đến tay có thể gặp một hoặc nhiều lỗi đã được cộng đồng phản ánh.

Tâm lý lo ngại đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Những trường hợp lỗi riêng lẻ, nếu liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể khiến người mua hình thành cảm giác rằng nguy cơ nhận phải một thiết bị có vấn đề là rất lớn.

Dẫu vậy, không phải khách hàng nào cũng sẵn sàng hủy đơn hàng. Một số người vẫn muốn chờ đợi vì đã phải đặt trước từ sớm và thời gian giao hàng bị kéo dài đáng kể sau khi lượng hàng mở bán ban đầu nhanh chóng được bán hết, trong đó có sự tham gia của những người mua đi bán lại.

Điều này đồng nghĩa họ vẫn còn một khoảng thời gian để cân nhắc trước khi thiết bị được giao đến.

(Theo PhoneArena, Macworld)'