Chân sút 23 tuổi gia nhập MU hè năm ngoái từ RB Leizpig. Ban đầu, Sesko cần thời gian thích nghi môi trường bóng đá Anh, rồi mới dần chứng minh năng lực.

Giờ đây, tiền đạo người Slovenia không chỉ đáp lại niềm tin của BHL bằng phong độ trên sân, mà còn khiến fan hâm mộ bất ngờ với sự thay đổi rõ rệt về thể hình.

Hình ảnh mới nhất vạm vỡ của Sesko ở Carrington - Ảnh: MUFC

Trong khi nhiều đồng đội bận tham dự World Cup 2026, Sesko dành phần lớn thời gian tập luyện trong phòng gym nhằm cải thiện sức mạnh cơ bắp.

Những hình ảnh mới được MU công bố tại Carrington cho thấy, Sesko sở hữu cánh tay săn chắc cùng bờ vai rộng hơn hẳn so với mùa trước.

Tiền đạo mang áo số 9 vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân khiến anh khép lại mùa đầu tiên tại Premier League sớm hơn dự kiến.

Sesko đã bỏ lỡ ba trận cuối mùa và cũng chưa góp mặt trong bất kỳ trận giao hữu nào MU kể từ đầu hè.

Tuy nhiên, theo báo chí Anh, Sesko sẽ hoàn toàn bình phục để kịp ra sân ở trận mở màn mùa giải mới. Quãng thời gian nghỉ thi đấu được tiền đạo sinh năm 2003 tận dụng để nâng cấp thể chất.

Sesko có sự thay đổi đáng kinh ngạc về thể chất so với mùa trước - Ảnh: MUFC

Sự thay đổi của anh nhanh chóng tạo nên làn sóng phấn khích trong cộng đồng người hâm mộ Quỷ đỏ.

Một CĐV bình luận trên mạng xã hội X: "Cậu ấy ăn gì vậy?". Người khác hào hứng viết: "Sesko sẵn sàng húc văng các hậu vệ rồi."

Nhiều fan tin tưởng: "Cậu ấy sẽ có mùa giải bùng nổ, nhìn là thấy sẵn sàng rồi" hay "Sesko sẽ trở thành cơn ác mộng với các hậu vệ."