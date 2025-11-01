Trong thông cáo đưa ra ngày 31/10, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết, các nhân viên an ninh của cơ quan này đã ngăn chặn một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng và bắt giữ nhiều đối tượng ở bang Michigan đang lên kế hoạch tấn công bạo lực trong dịp Halloween.

Các nhân viên FBI có mặt tại một căn nhà của nghi phạm. Ảnh: CBS Detroit

Một số quan chức cấp cao giấu tên thuộc lực lượng hành pháp Mỹ nói với kênh NBC News rằng, FBI đã bắt giữ 5 đối tượng cư trú tại các khu vực Dearborn và Inkster thuộc Michigan.

“Những đối tượng trên là công dân nhập tịch từ một quốc gia Trung Đông và tất cả đều có giấy phép sử dụng vũ khí cũng như được đào tạo về vũ khí. Cho đến nay, chúng tôi chưa thể xác định các mục tiêu cụ thể mà nhóm người trên nhắm đến”, các quan chức ẩn danh tiết lộ.

Theo lời kể từ Laraib Irfan, một cư dân sống gần nơi cư trú của các nghi phạm, những gì anh chứng kiến khi lực lượng FBI ập vào nhà bắt giữ nhóm đối tượng “giống như cảnh trong phim”. “Có điều, ở ngoài đời thật thì cảnh tượng trên rất đáng sợ. Tôi chứng kiến cảnh những người hàng xóm tốt và thân thiện bị đưa đi khỏi đó, trên tay đèo còng số 8”, Irfan cho hay.

Sở cảnh sát thành phố Dearborn thuộc bang Michigan xác nhận, họ đã được thông báo về việc FBI tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm tại đây và đảm bảo hiện không còn mối đe dọa nào đối với cộng đồng dân cư địa phương.