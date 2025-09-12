Bất chấp cuộc truy đuổi trên quy mô lớn, nghi phạm sát hại ông Kirk hiện vẫn lẩn trốn sau hơn 30 giờ gây án. Hôm 11/9, giới chức bang Utah thừa nhận, họ không biết nghi phạm đã rời khỏi bang này hay chưa.

“Chúng tôi chưa có thông tin gì”, Beau Mason, Ủy viên Sở An toàn công cộng Utah chia sẻ với NBC News.

Video: RT

Tại cuộc họp báo vào tối cùng ngày, Thống đốc Cox xác nhận, các quan chức bang Utah sẽ “theo đuổi án tử hình” một khi nghi phạm bị bắt giữ. “Chúng tôi đang làm việc với các công tố viên, thu thập mọi thứ cần thiết, các bản khai đã sẵn sàng, do đó chúng tôi có thể theo đuổi án tử hình trong vụ án này. Chuyện đó sẽ xảy ra ở bang Utah”, ông Cox nhấn mạnh.

Trước đó một ngày, ông Cox cảnh báo bang Utah vẫn duy trì án tử hình.

Trong khi đó, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã treo thưởng 100.000 USD cho những ai cung cấp thông tin hữu ích giúp nhận dạng và bắt giữ nghi phạm. Giám đốc FBI Kash Patel cũng đã tới bang Utah hôm 11/9 và có mặt tại hiện trường vụ nổ súng cướp đi mạng sống của nhà hoạt động Kirk ở Đại học Utah Valley.

Hình ảnh được công bố cho thấy, nghi phạm là một nam giới còn khá trẻ, mặc đồ đen, đội mũ bóng chày và đeo kính râm. FBI cũng tiết lộ thêm đoạn video ghi lại cảnh nghi phạm nhảy khỏi mái tòa nhà ở Đại học Utah Valley trước khi lẩn trốn vào rừng.

Trong video, nghi phạm được nhìn thấy chạy trên mái nhà, sau đó nhảy xuống mặt đất và tiếp tục bỏ chạy qua bãi cỏ gần bãi đỗ xe trước khi biến mất vào cánh rừng gần đó. Các đặc vụ FBI đã thu được một khẩu súng trường, dấu giày và dấu bàn tay của nghi phạm.

Thống đốc Cox kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm nghi phạm. Quan chức này cho hay, hơn 7.000 thông tin cùng manh mối đã được chuyển tới FBI.

Ông Kirk, 31 tuổi là người sáng lập tổ chức vận động bảo thủ phi lợi nhuận Turning Point USA và là một trong những nhà hoạt động cánh hữu kiêm nhân vật truyền thông nổi bật nhất ở Mỹ. Ông được coi là một đồng minh đáng tin cậy của Tổng thống Mỹ Donad Trump.

Phát ngôn viên của Đại học Utah Valley thông tin, ông Kirk bị bắn vào cổ từ một tòa nhà cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi có bài phát biểu trước đám đông hôm 10/9. Cái chết của ông Kirk được tin là vụ ám sát mang động cơ chính trị.