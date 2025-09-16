Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, Phó Giám đốc FBI Dan Bongino cho biết, Tyler Robinson có xu hướng “ám ảnh” với những người theo đường lối bảo thủ.

Ông Bongino nhận xét: “Nghi phạm dường như đã có nhiều dấu hiệu mang tính cảnh báo. Các đồng nghiệp của nghi phạm kể Robinson luôn bỏ đi khi họ thảo luận về chủ đề chính trị… Chúng tôi cũng đang điều tra xem liệu có ai đó trong các cuộc trò chuyện trực tuyến của Robinson về ông Kirk biết trước âm mưu ám sát nhưng không thông báo cho chính quyền hay không. Liệu họ từng nghe qua lời đe dọa và nghĩ đó là trò đùa hay không. Nếu có một mạng lưới lớn hơn ở đây, chúng tôi sẽ đưa ra trước công chúng sớm nhất có thể”.

Nghi phạm Tyler Robinson. Ảnh: Fox News

Khi tham dự chương trình “Fox & Friends” cùng ngày, Giám đốc FBI Kash Patel cũng tiết lộ, các điều tra viên của cơ quan này đã tìm thấy những đoạn tin nhắn, trong đó Robinson tuyên bố bản thân có cơ hội ám sát ông Kirk và sẽ làm điều đó. “Khi được người khác hỏi tại sao lại muốn làm như vậy, thì Robinson đáp rằng có những sự hận thù không thể thương lượng được”, ông Patel nói.

Theo CNN, ông Kirk, đồng minh của Tổng thống Trump kiêm Giám đốc điều hành tổ chức Turning Point USA, hôm 10/9 đã bị bắn vào cổ khi đang diễn thuyết trước các sinh viên ở Đại học Utah Valley. Đối tượng thực hiện vụ ám sát đã nổ súng từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi ông Kirk bắt đầu phát biểu.

Đến ngày 12/9, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết, nghi phạm sát hại ông Kirk đã bị bắt giữ, đồng thời bày tỏ mong muốn kẻ gây án sẽ phải lĩnh án tử hình.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông cuối tuần trước, một số đồng nghiệp cũ của nghi phạm chia sẻ, Robinson từng khoe với họ về kỹ năng sử dụng súng của mình khi từng bắn một phát đạn ở khoảng cách hơn 400m.