Sự trở lại của đại diện mảng tài chính tiêu dùng không chỉ mang ý nghĩa riêng lẻ, mà còn kích hoạt hiệu ứng cộng hưởng, góp phần hoàn thiện mô hình tài chính đa tầng và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho toàn hệ sinh thái VPBank.

Khi hệ sinh thái vận hành như một thể thống nhất

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ của VPBank thông qua, vai trò của từng trụ cột trong hệ sinh thái ngày càng được thể hiện rõ nét, đồng thời phản ánh một cấu trúc vận hành đã hoàn thiện hơn.

VPBankS được kỳ vọng là động lực đóng góp lợi nhuận lớn nhất với mục tiêu đạt 6.453 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2025. FE CREDIT đặt kế hoạch lợi nhuận 1.179 tỷ đồng, tăng trưởng 93%, cho thấy kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ sau tái cấu trúc, trong khi OPES tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với mục tiêu 936 tỷ đồng, tăng 47%. Đáng chú ý, sự trở lại của FE CREDIT diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái của VPBank đã được định hình rõ ràng hơn, với sự kết nối chặt chẽ giữa các mảng ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các lĩnh vực mở rộng, qua đó tạo nền tảng để các hiệu ứng cộng hưởng được phát huy mạnh mẽ và mang lại giá trị gia tăng rõ nét trong khai thác khách hàng.

Trong cấu trúc này, FE CREDIT sẽ đóng vai trò như “cửa gõ” của hệ sinh thái nhờ khả năng tiếp cận sâu rộng tới phân khúc khách hàng đại chúng. Từ nền tảng đó, các đơn vị như ngân hàng mẹ hay công ty chứng khoán có thể tiếp tục mở rộng và gia tăng giá trị vòng đời khách hàng, hình thành một chuỗi khai thác khép kín và hiệu quả hơn.

FE CREDIT ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 611 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước và WorldBank, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản tài chính chính thức tại Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, đạt 86,97% tính tới cuối 2025 (vượt mục tiêu ít nhất 80%), song vẫn tồn tại khoảng trống lớn ở nhóm thu nhập trung bình thấp và lao động phi chính thức, những đối tượng khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Những công ty tài chính tiêu dùng như FE CREDIT sẽ đóng vai trò như “cầu nối”, cung cấp các sản phẩm tín dụng linh hoạt, quy trình đơn giản hơn và khả năng tiếp cận nhanh chóng.

Chính vai trò này đã góp phần hình thành “hồ sơ tín dụng” ban đầu cho khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng để họ dần bước vào hệ sinh thái tài chính chính thức với các sản phẩm có giá trị cao. Nhìn từ góc độ này, vai trò của FE CREDIT không dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn, mà còn mang tính “ươm mầm” cho hành trình tài chính dài hạn của khách hàng trong hệ sinh thái VPBank.

FE CREDIT tăng tốc với vai trò chiến lược

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, FE CREDIT cho thấy dần ổn định hoạt động và quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 611 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi. Đồng thời, Moody’s cũng vừa nâng xếp hạng tín nhiệm CFR (Corporate family rating) của FE CREDIT lên mức Ba3, triển vọng của FE CREDIT tiếp tục đáng giá "ổn định" năm thứ 2 liên tiếp và nâng năng lực độc lập lên B2.

Sự phục hồi này không chỉ phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới khi FE CREDIT được tái định vị trong chiến lược chung của VPBank: trở thành một mảnh ghép chiến lược hướng tới vai trò “Gateway” của hệ sinh thái.

Công ty chủ động triển khai chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đa dạng hóa, đồng thời phát triển mạnh các kênh phân phối nhằm gia tăng số lượng và chất lượng điểm chạm với khách hàng. Trên cơ sở đó, FE CREDIT phân tích dữ liệu hành vi và nhu cầu khách hàng một cách sâu sắc hơn, làm nền tảng cho việc thiết kế và triển khai các giải pháp tài chính mang tính cá nhân hóa với hiệu quả cao.

FE CREDIT cũng được hưởng lợi từ hệ sinh thái VPBank thông qua việc tối ưu chi phí vốn, tận dụng hạ tầng công nghệ và mở rộng các kênh tiếp cận khách hàng. Điều này cho phép công ty thiết kế sản phẩm linh hoạt hơn, cá nhân hóa tốt hơn và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

Không dừng lại ở đó, việc tích hợp sản phẩm và dịch vụ giữa các đơn vị trong hệ sinh thái giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các giải pháp tài chính liền mạch.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế không còn nằm ở từng sản phẩm riêng lẻ mà ở khả năng tạo ra một hệ sinh thái kết nối. FE CREDIT, với vai trò là mảnh ghép từng trải qua tái cấu trúc sâu, đang trở lại đúng thời điểm để kích hoạt sức mạnh này. Khi các mảnh ghép vận hành đồng bộ, hệ sinh thái VPBank không chỉ gia tăng quy mô mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng.

(Nguồn: FE CREDIT)