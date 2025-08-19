Giá vàng lao dốc sau cuộc gặp

Sáng 19/8, thị trường vàng châu Á chứng kiến một đợt giảm giá đáng kể sau thông tin về cuộc họp đa phương tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo châu Âu (bao gồm các nước Anh, Pháp, Đức, Italy, Phần Lan) cùng lãnh đạo EU và Tổng thư ký NATO.

Từ mức 3.355 USD/ounce đêm 18/8, giá vàng giao ngay nhanh chóng lao dốc, có lúc xuống 3.325 USD/ounce. Đến 9h sáng 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng ổn định ở mức 3.330 USD/ounce.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng được đánh giá là một bước ngoặt lịch sử, tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm. Tổng thống Trump tỏ ra hài lòng với kết quả đạt được, mô tả các cuộc thảo luận là “rất tốt” và “mang tính khởi đầu” cho hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng châu Âu sẽ đóng vai trò chính trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, với sự phối hợp từ Mỹ.

Một điểm nhấn quan trọng là sự sẵn sàng của Nga, thông qua cuộc điện đàm 40 phút giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Vladimir Putin, để thảo luận về một hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine trong vài tuần tới, tiếp theo là cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Tổng thống Zelensky ca ngợi cuộc gặp với ông Trump là "mang tính xây dựng, cụ thể". Các lãnh đạo châu Âu cũng thống nhất sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine, tương tự Điều 5 của NATO, là yếu tố cốt lõi để đạt được hòa bình bền vững.

Sức nóng trên thị trường vàng suy giảm nhanh trước tín hiệu giảm căng thẳng địa chính trị, vốn là động lực đẩy giá vàng tăng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh, trong nước vẫn trên đỉnh lịch sử. Ảnh: Kitco

Tiềm ẩn rủi ro mới

Sự sụt giảm của giá vàng cho thấy thị trường có thể đánh cược vào khả năng căng thẳng địa chính trị tại Ukraine sẽ suy giảm, dù theo chuyên gia Rhona O’Connell từ StoneX, "thị trường vàng không còn bị chi phối mạnh mẽ bởi các diễn biến địa chính trị tại khu vực này".

O’Connell nhận định giá vàng đã dao động trong biên độ hẹp, chỉ 2% trong tuần qua và 8% trong ba tháng qua, cho thấy sự thiếu vắng các yếu tố kích thích mạnh. Việc giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng là đường trung bình động 100 ngày (SMA) vào sáng 19/8, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng, là tín hiệu cảnh báo về khả năng chuyển từ hỗ trợ sang kháng cự, có thể gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, O’Connell cũng lưu ý vàng vẫn có lực cầu tiềm tàng. “Mặc dù nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương đã chậm lại, họ vẫn tiếp tục mua, gửi tín hiệu rằng rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu”, ông nói.

Điều này được minh chứng qua dữ liệu từ Borsa Istanbul, nơi ghi nhận nhập khẩu vàng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2023, nhưng các giao dịch bạc lại tăng 4%, cho thấy nhà đầu tư đang chuyển hướng sang kim loại quý khác khi giá vàng ở mức cao.

Tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư vàng hiện nay là cuộc họp Jackson Hole và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hội nghị Kinh tế Jackson Hole, diễn ra từ 21-23/8, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu quan trọng vào thứ Sáu. Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày 17/9 đã phần nào phản ánh vào giá vàng, khiến thị trường bớt nhạy cảm hơn.

Theo O’Connell, “phản ứng của giá vàng với các động thái của Fed đang giảm dần, cho thấy thị trường có thể đã bão hòa”. Chuyên gia này dự báo giá vàng trung bình quý III ở mức 3.320 USD/ounce, nhưng có thể giảm xuống 3.000 USD/ounce trong quý IV, trừ khi có sự kiện bất ngờ như khủng hoảng nhân đạo hoặc “thiên nga đen” xảy ra.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của vàng. Nhà phân tích Jim Rickards nhận định: “Chu kỳ giảm lãi suất của Fed, dự kiến bắt đầu từ tháng 9, sẽ làm suy yếu đồng USD, tạo điều kiện cho vàng tăng giá”.

Ông cho rằng vàng có thể chạm mốc 3.500 USD/ounce vào cuối năm nếu Fed duy trì lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ biến động nào trong thị trường chứng khoán, vốn đang được xem là “quá nóng”, có thể kéo giá vàng giảm tạm thời trước khi phục hồi như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dữ liệu từ Borsa Istanbul cho thấy xu hướng giảm mua vàng do giá cao, như nhập khẩu vàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7/2025 giảm 53,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì chiến lược tích lũy vàng khi giá giảm, xem đây là cơ hội để gia tăng dự trữ.

“Các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ không ngừng mua vàng, chỉ là họ chờ thời điểm giá thấp hơn”, Rickards nhận xét. Điều này củng cố vai trò của vàng như một tài sản chiến lược trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực nếu hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine diễn ra suôn sẻ và giảm căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, các vấn đề nhạy cảm như lãnh thổ vẫn là rủi ro lớn, có thể làm gián đoạn tiến trình hòa bình và đẩy giá vàng tăng trở lại. Ngoài ra, nếu bài phát biểu của ông Powell tại Jackson Hole không mang lại tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất, vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Về dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn nhờ chu kỳ giảm lãi suất của Fed và nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các nhà đầu tư luôn cẩn trọng với khả năng thị trường chứng khoán sụp đổ hoặc biến động kinh tế bất ngờ, vốn có thể gây áp lực giảm giá tạm thời lên vàng trước khi kim loại này phục hồi.

Trong nước, giá vàng vẫn treo ở đỉnh cao lịch sử. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 125 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn có giá khoảng 120 triệu đồng. Tỷ giá USD/VND trên thị trường ngân hàng lên đỉnh lịch sử, 26.470 đồng đổi 1 USD.

