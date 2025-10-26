Tail of the Dragon nằm tại North Carolina (Mỹ), nổi tiếng với 318 khúc cua chỉ trong 11 dặm (khoảng 17,7 km). Đây là điểm đến trong mơ của những người đam mê ô tô, nhưng cũng là nơi khiến không ít tài xế phải trả giá đắt vì chỉ một sai sót nhỏ sau vô lăng.

Một số video lan truyền trên YouTube cho thấy chiếc Ferrari màu đỏ đã vào cua với tốc độ quá cao khi gặp khúc cua tay phải gắt. Chiếc xe mất độ bám, trượt rộng và lấn sang phần đường đối diện, đúng lúc một xe tải U-Haul đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến phần hông sau của xe tải bị hất tung lên, còn chiếc Ferrari bị xé nát chắn bùn và rụng cả bánh trước bên trái.

Xem video:

Theo mô tả, chiếc 458 trong vụ việc dường như đang tham gia một hành trình ô tô có tổ chức, nhiều khả năng là Dragon Rally – sự kiện được tổ chức hằng năm trên cung đường này từ tháng 3 đến tháng 11. Nhãn dán trên thân xe và việc có nhiều camera đặt sẵn tại góc cua càng củng cố nhận định này. Một số bình luận trên mạng còn đặt nghi vấn chiếc Ferrari có thể là xe thuê theo ngày – nếu đúng, chủ nhân tay lái hẳn sẽ phải đối diện khoản chi phí bảo hiểm không nhỏ.

Dù gây thiệt hại đáng kể, vụ va chạm lần này chưa phải tai nạn nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Tail of the Dragon. Năm 2021, một chiếc Ferrari 488 Pista Spider từng bị lật ngửa sau khi mất lái ở đoạn Gravity Cavity khi đang chạy tốc độ cao.

Tail of the Dragon vẫn luôn là “miền đất hứa” cho người mê chinh phục vô lăng, nhưng những tai nạn như vụ việc với chiếc Ferrari 458 thêm một lần nhắc nhở: chỉ một giây quá tay, cảm giác mạnh có thể trở thành ký ức không ai muốn nhớ lại.

Theo Carscoops