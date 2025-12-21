Từ ngày 20 đến 23/12/2025, Festival OCOP Việt Nam 2025 được tổ chức tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) với chủ đề “Việt Nam – Hội tụ và Lan tỏa”. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND Thành phố Hà Nội tổ chức, khẳng định quyết tâm của Trung ương và địa phương trong phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Festival là hoạt động chào mừng những thành tựu của đất nước và Thủ đô trong năm 2025, hướng tới Mừng Đảng – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Sau hơn bảy năm triển khai, OCOP đã trở thành chương trình phát triển kinh tế nông thôn có chiều sâu, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Festival OCOP Việt Nam 2025 tôn vinh thành tựu OCOP, kết nối giá trị văn hóa, kinh tế nông thôn.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của Festival là tôn vinh các kết quả OCOP gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời định hướng yêu cầu phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới. Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện quảng bá các sản phẩm, chủ thể tiêu biểu, khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn.

Chương trình OCOP đến nay đã chứng minh tầm nhìn chiến lược khi chuyển hóa nguồn tài nguyên bản địa và phẩm chất lao động sáng tạo thành lợi thế cạnh tranh bền vững. Cả nước hiện có 18.243 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, hình thành hệ thống chuẩn hóa chất lượng, góp phần củng cố thương hiệu quốc gia Việt Nam. Thống kê cho thấy 60,7% chủ thể OCOP đạt 3 sao trở lên có doanh thu tăng trưởng bình quân 17,6% mỗi năm, tạo nên hệ sinh thái kinh tế nông thôn “đa giá trị”.

OCOP cũng mở ra hướng sinh kế bền vững, với 40% chủ thể là phụ nữ và 19,6% là người dân tộc thiểu số. Nhiều sản phẩm đã xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia, khẳng định vị thế nông sản và sản phẩm làng nghề Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Festival OCOP Việt Nam 2025 đồng thời tôn vinh vai trò dẫn dắt của Hà Nội – địa phương được xem là “cánh chim đầu đàn” của chương trình. Với 3.463 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, Hà Nội giữ vị thế trung tâm hội tụ tinh hoa, là đầu mối chiến lược kết nối sản phẩm OCOP với thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của Festival là chuỗi hoạt động quy mô lớn, mang tính kinh tế – văn hóa – xã hội. Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật đặc biệt “OCOP – Kết nối tinh hoa” diễn ra tối 20/12, tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và OCOP. Bên cạnh đó là hoạt động tôn vinh các chủ thể OCOP quốc gia tiêu biểu và Diễn đàn “Nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm OCOP”, tập trung thảo luận chiến lược xây dựng thương hiệu, quản lý sở hữu trí tuệ và tham gia hệ thống thương mại hiện đại.

Không gian trưng bày “Việt Nam hội tụ và lan tỏa” quy tụ các khu OCOP vùng miền, khu OCOP 5 sao, khu tạo tác thủ công mỹ nghệ và trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Đáng chú ý, Festival có Không gian OCOP quốc tế và chuyển đổi số, trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm tương đồng từ các quốc gia, gắn với phát triển du lịch nông thôn thông minh, xanh và bản sắc.

Festival năm nay được tổ chức trên diện tích hơn 10.000 m², với 220 gian hàng trong nước và 16 gian hàng quốc tế của 8 quốc gia. Trong khuôn khổ sự kiện còn có không gian ẩm thực, đồ uống, tôn vinh văn hóa trà Việt; không gian trưng bày hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh đặc trưng ngày Tết; Ngày hội Livestream OCOP Việt Nam nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại số qua nền tảng TikTok Shop.

Một điểm nhấn đặc biệt là việc giới thiệu bức tranh sơn dầu dài hơn 300 m với chủ đề “Việt Nam – đất nước con người” và thành tựu nông thôn mới, được xác lập kỷ lục là bức tranh phong cảnh ba miền dài nhất Việt Nam lan tỏa tinh thần xây dựng nông thôn mới và OCOP.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh, OCOP không chỉ là sản phẩm hàng hóa, mà là kết tinh của đất, người và văn hóa Việt Nam; đồng thời khẳng định định hướng chuyển từ “làm ra sản phẩm” sang “xây dựng thương hiệu”, từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu và bền vững.