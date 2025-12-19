Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng rõ ràng: xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, gắn sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, địa phương tập trung nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, coi đây là chìa khóa để giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Những năm qua, nông nghiệp Tuyên Hóa phát triển ổn định, năng suất cây trồng tăng đều, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được cải thiện. Các vùng sản xuất hàng hóa từng bước hình thành, gắn với chế biến và tiêu thụ lúa, ngô, lạc, cây ăn quả. Chăn nuôi chuyển dần sang hình thức trang trại, gia trại, tạo quy mô sản xuất tập trung, kiểm soát tốt dịch bệnh và môi trường.

Từ năm 2020 đến nay, tổng sản lượng lương thực bình quân của xã đạt trên 5.831 tấn mỗi năm. Tổng đàn gia súc ước hơn 10.400 con, gia cầm gần 84.000 con. Toàn xã có 5 trang trại chăn nuôi, hơn 25,7 ha nuôi trồng thủy sản với 162 lồng cá, trên 2.488 ha rừng trồng.

Diện mạo nông thôn Tuyên Hoá ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Từ năm 2020 đến nay, xã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp trên 30 tỷ đồng tiền mặt và ngày công lao động. Công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP được chú trọng, qua đó hình thành 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 3 sản phẩm VietGAP, 8 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ xã ban hành chương trình hành động phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, coi ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất là trọng tâm. Quy hoạch sản xuất được rà soát, dồn điền đổi thửa hoàn thành, tạo điều kiện hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn.

Giai đoạn 2025 – 2030, xã Tuyên Hóa tập trung chuyển đổi diện tích đất cồn bãi, đất thường xuyên ngập úng, đất lúa một vụ kém hiệu quả sang trồng dừa xiêm, mít ruột đỏ, mía, cây dược liệu, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và thị trường.

Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới, Tuyên Hóa ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí thủy lợi, giao thông, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư. Công tác nâng cao năng lực cho nông dân được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt thông qua hội thảo, tập huấn, hỗ trợ tiếp cận quy trình VietGAP, nông nghiệp hữu cơ, canh tác thích ứng biến đổi khí hậu.

Với cách làm bài bản, lấy năng lực tổ chức thực hiện làm nền tảng, Tuyên Hóa đang tạo thế chủ động cho chặng đường nông thôn mới tiếp theo, hướng tới phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và đời sống người dân.