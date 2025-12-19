Thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Tiên Sơn, Tiên Châu và Tiên Hà, xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô rộng hơn, yêu cầu quản lý và điều hành cao hơn. Trong bối cảnh đó, xây dựng nông thôn mới nâng cao được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với mục tiêu phát triển bền vững khu vực nông thôn.

Ngay sau khi thành lập, UBND xã Sơn Cẩm Hà đã tham mưu Đảng ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, 20 Ban phát triển thôn được thành lập, trở thành lực lượng nòng cốt giúp triển khai các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu.

Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giúp diện mạo xã Sơn Cẩm Hà ngày càng khởi sắc.

Qua rà soát, đánh giá theo bộ tiêu chí hiện hành, xã Sơn Cẩm Hà đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Toàn xã có 7/20 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 12 thôn còn lại đã được phê duyệt phương án và lộ trình hoàn thành trong năm 2025.

Là địa phương thuần nông, Sơn Cẩm Hà xác định kinh tế nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo. Hiện toàn xã có 19 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định, trong đó 15 hợp tác xã duy trì hiệu quả, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ ổn định.

Chương trình OCOP cũng từng bước tạo dấu ấn khi giai đoạn 2021 – 2025, xã có 7 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao còn hiệu lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng sinh kế cho người dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, Ban phát triển thôn phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân. Thông qua tuyên truyền, vận động linh hoạt, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường, đóng góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, xã chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và kiên cố hóa giao thông nông thôn, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, tỷ lệ làm đất và bơm tưới bằng máy móc đạt khoảng 80%. Nhờ vậy, năng suất lao động được cải thiện, thu nhập bình quân năm 2024 đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,94%.

Từ phong trào Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, diện mạo Sơn Cẩm Hà ngày càng khởi sắc. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần người dân nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững.

Hướng tới giai đoạn 2026 – 2030, xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn văn minh và bền vững.