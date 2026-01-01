Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các thành viên U23 Việt Nam ai nấy đều vỡ òa cảm xúc. Trong thời khắc lịch sử ấy, họ không quên dành sự cảm ơn đối với CĐV trên khán đài SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Lê Phát (39'), Đình Bắc (62'), Minh Phúc (101')
U23 Việt Nam:Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc (Quốc Cường 46'), Thái Sơn (Văn Hà 120'+1), Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ (Anh Quân 77'), Lê Phát (Thanh Nhàn 77' - Phi Hoàng 117').
U23 UAE:Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.