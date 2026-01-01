"Chiến thắng ngày hôm nay khiến bản thân tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi U23 Việt Nam cùng nhau cố gắng. Và tôi xin gửi chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam", Khuất Văn Khang chia sẻ cảm xúc sau trận thắng U23 UAE 3-2, giành vé vào bán kết VCK U23 châu Á 2026.

Đánh giá về trận đấu, thủ quân U23 Việt Nam cho biết: "U23 UAE tận dụng rất tốt các tình huống phản công để tạt bóng đánh đầu. Đó chắc chắn là những bàn thua mà U23 Việt Nam phải rút kinh nghiệm để hướng tới trận đấu tiếp theo".

U23 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: AFC

Khi được hỏi về đâu là động lực giúp U23 Việt Nam có thể chơi tốt trong 120 phút thi đấu, Khuất Văn Khang cho rằng tinh thần dân tộc là chất xúc tác góp phần tạo nên chiến thắng của đội.

"Động lực duy nhất của U23 Việt Nam là vì màu cờ bên ngực trái. Đấy là động lực giúp chúng tôi thi đấu cũng như hướng tới những mục tiêu cao...", Văn Khang nhấn mạnh.

Chiến thắng thuyết phục trước U23 UAE, U23 Việt Nam vào bán kết gặp đội thắng ở cặp Uzbekistan/Trung Quốc. Trận đấu này diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1.

