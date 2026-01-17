Một ngày tuyệt vời khác của bóng đá Việt Nam, với màn trình diễn làm nức lòng người hâm mộ của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại U23 châu Á diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út.

Gặp đối thủ mạnh UAE ở tứ kết, U23 Việt Nam đã chơi với hơn 100% quyết tâm và khả năng, giữa khó khăn vẫn luôn tạo thế dẫn trước cho mình, với các pha lập công của Lê Phát (39), Đình Bắc (62).

Và bất chấp đối thủ đã tận dụng thời cơ để 2 lần gỡ hòa thì vé bán kết U23 châu Á vẫn thuộc về các chàng trai áo đỏ với pha lập công quyết định trong hiệp phụ (phút 101) của Minh Phúc.

Thắng chung cuộc 3-1 UAE, U23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng của cặp đấu U23 Uzbekistan vs Trung Quốc tại vòng 4 đội mạnh nhất. HLV Kim Sang Sik tự tin tuyên bố, ông cùng học trò có gặp đội nào thì cũng lấy vé chung kết U23 châu Á.

Báo chí UAE đánh giá đội nhà dù chơi tốt thì vẫn bị một U23 Việt Nam chơi hay hơn, khuất phục. Ảnh: AFC

Phản ứng chung của báo chí UAE trước thất bại của đội nhà, tuy tiếc nuối nhưng tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam. Tờ Al Bayan chỉ ra các học trò của HLV Kim Sang Sik lợi hại thế nào:

“U23 UAE của chúng ta đã phải nói lời tạm biệt U23 châu Á sau khi để thua tiếc nuối 2-3 Việt Nam ở hiệp phụ trong trận tứ kết.

U23 Việt Nam đều là người vượt lên dẫn trước, mở tỷ số (39’) trong một tình huống mà hàng thủ UAE chơi thiếu tập trung, nhưng may là đã gỡ hòa 3 phút sau đó.

Sang hiệp 2, phong độ của đội chúng ta chơi giảm sút tạo điều kiện cho Việt Nam kiểm soát thế trận, vượt lên lần nữa do Đình Bắc ghi ở phút 62. Đến phút 68, Mansour Saeed Al Menhali gỡ hòa.

Tuyệt vời sắc đỏ Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Sau 90 phút hòa 2-2, ở hiệp phụ đầu tiên, Việt Nam đã tận dụng sai lầm hàng thủ UAE để có bàn quyết định và người ghi bàn là Minh Phúc. Chúng ta cố gắng gỡ hòa trong hiệp phụ 2 nhưng hàng phòng ngự quả cảm của U23 Việt Nam đã không cho UAE thực hiện ý đồ. Thắng 3-2 UAE, Việt Nam khiến chúng ta lần đầu tiên trong lịch sử không thể lấy vé bán kết ở U23 châu Á”.

Tờ Al Khaleej cũng cho thấy đội nhà đã chơi tốt nhưng U23 Việt Nam còn tốt hơn: “U23 UAE đã bị Việt Nam loại khỏi VCK U23 châu Á, khi để thua với tỷ số 2-3.

Đội chúng ta đã có màn trình diễn mạnh mẽ trước Việt Nam nhưng đội bóng này đã chơi rất ấn tượng tại giải năm nay. Họ đứng nhất bảng với thành tích toàn thắng, được đánh giá vào nhóm ứng viên mạnh nhất giải”.

Và thêm một đánh giá ngạc nhiên khác từ báo chí UAE, thừa nhận U23 Việt Nam ở ‘cửa trên’ đội của họ, khi tờ Emarat Al Youm viết: “Mặc dù thua trận và bị U23 Việt Nam loại ở tứ kết U23 châu Á, nhưng UAE đã có một màn trình diễn tuyệt vời, thể hiện sự nghiêm túc và có tinh thần chiến đấu cao. Đội chúng ta cho thấy là một đối thủ mạnh với Việt Nam”.

