Trong một số trường hợp, First Name có thể bị nhầm với phần tên đệm, đặc biệt khi chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

First Name là tên gọi chính (tên riêng) của một người trong tiếng Anh, dùng để phân biệt giữa các cá nhân.

Middle Name có thể có hoặc không và phụ thuộc văn hóa và gia đình

Middle Name là tên đệm, nằm giữa họ và tên.

Ở phương Tây, họ thường dùng Last Name khi giao tiếp trang trọng.

Last Name là họ (Family Name / Surname), thường đặt ở cuối trong tên tiếng Anh.

Để viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác thì bạn cần hiểu cấu trúc tên. Cụ thể:

Phân biệt First Name và Last Name

1. Nhầm First Name là họ

Một sai lầm phổ biến khi điền First Name là gộp toàn bộ họ tên vào cùng một ô. Cách điền này dễ gây lỗi hệ thống và sai lệch dữ liệu khi xử lý thông tin.

Ví dụ: Nguyễn Văn An

First Name: Nguyễn (Sai)

First Name: An (Đúng)

2. Gộp cả họ tên vào First Name

Ví dụ: Nguyen Van An

Gây lỗi hệ thống, sai dữ liệu

3. Viết sai thứ tự

Khi viết họ tên trong tiếng Anh, nhiều người còn viết sai thứ tự do quen với cách ghi họ tên tiếng Việt, dẫn đến việc điền không đúng chuẩn quốc tế.

4. Không đồng nhất với giấy tờ

Một lỗi nghiêm trọng khác là thông tin khai báo không đồng nhất với giấy tờ tùy thân, đặc biệt trong các trường hợp như đặt vé máy bay hoặc làm visa, có thể gây rắc rối trong quá trình xác minh. Vì vậy, bạn cần luôn đối chiếu chính xác với hộ chiếu trước khi điền.

5. Điền có dấu tiếng Việt

Việc sử dụng dấu tiếng Việt trong First Name cũng là sai lầm thường gặp, bởi tiếng Anh không sử dụng dấu và điều này có thể khiến hệ thống không nhận diện đúng thông tin.