Xem nhanh:
  • First Name là gì?
  • Last Name, Middle Name, Full Name là gì?
  • Cách viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác
  • Phân biệt First Name và Last Name
  • Ví dụ cụ thể dễ hiểu
  • Một số câu hỏi thường gặp

First Name là gì?

First Name là tên gọi chính (tên riêng) của một người trong tiếng Anh, dùng để phân biệt giữa các cá nhân.

Trong tiếng Anh: 

First Name đứng trước

Ví dụ: John Smith → First Name là John

Với người Việt:

First Name tương ứng với tên cuối cùng

Ví dụ: Nguyễn Văn An → First Name là An

Lưu ý:

Trong một số trường hợp, First Name có thể bị nhầm với phần tên đệm, đặc biệt khi chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Last Name, Middle Name, Full Name là gì?

Last Name là gì?

Last Name là họ (Family Name / Surname), thường đặt ở cuối trong tên tiếng Anh.

Ví dụ: John Smith → Last Name là Smith

Nguyễn Văn Anh → Last Name là Nguyễn

Ở phương Tây, họ thường dùng Last Name khi giao tiếp trang trọng.

Middle Name là gì?

Middle Name là tên đệm, nằm giữa họ và tên.

Ví dụ: Nguyễn Văn Anh

Middle Name là Văn

Middle Name có thể có hoặc không và phụ thuộc văn hóa và gia đình

Full Name là gì?

Full Name là tên đầy đủ, bao gồm:

First Name (Tên)

Middle Name (Tên đệm, nếu có)

Last Name (Họ)

Full Name thường dùng trong:

  • Giấy tờ pháp lý
  • Hồ sơ hành chính
  • Hợp đồng, chứng chỉ
Cách viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác

Để viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác thì bạn cần hiểu cấu trúc tên. Cụ thể:

Tiếng Việt:

Họ + Tên đệm + Tên

Tiếng Anh:

First Name + Middle Name + Last Name

Ví dụ cụ thể:

Tên: Nguyễn Phương Thảo

Viết đúng:

First Name: Thảo

Middle Name: Phương

Last Name: Nguyễn

Full Name: Thao Phuong Nguyen

Các trường hợp sử dụng

Trong văn bản hành chính:

Last Name + First Name (ví dụ: Smith, John)

Trong giao tiếp:

First Name + Last Name (John Smith)

Khi điền form:

Điền đúng từng ô theo yêu cầu (không đảo lung tung)

Phân biệt First Name và Last Name

1. Nhầm First Name là họ

Một sai lầm phổ biến khi điền First Name là gộp toàn bộ họ tên vào cùng một ô. Cách điền này dễ gây lỗi hệ thống và sai lệch dữ liệu khi xử lý thông tin.

Ví dụ: Nguyễn Văn An

First Name: Nguyễn (Sai)

First Name: An (Đúng)

2. Gộp cả họ tên vào First Name

Ví dụ: Nguyen Van An

Gây lỗi hệ thống, sai dữ liệu

3. Viết sai thứ tự

Khi viết họ tên trong tiếng Anh, nhiều người còn viết sai thứ tự do quen với cách ghi họ tên tiếng Việt, dẫn đến việc điền không đúng chuẩn quốc tế.

4. Không đồng nhất với giấy tờ

Một lỗi nghiêm trọng khác là thông tin khai báo không đồng nhất với giấy tờ tùy thân, đặc biệt trong các trường hợp như đặt vé máy bay hoặc làm visa, có thể gây rắc rối trong quá trình xác minh. Vì vậy, bạn cần luôn đối chiếu chính xác với hộ chiếu trước khi điền.

5. Điền có dấu tiếng Việt

Việc sử dụng dấu tiếng Việt trong First Name cũng là sai lầm thường gặp, bởi tiếng Anh không sử dụng dấu và điều này có thể khiến hệ thống không nhận diện đúng thông tin.

Ví dụ cụ thể dễ hiểu

Ví dụ 1

Tên: Trần Thị Thu

First Name: Thu

Middle Name: Thị

Last Name: Trần

Ví dụ 2

Tên: Lê Hoàng Minh

First Name: Minh

Middle Name: Hoàng

Last Name: Lê

Ví dụ 3 (không có tên đệm)

Tên: Phạm An

First Name: An

Middle Name: (để trống)

Last Name: Phạm

Một số câu hỏi thường gặp

Preferred First Name là gì?

Preferred First Name là tên bạn thích được gọi (biệt danh), không có giá trị pháp lý.

First Name có phải Given Name không?

Không hoàn toàn.

Given Name = Tên + Tên đệm

First Name = Tên chính

Điền First Name có dấu không?

Không. Khi điền tiếng Anh, cần bỏ dấu hoàn toàn.

Có bắt buộc Middle Name không?

Không, nhưng nên điền nếu form yêu cầu.