First Name là gì?
First Name là tên gọi chính (tên riêng) của một người trong tiếng Anh, dùng để phân biệt giữa các cá nhân.
Trong tiếng Anh:
First Name đứng trước
Ví dụ: John Smith → First Name là John
Với người Việt:
First Name tương ứng với tên cuối cùng
Ví dụ: Nguyễn Văn An → First Name là An
Lưu ý:
Trong một số trường hợp, First Name có thể bị nhầm với phần tên đệm, đặc biệt khi chuyển đổi từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Last Name, Middle Name, Full Name là gì?
Last Name là gì?
Last Name là họ (Family Name / Surname), thường đặt ở cuối trong tên tiếng Anh.
Ví dụ: John Smith → Last Name là Smith
Nguyễn Văn Anh → Last Name là Nguyễn
Ở phương Tây, họ thường dùng Last Name khi giao tiếp trang trọng.
Middle Name là gì?
Middle Name là tên đệm, nằm giữa họ và tên.
Ví dụ: Nguyễn Văn Anh
Middle Name là Văn
Middle Name có thể có hoặc không và phụ thuộc văn hóa và gia đình
Full Name là gì?
Full Name là tên đầy đủ, bao gồm:
First Name (Tên)
Middle Name (Tên đệm, nếu có)
Last Name (Họ)
Full Name thường dùng trong:
- Giấy tờ pháp lý
- Hồ sơ hành chính
- Hợp đồng, chứng chỉ
Cách viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác
Để viết họ tên trong tiếng Anh chuẩn xác thì bạn cần hiểu cấu trúc tên. Cụ thể:
Tiếng Việt:
Họ + Tên đệm + Tên
Tiếng Anh:
First Name + Middle Name + Last Name
Ví dụ cụ thể:
Tên: Nguyễn Phương Thảo
Viết đúng:
First Name: Thảo
Middle Name: Phương
Last Name: Nguyễn
Full Name: Thao Phuong Nguyen
Các trường hợp sử dụng
Trong văn bản hành chính:
Last Name + First Name (ví dụ: Smith, John)
Trong giao tiếp:
First Name + Last Name (John Smith)
Khi điền form:
Điền đúng từng ô theo yêu cầu (không đảo lung tung)
Phân biệt First Name và Last Name
1. Nhầm First Name là họ
Một sai lầm phổ biến khi điền First Name là gộp toàn bộ họ tên vào cùng một ô. Cách điền này dễ gây lỗi hệ thống và sai lệch dữ liệu khi xử lý thông tin.
Ví dụ: Nguyễn Văn An
First Name: Nguyễn (Sai)
First Name: An (Đúng)
2. Gộp cả họ tên vào First Name
Ví dụ: Nguyen Van An
Gây lỗi hệ thống, sai dữ liệu
3. Viết sai thứ tự
Khi viết họ tên trong tiếng Anh, nhiều người còn viết sai thứ tự do quen với cách ghi họ tên tiếng Việt, dẫn đến việc điền không đúng chuẩn quốc tế.
4. Không đồng nhất với giấy tờ
Một lỗi nghiêm trọng khác là thông tin khai báo không đồng nhất với giấy tờ tùy thân, đặc biệt trong các trường hợp như đặt vé máy bay hoặc làm visa, có thể gây rắc rối trong quá trình xác minh. Vì vậy, bạn cần luôn đối chiếu chính xác với hộ chiếu trước khi điền.
5. Điền có dấu tiếng Việt
Việc sử dụng dấu tiếng Việt trong First Name cũng là sai lầm thường gặp, bởi tiếng Anh không sử dụng dấu và điều này có thể khiến hệ thống không nhận diện đúng thông tin.
Ví dụ cụ thể dễ hiểu
Ví dụ 1
Tên: Trần Thị Thu
First Name: Thu
Middle Name: Thị
Last Name: Trần
Ví dụ 2
Tên: Lê Hoàng Minh
First Name: Minh
Middle Name: Hoàng
Last Name: Lê
Ví dụ 3 (không có tên đệm)
Tên: Phạm An
First Name: An
Middle Name: (để trống)
Last Name: Phạm
Một số câu hỏi thường gặp
Preferred First Name là gì?
Preferred First Name là tên bạn thích được gọi (biệt danh), không có giá trị pháp lý.
First Name có phải Given Name không?
Không hoàn toàn.
Given Name = Tên + Tên đệm
First Name = Tên chính
Điền First Name có dấu không?
Không. Khi điền tiếng Anh, cần bỏ dấu hoàn toàn.
Có bắt buộc Middle Name không?
Không, nhưng nên điền nếu form yêu cầu.