Ford từng phát triển một mẫu bán tải hai cửa dựa trên Mustang thế hệ S550 nhưng không công bố rộng rãi. Chiếc xe độc nhất vô nhị được chế tạo phục vụ đào tạo kỹ thuật viên và hiện thuộc bộ sưu tập di sản của hãng.

Ford Mustang vốn là dòng xe thể thao mang tính biểu tượng của thương hiệu Mỹ. Tuy nhiên, ít người biết rằng hãng từng chế tạo một phiên bản bán tải hai cửa từ mẫu xe này, giữ kín dự án trong nhiều năm trước khi những hình ảnh đầu tiên được công bố.

Chiếc xe được Matt Korczyk, người quản lý Bộ sưu tập Di sản Ford tại Mỹ, chia sẻ trên Instagram. Đây không phải sản phẩm do một xưởng độ độc lập thực hiện mà là dự án nội bộ của Ford, được chế tạo tại Experimental Vehicle Building (EVB) ở Dearborn, bang Michigan, Mỹ.

Mustang biến thành bán tải với thiết kế cơ bắp

Mẫu Mustang Ute Concept được phát triển dựa trên thế hệ S550, sản xuất trong giai đoạn 2015-2023. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở phần thân sau với mái xe được loại bỏ, thay bằng thùng hàng kiểu bán tải với cửa hậu hoàn chỉnh.

Phần thân xe được gia công lại đáng kể để phù hợp với cấu hình mới. Vách ngăn phía sau khoang cabin được thiết kế riêng, tích hợp cánh gió, trong khi kính phía sau dựng đứng mang phong cách tương tự Ford Ranger.

Ngoại hình chiếc xe vẫn giữ vẻ cơ bắp đặc trưng của Mustang. Bộ bodykit được lấy cảm hứng từ Shelby GT350 trước đợt nâng cấp, với cản trước có các hốc hút gió lớn, nắp ca-pô tích hợp khe thoát khí, khe gió bên hông và bộ khuếch tán phía sau đi kèm 4 ống xả.

Các logo Ford, Mustang và huy hiệu Shelby Cobra đều được tháo bỏ. Chiếc xe cũng không còn cánh gió lớn bằng sợi carbon như trên phiên bản thể thao, nhường chỗ cho thiết kế phù hợp hơn với hình dáng bán tải.

Phần ngoại thất được sơn màu cam Twister Orange Metallic, kết hợp bộ mâm hợp kim màu đen đa chấu. Kính xe được dán tối màu, khiến nội thất khó quan sát. Tuy nhiên, nhãn dán trên kính chắn gió phía trước cho thấy đây là phương tiện thử nghiệm, không phải mẫu xe thương mại.

Dù sở hữu thùng hàng phía sau, Mustang Ute Concept vẫn mang dáng vẻ của một chiếc xe thể thao được cải tạo hơn là bán tải chuyên dụng. Ford cũng chưa công bố thông tin về động cơ, khả năng vận hành hay tải trọng của mẫu xe này.

Dự án đào tạo kỹ thuật viên, không phải xe thương mại

Theo Matt Korczyk, chiếc Mustang bán tải được đội ngũ kỹ thuật tại xưởng EVB Metal Shop chế tạo nhằm đào tạo học viên. Thông qua quá trình phát triển một mẫu xe ý tưởng, các học viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng gia công kim loại và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Dự án tiêu tốn hàng trăm giờ làm việc nhưng không được Ford giới thiệu rộng rãi. Sự tồn tại của chiếc xe chỉ được nhiều người biết đến sau khi những hình ảnh do Korczyk chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý.

Thay vì bị phá hủy như nhiều nguyên mẫu thử nghiệm khác, Mustang Ute Concept được đưa vào Bộ sưu tập Di sản của Ford. Điều này đồng nghĩa chiếc xe sẽ được lưu giữ như một phần tư liệu về quá trình phát triển và đào tạo kỹ thuật của hãng.

Theo Korczyk, dự án cho thấy vai trò của những người thợ lành nghề đối với Ford, đồng thời phản ánh năng lực của các học viên và đội ngũ hướng dẫn đã tham gia chế tạo chiếc xe.

Trên thực tế, ý tưởng kết hợp thân xe thể thao với thùng hàng phía sau không hoàn toàn xa lạ. Tại Australia, dòng Ford Falcon Ute từng có chỗ đứng riêng trên thị trường trước khi bị khai tử. Kiểu xe này kết hợp khả năng chở hàng của bán tải với thiết kế thân xe thấp, mang lại diện mạo khác biệt so với các mẫu bán tải truyền thống.

Sự xuất hiện của Mustang Ute Concept cũng làm dấy lên những liên tưởng về khả năng Ford phát triển một mẫu bán tải mang phong cách tương tự trong tương lai.

Giám đốc điều hành Ford Jim Farley gần đây được cho là đã gợi mở khả năng hồi sinh dòng Falcon Ute. Tuy nhiên, điều này chưa đồng nghĩa hãng sẽ đưa Mustang Ute vào sản xuất thương mại.

Nếu phát triển một mẫu xe mới, Ford sẽ phải cân nhắc các yêu cầu về khí thải, chi phí nghiên cứu và quy mô thị trường. Một hệ truyền động hybrid có thể là phương án đáng xem xét để đáp ứng các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt, nhưng hiện chưa có thông tin xác nhận về cấu hình động cơ cho một mẫu bán tải như vậy.

Bên cạnh đó, Ford được cho là đang nghiên cứu Mustang Mach 4, phiên bản bốn cửa có thể sử dụng hệ truyền động hybrid V8. Mẫu xe này được cho là đã xuất hiện trong các buổi giới thiệu dành cho đại lý tại Mỹ, với khả năng ra mắt trước cuối thập kỷ này và giá khởi điểm dự kiến dưới 40.000 USD, tương đương khoảng 1,05 tỷ đồng.

Dù vậy, Mustang Ute Concept hiện vẫn chỉ là một dự án phục vụ đào tạo nội bộ. Chiếc xe cho thấy Ford từng thử nghiệm những ý tưởng khác biệt với dòng Mustang, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hãng sẽ biến mẫu bán tải độc đáo này thành sản phẩm thương mại.

(Theo Carscoops)