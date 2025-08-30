Theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn hiện hành, chứng chỉ an toàn thông tin cấp độ 4 là cấp độ an toàn thông tin được áp dụng cho hệ thống thông tin rất quan trọng như xử lý dữ liệu bí mật nhà nước hoặc phục vụ quốc phòng, an ninh; hay trong các tổ chức, doanh nghiệp có dữ liệu yêu cầu khả năng bảo mật cao, giám sát chặt chẽ và vận hành liên tục. Các hệ thống này phải vận hành liên tục 24/7 và đảm bảo không ngừng hoạt động nếu không có kế hoạch trước - bởi khi bị phá hoại có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến quốc phòng và an ninh quốc gia.

Với chuẩn an toàn thông tin cấp độ 4, toàn bộ dữ liệu của tổ chức, doanh nghiệp trên nền tảng FPT Cloud sẽ được bảo mật ở mức cao nhất, đảm bảo mọi lớp phòng thủ, từ hạ tầng vật lý đến an ninh mạng và được triển khai đồng bộ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, nhắm vào cả hệ thống lõi của doanh nghiệp. Với những đơn vị nắm giữ dữ liệu nhạy cảm như thông tin khách hàng, dữ liệu tài chính hay hồ sơ bệnh án, việc có được “lá chắn” bảo mật vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa nguy cơ rò rỉ hoặc truy cập trái phép.

Trong các lĩnh vực đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, y tế hoặc cơ quan Nhà nước, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật là điều kiện bắt buộc để được phép hoạt động. Việc lựa chọn nền tảng đã được chứng nhận giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực kiểm định, tránh được nguy cơ bị xử phạt hoặc đình chỉ hoạt động vì vi phạm quy định pháp luật. Đây là yếu tố thiết thực, giúp tối ưu chi phí vận hành trong dài hạn.

Ngoài ra, việc doanh nghiệp lựa chọn nền tảng công nghệ có khả năng bảo mật dữ liệu ở cấp độ cao đồng nghĩa với một cam kết rõ ràng về tính minh bạch và uy tín đối với khách hàng, đối tác. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, niềm tin chính là tài sản quý giá nhất. Khi dữ liệu được bảo vệ an toàn, doanh nghiệp không chỉ giảm thiểu rủi ro, mà còn khẳng định sự khác biệt và củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Chuẩn cấp độ 4 còn đảm bảo cho doanh nghiệp khả năng duy trì hoạt động liên tục ngay cả trong những kịch bản rủi ro nhất. Các tiêu chuẩn khắt khe về giám sát, phòng ngừa và khắc phục sự cố giúp hệ thống đám mây vận hành ổn định, giảm thiểu tối đa nguy cơ gián đoạn đặc biệt cho những doanh nghiệp có dịch vụ trực tuyến, thương mại điện tử hay tài chính số. Theo đó, nền tảng đạt chuẩn bảo mật cao không chỉ là một khoản đầu tư cho an toàn, mà còn là nền tảng để phát triển bền vững và tăng trưởng dài hạn.

Nền tảng FPT Cloud đạt tiêu chuẩn An toàn thông tin cấp độ 4. Ảnh: FPT Smart Cloud

Nền tảng FPT Cloud chính thức đạt chuẩn và được cấp chứng chỉ này sau thời gian đánh giá và thẩm định nghiêm ngặt, đã chứng minh năng lực vượt trội của tập đoàn FPT trong phát triển nền tảng điện toán đám mây an toàn, tin cậy, giúp tổ chức, doanh nghiệp vận hành, kinh doanh liên tục và phát triển bền vững.

Để đạt được cấp độ 4 về An toàn hệ thống thông tin, bên cạnh việc tuân thủ các quy định của Luật An toàn Thông tin mạng, FPT Cloud đã phải chứng minh năng lực với các phương án thiết kế và vận hành hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; cũng như các phương án An toàn thông tin về quản lý như An toàn mạng lưới, An toàn hệ thống máy chủ, ứng dụng, Quản lý An toàn dữ liệu, thiết bị đầu cuối, Phòng chống Phần mềm độc hại....

Ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc khối Hạ tầng, FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Chứng chỉ an toàn thông tin cấp độ 4 là minh chứng rõ ràng cho năng lực công nghệ vượt trội của nền tảng FPT Cloud. Trong suốt quá trình xây dựng, FPT đã tập trung vào việc phát triển các giải pháp bảo mật đa tầng, cũng như liên tục cải tiến vận hành nhằm mang đến một nền tảng điện toán đám mây an toàn, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu chuyển đổi số của Chính phủ và doanh nghiệp.”

Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan và doanh nghiệp nhà nước sử dụng điện toán đám mây do các đơn vị trong nước cung cấp, việc chính thức đạt chứng chỉ an toàn thông tin cấp độ 4 là bước tiến quan trọng, khẳng định FPT Cloud là nền tảng điện toán đám mây an toàn, mạnh mẽ, đủ năng lực đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong hành trình số hoá; phục vụ phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử, góp phần xây dựng hạ tầng số Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn và bền vững.

Tìm hiểu thêm thông chi tiết các dịch vụ của FPT Cloud tại: https://fptcloud.com/san-pham/

(Nguồn: FPT)