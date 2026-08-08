FPT phối hợp cùng Phòng PA05, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại tòa nhà FPT Complex.

Ngày 7/8, FPT phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại tòa nhà FPT Complex. Chương trình không chỉ góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, mà còn tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và doanh nghiệp trong bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung nhận bằng khen vì những đóng góp tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, tập thể cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT đã vinh dự đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Đồng thời, bà Lương Thị Bội Ngọc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT được Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng tặng giấy khen vì những đóng góp tích cực trong việc phát triển phong trào tại doanh nghiệp.

Đây cũng là kết quả của quá trình phối hợp lâu dài giữa FPT và lực lượng Công an các cấp nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa tội phạm công nghệ cao và bảo đảm môi trường số an toàn.

Tháng 5/2026, Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung và Phòng PA05 đã ký Quy chế phối hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đồng thời xây dựng và ra mắt mô hình "Cộng đồng an toàn trên không gian mạng", thiết lập cơ chế phối hợp dài hạn giữa doanh nghiệp và lực lượng Công an. Doanh nghiệp cũng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2025, tiếp nối những ghi nhận của lực lượng Công an TP. Đà Nẵng đối với các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong những năm qua.

Ông Nguyễn Tuấn Phương, đại diện Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT cho biết: "Là doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, FPT xác định bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng không chỉ là yêu cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là trách nhiệm đối với khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng. Bên cạnh việc phát triển các giải pháp công nghệ, FPT cam kết đồng hành cùng các cơ quan chức năng nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn số cho cộng đồng, bởi con người luôn là mắt xích quan trọng trong bảo vệ không gian mạng".

Thượng tá Mai Xuân Sang, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên không gian mạng đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó doanh nghiệp công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng”.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT triển khai nhiều chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ, nhân viên và sinh viên. Những kết quả đạt được đã góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên không gian mạng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đồng hành, trách nhiệm và đổi mới, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh mạng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng", Thượng tá Mai Xuân Sang cho biết.

Thông qua hợp tác với các cơ quan quản lý, địa phương và cộng đồng, FPT tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng không gian số an toàn, tự chủ, bền vững và thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm bảo vệ an toàn thông tin và chủ quyền số quốc gia.

FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số và an toàn thông tin tại Ngày hội.

Cũng tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, FPT giới thiệu hệ sinh thái giải pháp phục vụ chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin, gồm các nền tảng về an ninh mạng, trung gian dữ liệu, camera AI, bản đồ số và ứng dụng công dân số tiêu biểu như: Nightwolf SecureOne, Flezi Shugo, FPT.EagleEye, GeoBase, Akaverse, App Metro TP.HCM… thể hiện năng lực công nghệ trong bảo vệ hạ tầng số và hỗ trợ phát triển đô thị số.

Huyền My