FPT vừa ra mắt MediSight, khung chuyển đổi AI dành cho các tổ chức y tế, doanh nghiệp dược phẩm và nhà sản xuất thiết bị y tế. Giải pháp được xây dựng trên hệ sinh thái AI-First FleziPT và định hướng bởi CASAN, khung năng lực AI-Native gồm năm cấp độ do FPT phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ trưởng thành và xây dựng lộ trình ứng dụng AI.

MediSight - khung chuyển đổi AI dành cho các tổ chức y tế, doanh nghiệp dược phẩm và nhà sản xuất thiết bị y tế

Ba lớp kết nối dữ liệu, AI Agent và ứng dụng chuyên ngành

Thay vì triển khai các công cụ AI riêng lẻ, MediSight được thiết kế như một môi trường kết nối gồm ba lớp chính, bao phủ từ nền dữ liệu đến các tác nhân AI và ứng dụng theo nghiệp vụ.

Healthcare Insight Platform đóng vai trò nền tảng dữ liệu có khả năng tương tác, hỗ trợ các tiêu chuẩn phổ biến trong ngành như HL7 v2, CDA, FHIR và DICOM. Nền tảng tích hợp các chức năng đối chiếu dữ liệu, ẩn danh thông tin và chuẩn hóa thuật ngữ lâm sàng, giúp đưa dữ liệu phân mảnh về dạng có thể khai thác cho phân tích và AI.

MediSight Crew gồm các AI Agent tự chủ, nhân sự số và trợ lý AI chuyên biệt cho lĩnh vực y tế. Các tác nhân này có thể hỗ trợ những công việc hành chính, chuyên môn và tuân thủ như tổng hợp thông tin, xử lý tài liệu, theo dõi yêu cầu pháp lý và cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình ra quyết định.

MediSight Verse là danh mục ứng dụng dành cho ngành y tế và khoa học sự sống, bao gồm quản lý phòng khám, quản lý bồi thường bảo hiểm, chăm sóc từ xa, tương tác với bệnh nhân, thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, quản lý tài liệu và phân tích dữ liệu y tế.

Theo FPT, MediSight được thiết kế để hỗ trợ nhiều yêu cầu chuyên ngành

Theo FPT, MediSight được thiết kế để hỗ trợ các yêu cầu chuyên ngành gồm HIPAA, HITRUST r2 và ISO 27001. Khung giải pháp có thể triển khai trên các môi trường điện toán đám mây lớn và tích hợp với các hệ thống y tế hiện có, qua đó tăng khả năng truy vết dữ liệu, hỗ trợ quy trình tuân thủ và cải thiện hiệu quả vận hành.

FPT đồng thời cho biết doanh nghiệp đã đạt hoặc đáp ứng các chứng nhận, tiêu chuẩn trong lĩnh vực y tế như HITRUST r2, HIPAA, ISO 9001, ISO 13485, IEC 62304, HL7 và DICOM. Việc tách bạch giữa các yêu cầu mà MediSight hỗ trợ và năng lực, chứng nhận của đơn vị triển khai giúp phản ánh chính xác phạm vi của giải pháp.

Mở rộng danh mục giải pháp AI chuyên ngành

Ông Chu Cảnh Chiêu, Giám đốc Đơn vị Tư vấn và Phát triển phần mềm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT nhận định giai đoạn tiếp theo của đổi mới y tế đòi hỏi các hệ thống không chỉ lưu trữ mà còn có khả năng xử lý và hỗ trợ ra quyết định từ dữ liệu.

Việc ra mắt MediSight đã bổ sung một khung giải pháp AI chuyên ngành vào danh mục của FPT

Với gần hai thập kỷ cung cấp dịch vụ cho các tổ chức y tế, dược phẩm và thiết bị y tế trên toàn cầu, việc ra mắt MediSight bổ sung một khung giải pháp AI chuyên ngành vào danh mục của FPT. Giá trị trước mắt của MediSight nằm ở khả năng kết nối các lớp dữ liệu, tác nhân AI và ứng dụng trong một môi trường thống nhất, thay vì thay thế toàn bộ hệ thống đang vận hành.

Trong sáu tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 5.714 tỷ đồng, tăng 18,1%. Riêng dịch vụ AI và Data Analytics đạt doanh thu 1.842 tỷ đồng, tăng 54%. Đây là số liệu chung của mảng dịch vụ, không phải doanh thu riêng của MediSight, nhưng cho thấy AI và dữ liệu đang trở thành một phần ngày càng rõ nét trong hoạt động công nghệ của tập đoàn.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026 là một trong những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi của cổ phiếu FPT

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026 là một trong những yếu tố hỗ trợ đà phục hồi của cổ phiếu FPT. Từ vùng giá 62.200 đồng/cổ phiếu ngày 27/7, thị giá FPT đã phục hồi lên quanh 71.500 - 71.700 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 8, tương đương mức tăng hơn 15%. Nhịp hồi phục diễn ra trong bối cảnh thị trường chung khởi sắc và dòng tiền quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó FPT nằm trong số những mã được nhà đầu tư quan tâm.

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng vào các ngành có yêu cầu cao về dữ liệu, bảo mật và chuyên môn, việc FPT tiếp tục mở rộng năng lực công nghệ sang y tế, dược phẩm và khoa học sự sống thông qua MediSight có thể xem là hướng đi phù hợp.

Bích Đào