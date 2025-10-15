Trao đổi tại diễn đàn AI360 mới đây, Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT Nguyễn Khắc Lịch nhận định “Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế ngày càng cao trên bản đồ AI thế giới”, đồng thời cho biết: Chính phủ Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo - AI là một trong những trụ cột của công nghiệp công nghệ số quốc gia. Bộ KH&CN đã và đang cập nhật Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, chuẩn bị trình dự thảo Luật AI – một bước tiến quan trọng để hoàn thiện thể chế, đảm bảo AI được phát triển minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

Chia sẻ góc nhìn doanh nghiệp, Tiến sĩ Trần Thế Trung, Phó Giám đốc khối sản phẩm AI, FPT Smart Cloud kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ FPT nhấn mạnh: Sự bùng nổ của AI tạo sinh cùng mức độ cạnh tranh ngày càng tăng giữa các doanh nghiệp và quốc gia đang khiến nhu cầu ứng dụng AI trong mọi lĩnh vực trở nên cấp thiết. Từ sản xuất, giáo dục đến y tế và dịch vụ công, AI đang mang lại cơ hội nâng cao năng suất, hiệu quả và sáng tạo.

Theo các chuyên gia, từ sản xuất, giáo dục đến y tế và dịch vụ công, công nghệ mới AI đang mang lại cơ hội nâng cao năng suất, hiệu quả và sáng tạo.

Trong “Báo cáo chỉ số sẵn sàng AI 2025” được công bố ngày 15/10, các chuyên gia Cisco cho hay: Một nhóm nhỏ nhưng ổn định - “Pacesetters” (tạm dịch là nhóm tiên phong), chiếm khoảng 13% tổ chức được khảo sát tại Việt Nam và 13% toàn cầu trong 3 năm qua, đang vượt trội hơn hẳn so với các doanh nghiệp khác ở mọi khía cạnh giá trị AI. Kết quả này được rút ra từ nghiên cứu toàn cầu của Cisco với hơn 8.000 lãnh đạo AI thuộc 30 thị trường và 26 ngành công nghiệp.

Lợi thế bền vững của nhóm “Pacesetters” thể hiện một dạng năng lực mới: Cách tiếp cận có kỷ luật ở cấp độ hệ thống, cân bằng giữa các yếu tố chiến lược với dữ liệu và hạ tầng cần thiết để bắt kịp tốc độ phát triển ngày càng tăng của AI. Khảo sát cho thấy, 98% trong nhóm này đã chủ động thiết kế hệ thống mạng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, quy mô và độ phức tạp của AI.

Theo ông Nguyễn Như Dũng, Giám đốc điều hành Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia, kết quả Chỉ số Sẵn sàng cho AI 2025 cho thấy một điều rất rõ ràng là mức độ sẵn sàng quyết định giá trị. Và các doanh nghiệp sẵn sàng cho AI – nhóm “Pacesetters” là minh chứng cụ thể.

“Nhóm “Pacesetters” có khả năng đưa các dự án thử nghiệm vào vận hành cao gấp 5 lần và đạt giá trị đo lường được cao hơn 30%. Khi các tổ chức bước vào giai đoạn triển khai AI Agents, thành công của họ sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng, kỷ luật và hành động cụ thể”, ông Nguyễn Như Dũng chia sẻ.

Cisco tổ chức tọa đàm trực tuyến truyền thông khu vực vào chiều ngày 15/10 để công bố “Báo cáo Chỉ số sẵn sàng AI 2025”.

Trao đổi tại tọa đàm công bố “Báo cáo Chỉ số Sẵn sàng AI 2025” diễn ra trực tuyến vào chiều 15/10, 2 chuyên gia của Cisco là các ông Ben Dawson, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc (APJC) và Simon Miceli, Giám đốc điều hành Mảng hạ tầng điện toán đám mây và AI, khu vực APJC đã phân tích, lý giải vì sao mức độ sẵn sàng là yếu tố then chốt tạo nên thành công và hiệu quả đầu tư trong hành trình chuyển đổi AI của doanh nghiệp, tổ chức, thông qua việc phác họa những điểm nổi bật tạo nên “chân dung” của nhóm “Pacesetters”.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng cụ thể, đo lường hiệu quả toàn diện, hoàn thiện nhiều trường hợp sử dụng và biến an ninh thành sức mạnh là những đặc điểm nổi bật giúp cho nhóm “Pacesetters” đạt được kết quả vượt trội trong chuyển đổi AI.

Cụ thể, 98% các doanh nghiệp thuộc nhóm “Pacesetters” toàn cầu được khảo sát đều có lộ trình AI rõ ràng; 95% doanh nghiệp thuộc nhóm này theo dõi tác động đầu tư AI, gấp đôi so với các doanh nghiệp khác; và 71% tin tưởng rằng các ứng dụng AI sẽ tạo ra nguồn doanh thu mới.

Nghiên cứu mới của Cisco cũng cho thấy, 77% nhóm “Pacesetters” cho biết hệ thống mạng của họ hoàn toàn linh hoạt và có thể mở rộng tức thì cho mọi dự án AI; 87% các doanh nghiệp này nhận thức cao về các mối đe dọa đặc thù từ AI và 75% đã sẵn sàng kiểm soát, bảo vệ các AI Agents. Đặc biệt, niềm tin là một phần trong giá trị cốt lõi của nhóm “Pacesetters”.

Ngoài ra, “Báo cáo Chỉ số sẵn sàng AI 2025” còn lưu ý về xu hướng trỗi dậy của các hệ thống AI Agent (tác nhân AI). Kết quả khảo sát chỉ ra rằng, 93% tổ chức tại Việt Nam dự định triển khai AI Agents, và gần 38% trong số đó kỳ vọng hệ thống AI Agent sẽ phối hợp làm việc với nhân viên trong 1 năm tới.

Tuy nhiên, với phần lớn doanh nghiệp, việc sử dụng AI Agents đang bộc lộ những nền tảng yếu - khi hệ thống hiện tại chỉ đủ khả năng xử lý các tác vụ mang tính phản ứng, chứ chưa thể vận hành những hệ thống AI có khả năng tự động ra quyết định và học hỏi liên tục. Các chuyên gia Cisco khuyến nghị thách thức này cần được các đơn vị tập trung giải quyết để có thể chuyển đổi AI thành công.