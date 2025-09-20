Ngày 20/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào 18h30 ngày 16/9, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có ba ngôi mộ chưa cải táng bị xâm phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ tổ chức bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và theo dõi sát diễn biến vụ việc. Đồng thời, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ổn định tình hình, phối hợp với các gia đình liên quan thực hiện nghi thức tâm linh đối với các phần mộ. Đơn vị thi công được yêu cầu dừng ngay hoạt động tại khu vực nghĩa trang và nhanh chóng làm việc với các hộ gia đình để xác định trách nhiệm, thống nhất phương án khắc phục hậu quả.

Đối tượng Trương Minh Hào. Ảnh: Đ.X

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh và làm rõ vụ việc.

Kết quả bước đầu cho thấy, tại khu vực nghĩa trang thôn Như Phượng Thượng, đơn vị thi công đã sử dụng máy xúc để đào rãnh thoát nước với chiều dài 38,2m, rộng 1,4m và sâu 0,9m. Đất sau khi đào được múc đổ sang hai bên thành từng đống.

Tại các đống đất này, người dân phát hiện một số tấm ván gỗ, quần áo cùng hài cốt, bao gồm xương người và hộp sọ.

Cơ quan điều tra đã làm việc với Trương Minh Hào (SN 1991, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) là người điều khiển máy xúc gây hư hỏng ba phần mộ.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trương Minh Hào để phục vụ công tác điều tra.