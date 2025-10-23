Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với T.M.N. (36 tuổi, tạm trú phường Long Khánh) để điều tra hành vi “Xâm phạm mồ mả”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/9, sau khi gia đình hoàn tất xây dựng bia mộ cho ông P.H.T. tại nghĩa trang giáo xứ Núi Đỏ (phường Xuân Lập, Đồng Nai), người thân phát hiện mộ bị đập phá nên trình báo công an.

Nghi phạm N. tại vị trí phần mộ bị đập phá. Ảnh: V.N

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Công an phường Xuân Lập khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định T.M.N. là nghi phạm. Đến ngày 6/10, T.M.N. đã đến Công an phường Xuân Lập đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, T.M.N. khai do mâu thuẫn cá nhân với người nhận thi công bia mộ, trong lúc say rượu đã dùng búa sắt đập phá mộ ông P.H.T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.