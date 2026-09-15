Theo The Guardian và Jalopnik, vụ việc xảy ra tại Sydney, Australia, liên quan đến một doanh nhân 50 tuổi tên Enrico Pucci và người yêu cũ được gọi là Stacey trong hồ sơ tòa án.

Stacey mua một chiếc Tesla trong thời gian còn chung sống với Pucci. Do không am hiểu công nghệ, cô được người này thuyết phục đăng ký xe dưới tên anh ta để thuận tiện hỗ trợ sử dụng ứng dụng Tesla.

Tuy nhiên, sau khi Stacey chấm dứt mối quan hệ kéo dài 4 năm vào tháng 10/2025, quyền truy cập ứng dụng đã bị Pucci lợi dụng để kiểm soát và quấy rối cô.

Theo hồ sơ từ cảnh sát, sự việc bắt đầu khi hệ thống báo động trên chiếc Tesla của Stacey bất ngờ kêu liên tục 3 lần vào giữa đêm. Sáng hôm sau, cô phát hiện bảng điều khiển điện tử của xe đã bị thiết lập lại, đồng thời xuất hiện một "hồ sơ giới hạn quyền sử dụng xe" khiến cô không thể truy cập đầy đủ các tính năng trên xe.

Kẻ bạo hành dùng ứng dụng Tesla theo dõi, khống chế người yêu cũ

Ba ngày sau, Pucci lái xe bám theo Stacey và la hét với người đàn ông mà cô đang hẹn hò. Theo hồ sơ vụ án, người này (Pucci) nói: “Cô tưởng cô sẽ thoát tội sao? Tôi đang ở trong xe của cô. Tôi có mặt trong bản đồ của cô đấy”.

Với quyền quản trị ứng dụng Tesla, Pucci được cho là đã thực hiện nhiều hành vi can thiệp từ xa, gồm:

Giới hạn tốc độ: Kích hoạt chế độ đỗ xe, khiến tốc độ tối đa của xe giảm xuống khoảng 25 dặm/giờ, tương đương 40km/h, khi Stacey đang di chuyển trên đường chính.

Ngắt sạc: Từ xa ngắt kết nối xe khỏi bộ sạc ít nhất 7 lần, khiến nạn nhân có nguy cơ không thể sử dụng xe với pin được sạc đầy.

Điều chỉnh điều hòa: Thay đổi nhiệt độ trong cabin giữa mức nóng và lạnh khi Stacey đang lái xe.

Thiết lập giới hạn thời gian sử dụng: Lợi dụng tính năng kiểm soát của phụ huynh để đặt khung giờ hạn chế, quy định thời điểm chiếc xe được phép vận hành.

Hồ sơ cảnh sát ghi nhận, kể từ khi phát hiện "hồ sơ giới hạn quyền sử dụng xe" được thêm vào ngày 1/11/2025, Stacey không thể tự mình kiểm soát đầy đủ chiếc xe.

Theo thông tin được công bố, đầu tháng 9/2026, Pucci nhận tội đối với 30 cáo buộc liên quan đến bạo lực gia đình. Trong số này có 8 cáo buộc rình rập hoặc đe dọa, 2 cáo buộc siết cổ, cùng các hành vi hành hung và quấy rối nạn nhân.

Tòa án địa phương Parramatta tuyên phạt người này 2 năm 3 tháng tù, trong đó thời gian không được hưởng ân xá là 15 tháng.

Tuy nhiên, Pucci đã kháng cáo bản án và dự kiến tiếp tục hầu tòa vào cuối tháng 10/2026.

Vụ việc cho thấy những tính năng điều khiển phương tiện từ xa, vốn được phát triển nhằm tăng sự tiện lợi cho người sử dụng, có thể bị lợi dụng để theo dõi, quấy rối hoặc khống chế nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình.

Theo Motorbiscuit

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