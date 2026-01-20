Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Phùng Tiến Cao (27 tuổi) vào ngày 20/1. Đối tượng trú tại xã Xuân Ái bị điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Cao khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ việc thiếu tiền tiêu xài cá nhân. Đối tượng nảy sinh ý định lừa chị T.T.H.H. (43 tuổi) xuống xã Xuân Ái để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phùng Tiến Cao (áo đỏ) tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Chiều 18/1, Cao điện thoại hẹn chị H. đến đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để dẫn đi xem đàn lợn. Đối tượng đưa nạn nhân lên khu vực đồi quế vắng vẻ rồi dùng dao tấn công liên tiếp.

Hậu quả khiến chị H. tử vong tại chỗ, còn con gái là cháu V.A.T. (7 tuổi) bị thương nặng. Cao lấy chiếc xe mô tô và điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ anh Vũ Xuân Đ. (chồng nạn nhân) vào chiều cùng ngày. Anh Đ. (trú thôn Gốc Sổ, xã Mậu A) cho biết vợ con đi mua lợn bán dịp Tết rồi mất liên lạc.

Lực lượng chức năng đã tổ chức rà soát và tìm thấy thi thể chị H. cùng cháu T. đang nằm bất tỉnh tại đồi quế. Bé gái lập tức được đưa đến Trung tâm y tế khu vực Văn Yên cấp cứu.

Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ được Phùng Tiến Cao vào khoảng 23h30 ngày 18/1. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.