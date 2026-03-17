Người phát ngôn của Samsung cho biết công ty sẽ ngừng bán smartphone gập ba Galaxy Z TriFold tại thị trường nội địa, sau đó dừng kinh doanh tại Mỹ khi giải quyết xong hàng tồn kho.

Samsung dừng bán Galaxy Z TriFold chỉ sau ba tháng. Ảnh: Bloomberg

Động thái này đã được dự báo trước: trong tháng này, trang web của Samsung đã ngừng hé lộ về các đợt nhập hàng tiếp theo cho mẫu điện thoại gập tiên tiến, vốn có hai bản lề và mở ra thành một máy tính bảng 10 inch cỡ lớn. Hiện tại, trang web chỉ hiển thị dòng chữ TriFold đã "bán hết".

Theo các báo cáo trên mạng xã hội và diễn đàn Reddit, trong những ngày gần đây, người mua vẫn tìm thấy nguồn hàng tại các cửa hàng trải nghiệm ở Frisco (Texas) và Queens (New York), cho thấy một số ít thiết bị hiện vẫn còn hàng.

Samsung giới thiệu thiết bị này vào cuối năm 2025 như một minh chứng cho sức mạnh kỹ thuật. Tuy nhiên, mức giá đắt đỏ ngay lập tức đẩy nó trở thành một sản phẩm ngách dành cho những người dùng tiên phong giàu có nhất. Máy ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 12/12 với giá 3,59 triệu won (hơn 76 triệu đồng). Máy lên kệ tại Mỹ một tháng sau đó.

Samsung từng quảng bá mạnh mẽ tiềm năng đa nhiệm của màn hình mở rộng, dù thiết bị cũng có những điểm phải đánh đổi. TriFold chỉ được bán trực tiếp từ Samsung. Các nhà mạng và nhà bán lẻ chưa bao giờ phân phối sản phẩm này cho người tiêu dùng - một dấu hiệu khác cho thấy số phận ngắn ngủi của TriFold.

Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, ông Won-Joon Choi, CEO mảng kinh doanh trải nghiệm di động của Samsung, cho biết công ty chưa quyết định liệu TriFold có phiên bản kế nhiệm hay không, do tính phức tạp trong sản xuất. Tuy nhiên, một số lợi ích cốt lõi của thiết bị - như tỷ lệ khung hình rộng tưởng cho việc tiêu thụ nội dung giải trí - có thể sẽ được đưa lên các mẫu điện thoại gập rẻ hơn của Samsung theo thời gian.

Trong khi đó, Samsung đã bắt đầu tung ra Galaxy S26 Ultra, với tính năng màn hình riêng tư (Privacy Display) mới và hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo.

(Theo Bloomberg)