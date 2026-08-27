Nếu vẫn hy vọng những hình ảnh rò rỉ gần đây về Galaxy S27 Ultra đã bị phóng đại, người dùng có lẽ sẽ phải thất vọng. Những bản dựng CAD mới nhất từ leaker nổi tiếng Steve H. McFly, hay còn được biết đến với tài khoản @OnLeaks, tiếp tục củng cố khả năng Samsung sẽ thay đổi mạnh thiết kế cụm camera trên mẫu flagship thế hệ tiếp theo.

Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ sử dụng một cụm camera dạng “bệ” lớn. Ảnh: Ice Universe

Theo các bản dựng mới, Galaxy S27 Ultra nhiều khả năng sẽ sử dụng một cụm camera dạng “bệ” lớn, gợi nhớ khá rõ phong cách thiết kế camera trên iPhone 17 Pro. Điều này đồng nghĩa phần nhô lên ở mặt lưng sẽ trở nên nổi bật hơn, trong khi một số thay đổi về phần cứng camera cũng đang gây tranh luận.

Đáng chú ý, camera tele 3x chuyên dụng được cho là sẽ bị loại bỏ. Trong khi đó, camera tele 5x có thể sử dụng cảm biến nhỏ hơn cả cảm biến 1/2,52 inch đang được trang bị trên thế hệ hiện tại. Đây là thay đổi đáng chú ý bởi Galaxy Ultra từ lâu được Samsung định vị là một trong những smartphone có hệ thống camera đa tiêu cự toàn diện nhất thị trường.

Thân máy gần như không đổi nhưng cụm camera dày hơn đáng kể

Theo thông tin từ các bản dựng CAD, Galaxy S27 Ultra có kích thước khoảng 163,76 x 78,25 x 7,97mm. So với Galaxy S26 Ultra với kích thước 163,6 x 78,1 x 7,9mm, mẫu máy mới chỉ lớn hơn một chút.

Tuy nhiên, câu chuyện hoàn toàn khác khi tính cả cụm camera. Độ dày tổng thể tại khu vực camera có thể lên tới 12,53mm. Đây là mức tăng đáng chú ý khi phần nhô camera được cho là dày từ khoảng 4,43mm lên 4,56mm.

Ảnh dựng mới nhất của Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nghe có vẻ chỉ là vài phần mười milimet, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cụm camera của Galaxy S26 Ultra vốn đã dày hơn đáng kể so với Galaxy S25 Ultra. Trên Galaxy S25 Ultra, phần camera chỉ nhô khoảng 2,4mm. Vì vậy, bất kỳ sự gia tăng nào nữa cũng có thể khiến chiếc điện thoại trở nên cộm hơn khi đặt trên mặt bàn hoặc sử dụng mà không có ốp lưng.

Một điểm đáng mừng là theo @OnLeaks, bút S Pen vẫn tiếp tục được duy trì trên Galaxy S27 Ultra thêm ít nhất một thế hệ.

Cụm camera lớn hơn có thể mang lại lợi ích gì?

Dù thiết kế mới đang nhận về nhiều phản ứng tiêu cực, cụm camera lớn hơn không hoàn toàn vô nghĩa. Về lý thuyết, không gian dành cho camera được mở rộng có thể cho phép Samsung sử dụng phần cứng camera tốt hơn. Đồng thời, việc bố trí lại linh kiện ở mặt lưng cũng có thể giải phóng thêm không gian bên trong thân máy, mở ra khả năng trang bị viên pin dung lượng lớn hơn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những lợi ích trên lý thuyết. Một số thông tin rò rỉ thậm chí cho thấy module tele 5x có thể được thu nhỏ thay vì nâng cấp.

Đáng chú ý hơn, việc loại bỏ camera 3x sẽ khiến hệ thống camera của Galaxy S27 Ultra kém linh hoạt hơn. Camera chính 200MP có thể sử dụng khả năng cắt ảnh để bù đắp khoảng tiêu cự bị thiếu, nhưng giải pháp này khó có thể mang lại chất lượng tương đương một camera tele 3x chuyên dụng.

Dẫu vậy, sự biến mất của camera 3x có thể không phải vấn đề quá lớn với tất cả người dùng. Một số ý kiến cho rằng cảm biến nhỏ trên camera này không thực sự hữu ích, thậm chí còn dễ tạo ra nhiễu màu và các hiện tượng ảnh không mong muốn trong một số điều kiện chụp.

Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Điều đáng chú ý nằm ở lý do Samsung được cho là loại bỏ camera tele 3x. Thay vì đơn thuần nhằm tối ưu thiết kế hay nâng cấp hệ thống camera, thay đổi này được cho là xuất phát từ mục tiêu cắt giảm chi phí sản xuất.

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S27 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Nếu thông tin này chính xác, đây có thể là một quyết định gây tranh luận, đặc biệt khi Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng tiếp tục nằm trong nhóm smartphone cao cấp nhất của Samsung.

Không chỉ vậy, Galaxy S27 Ultra được cho là cũng sẽ không sử dụng cảm biến ISOCELL HPC mới nhất của Samsung. Tính năng khẩu độ biến thiên từng xuất hiện trong các tin đồn trước đây cũng có khả năng không được đưa lên thiết bị.

Như vậy, dù cụm camera có thiết kế lớn hơn, người dùng chưa chắc nhận được một hệ thống camera tương ứng với kích thước của nó.

Ở thời điểm hiện tại, ngoại hình của Galaxy S27 Ultra chắc chắn sẽ khiến không ít người dùng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là những ai không thích smartphone có cụm camera quá lớn. Tuy nhiên, lịch sử thị trường smartphone cho thấy thiết kế gây tranh cãi chưa chắc đồng nghĩa với thất bại.

Nếu Samsung thực sự đưa thiết kế mới lên Galaxy S27 Ultra, người dùng có thể sẽ dần quen mắt sau một thời gian. Ngay cả những lựa chọn từng bị xem là quá táo bạo, chẳng hạn phiên bản màu cam Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro, vẫn có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông và thúc đẩy sự quan tâm đối với sản phẩm.

Vì vậy, cụm camera “khổng lồ” của Galaxy S27 Ultra có thể đang gây khó chịu trên hình ảnh rò rỉ, nhưng chưa thể nói trước thiết kế này sẽ ảnh hưởng thế nào đến doanh số.

(Theo PhoneArena)