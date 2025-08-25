Apple đang trong giai đoạn chuẩn bị công bố loạt iPhone 17 vào mùa thu, và như thường lệ, “cỗ máy tin đồn” đang hoạt động hết công suất.

Concept iPhone 17 Pro. Ảnh: AR Technology

Bên cạnh những cải tiến quen thuộc về hiệu năng và thiết kế, dòng iPhone 17 năm nay được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý hơn trong nhiều năm qua, bao gồm một số tính năng chưa từng có tiền lệ.

Tất nhiên, không phải tất cả nâng cấp đều sẽ xuất hiện trên mọi phiên bản, và Apple vốn nổi tiếng với khả năng giữ bí mật đến phút chót. Tuy vậy, nếu những thông tin rò rỉ này trở thành sự thật, giới hâm mộ sẽ khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của iPhone 17.

Hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới

Sau nhiều năm bị người dùng phàn nàn, đặc biệt là giới game thủ và những người làm việc chuyên sâu, Apple có thể cuối cùng cũng giải quyết tình trạng quá nhiệt.

Theo các nguồn tin, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới, giúp phân tán nhiệt tốt hơn khi xử lý các tác vụ nặng như dựng video hay chơi game 3D.

Công nghệ này được cho là dựa trên buồng hơi (vapor chamber), vốn đã phổ biến trên các máy tính chơi game cao cấp.

Nếu được áp dụng thành công, chiếc iPhone sẽ duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chạy các tác vụ AI phức tạp.

Nói cách khác, việc tạo một Genmoji sẽ không còn khiến máy “nóng ran” như trước.

Thiết kế siêu mỏng và siêu nhẹ

Trong khi các mẫu Pro năm nay được dự đoán sẽ dày hơn đôi chút để chứa pin lớn hơn và hệ thống camera cải tiến, Apple lại đang chuẩn bị giới thiệu một biến thể hoàn toàn mới có tên iPhone 17 Air.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Air sẽ là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm tại điểm mỏng nhất.

Để đạt được độ mỏng này, Apple đã sử dụng các quy trình kỹ thuật mới nhằm thu nhỏ linh kiện bên trong. Máy vẫn sẽ được trang bị chip A19 mạnh mẽ như những mẫu iPhone 17 khác.

Tuy nhiên, độ mỏng ấn tượng này cũng kéo theo một số đánh đổi: pin sẽ nhỏ hơn và máy chỉ có một camera đơn phía sau. Đây là sự lựa chọn hướng tới những người ưu tiên thiết kế siêu nhẹ thay vì tính năng chụp ảnh đa ống kính.

Camera selfie sắc nét vượt trội

Camera trước của iPhone đã nhiều năm không có bước nhảy vọt về độ phân giải. Lần nâng cấp gần nhất là ở iPhone 14, với cảm biến lớn hơn và hỗ trợ tự động lấy nét.

Tin vui là sự thay đổi lớn sẽ đến trên iPhone 17. Apple dự kiến nâng cấp camera trước từ 12MP lên 24MP, mang đến ảnh selfie sắc nét hơn và cuộc gọi FaceTime rõ ràng hơn.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo còn tiết lộ camera mới sẽ có ống kính 6 thành phần (thay vì 5 như trên iPhone 15 và 16), giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Đây là điểm cộng lớn cho giới sáng tạo nội dung, đặc biệt là vloggers.

Chip hiệu năng cao thế hệ mới

Apple được cho là sẽ tiếp tục chiến lược phân cấp chip để khuyến khích người dùng nâng cấp lên các mẫu đắt tiền hơn. Theo đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ dùng chip A19, trong khi dòng 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được trang bị A19 Pro mạnh mẽ hơn.

Cả hai đều được sản xuất trên tiến trình N3P của TSMC, giúp tiết kiệm điện năng hơn so với N3/N3E ở các thế hệ trước. Tuy vậy, A19 Pro sẽ vượt trội với GPU mạnh hơn và RAM 12GB (so với 8GB trên bản thường).

Điều này đồng nghĩa với việc các tác vụ nặng như dựng phim, chơi game 3D hay chạy AI trực tiếp trên thiết bị sẽ mượt mà hơn – đặc biệt khi kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt mới.

Kết nối không dây “cây nhà lá vườn”

Nếu như iPhone 16 đã hỗ trợ Wi-Fi 7 và 5G, thì iPhone 17 được kỳ vọng sẽ nâng tầm hơn nữa nhờ modem 5G “cây nhà lá vườn” đầu tiên của Apple, có tên C1.

Theo các rò rỉ, ít nhất một mẫu máy – có thể là iPhone 17 Air – sẽ sử dụng modem C1, vốn từng xuất hiện trên iPhone 16e.

Modem này tiết kiệm pin hơn đáng kể so với modem Qualcomm, giúp bù đắp phần nào hạn chế pin nhỏ trên iPhone siêu mỏng.

Ngoài ra, nhà phân tích Jeff Pu dự báo toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị chip Wi-Fi 7 mới do chính Apple thiết kế, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và cải thiện hiệu suất kết nối.

Dù Apple chưa xác nhận bất cứ thông tin nào, nhưng loạt tin rò rỉ trên cho thấy iPhone 17 có thể là một bước ngoặt lớn với nhiều tính năng chưa từng có.

Từ hệ thống tản nhiệt mới, thiết kế siêu mỏng, camera selfie gấp đôi độ phân giải, đến chip A19 Pro mạnh mẽ và modem “cây nhà lá vườn”, tất cả đều góp phần làm cho mùa thu năm nay trở nên đáng mong chờ với cộng đồng công nghệ toàn cầu.

Nếu những dự đoán này trở thành sự thật, dòng iPhone 17 không chỉ đơn thuần là bản nâng cấp thường niên, mà có thể định hình lại cách Apple cạnh tranh trong kỷ nguyên smartphone AI và kết nối thế hệ mới.

Xem video concept iPhone 17 Pro với thiết kế cụm camera sau hoàn toàn mới. (Nguồn: AR Technology):

(Theo Macworld, 9to5mac)