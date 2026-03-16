Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy mẫu điện thoại gập dạng vỏ sò tiếp theo của Samsung có thể không mang đến nhiều thay đổi lớn như người dùng kỳ vọng. Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy Z Flip 8 dường như sẽ tiếp tục sử dụng dung lượng pin tương tự thế hệ trước, thay vì một bước nâng cấp đáng kể về thời lượng sử dụng.

Galaxy Z Flip 7. Ảnh: Bloomberg

Trong những năm gần đây, dòng điện thoại gập dạng “Razr-style” của Samsung luôn được đánh giá cao về thiết kế nhỏ gọn và phong cách. Tuy nhiên, pin vẫn là yếu tố khiến nhiều người dùng mong đợi cải tiến. Nếu thông tin mới là chính xác, thế hệ Z Flip tiếp theo có thể sẽ tập trung vào những thay đổi khác thay vì nâng cấp pin.

Pin gần như giữ nguyên so với thế hệ trước

Theo blog công nghệ GalaxyClub, hai mã pin EB-BF776 và EB-BF777 được cho là sẽ trang bị cho Galaxy Z Flip 8. Khi kết hợp lại, tổng dung lượng định mức của bộ pin này đạt khoảng 4.174 mAh.

Con số này đáng chú ý vì gần như không thay đổi so với dung lượng pin của Galaxy Z Flip 7. Nói cách khác, nếu rò rỉ chính xác, Samsung có thể tiếp tục giữ nguyên cấu hình pin trên thế hệ mới.

Dung lượng này cũng khá gần với mức pin thực tế khoảng 4.300 mAh thường được công bố cho dòng Z Flip trong các thông số marketing. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng khó có thể kỳ vọng vào bước nhảy lớn về thời lượng pin ở phiên bản sắp tới.

Trong khi Samsung giữ nguyên cấu hình pin cho dòng điện thoại gập vỏ sò, nhiều hãng Android khác đang chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon, cho phép tăng mật độ năng lượng mà không cần tăng kích thước pin.

Nhờ công nghệ này, một số smartphone mới có thể đạt dung lượng pin lớn hơn đáng kể dù thiết kế vẫn mỏng nhẹ. Tuy nhiên, dòng Z Flip dường như vẫn trung thành với cấu trúc pin lithium-ion truyền thống.

Thực tế, dung lượng pin của Z Flip hiện vẫn nhỏ hơn khoảng 100 mAh so với mẫu điện thoại gập dạng sách của Samsung là Galaxy Z Fold 7. Điều này phần nào phản ánh hạn chế về không gian bên trong thân máy gập dạng vỏ sò, nơi các linh kiện phải được bố trí trong hai nửa nhỏ gọn.

Dù không có bước đột phá về pin, thế hệ trước của dòng máy này vẫn được đánh giá khá tích cực. Trong bài đánh giá ban đầu, Galaxy Z Flip 7 nhận được nhiều lời khen nhờ màn hình phụ tiện dụng, hiệu năng ổn định và thời lượng pin đủ cho một ngày sử dụng.

Nhà đánh giá công nghệ Adam Doud của Mashable nhận xét rằng chiếc điện thoại này không phải là thiết bị có thể sử dụng trong nhiều ngày liên tục mà không cần sạc. Tuy vậy, nếu tận dụng tối đa màn hình phụ ở mặt ngoài, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể năng lượng và kéo dài thời gian sử dụng.

Màn hình phụ cho phép thực hiện nhiều tác vụ nhanh như kiểm tra thông báo, trả lời tin nhắn ngắn hoặc điều khiển nhạc mà không cần mở máy. Điều này giúp giảm số lần bật màn hình chính, yếu tố tiêu tốn pin nhiều nhất.

Kỳ vọng nâng cấp ở các yếu tố khác

Nếu pin thực sự không thay đổi, nhiều khả năng Samsung sẽ tập trung nâng cấp các khía cạnh khác của Galaxy Z Flip 8, chẳng hạn như hiệu năng, camera, phần mềm AI hoặc độ bền của bản lề và màn hình gập.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại gập ngày càng cạnh tranh, các hãng sản xuất đang phải cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ và thời lượng pin. Với dòng Z Flip, Samsung dường như vẫn ưu tiên kiểu dáng thời trang và tính di động hơn là dung lượng pin cực lớn.

Dù vậy, nếu xu hướng pin silicon-carbon tiếp tục phổ biến trong ngành smartphone, nhiều chuyên gia cho rằng Samsung có thể sẽ phải áp dụng công nghệ này trong các thế hệ Z Flip tương lai để cải thiện đáng kể thời lượng pin, điều mà người dùng dòng điện thoại gập đã mong đợi từ lâu.

(Theo Mashable)