Các thông tin mới nhất cho thấy Apple không chỉ thay đổi thiết kế phần cứng mà còn điều chỉnh sâu hệ điều hành iOS để phù hợp với màn hình gập rộng bên trong.

Đây có lẽ là hình dáng của chiếc iPhone gập sắp ra mắt của Apple. Ảnh: Talks Tech Newz

Bên cạnh đó, hãng cũng đã đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến hệ thống camera, phương thức bảo mật và độ bền, những yếu tố từng khiến Apple chậm chân trong cuộc đua smartphone gập so với các đối thủ như Samsung hay Oppo.

iOS được “tái thiết kế” để phù hợp với màn hình gập

Trong nhiều năm qua, giới công nghệ tin rằng chiếc iPhone gập sẽ hoạt động giống một chiếc iPad thu nhỏ khi mở ra. Một báo cáo mới cho thấy giả định này phần nào chính xác, dù Apple không có ý định đưa hệ điều hành iPadOS lên thiết bị.

Thay vào đó, hãng đang điều chỉnh chính hệ điều hành iOS để thích nghi với thiết kế màn hình gập đặc biệt của thiết bị.

Cụ thể, khi mở hoàn toàn màn hình trong của iPhone gập, giao diện ứng dụng iOS sẽ được bố trí lại theo phong cách gần giống ứng dụng trên iPad. Một thay đổi đáng chú ý là Apple sẽ đưa thanh điều hướng bên (sidebar) vào nhiều ứng dụng iPhone, yếu tố vốn quen thuộc trên iPad nhưng chưa từng xuất hiện rộng rãi trên điện thoại.

Tuy nhiên, các thanh sidebar này chỉ xuất hiện khi người dùng sử dụng màn hình lớn bên trong. Khi thiết bị được gập lại và sử dụng màn hình ngoài, ứng dụng vẫn hoạt động giống hệt trên một chiếc iPhone truyền thống.

Cách tiếp cận này cho thấy Apple đang cố gắng duy trì trải nghiệm quen thuộc của iPhone, đồng thời tận dụng lợi thế màn hình lớn khi thiết bị được mở ra.

Đa nhiệm xuất hiện nhưng không phức tạp như iPad

Một tính năng gần như chắc chắn phải có trên smartphone gập là khả năng đa nhiệm và Apple cũng sẽ mang tính năng này lên iPhone gập.

Tuy vậy, trải nghiệm đa nhiệm sẽ được thiết kế đơn giản hơn đáng kể so với trên iPad.

Người dùng có thể chạy hai ứng dụng song song trên màn hình bên trong, tương tự cách hoạt động của nhiều smartphone gập hiện nay. Các nhà phát triển cũng được kỳ vọng sẽ tối ưu lại ứng dụng iOS để hiển thị tốt hơn khi điện thoại được mở ở chế độ ngang.

Dù vậy, Apple sẽ không áp dụng toàn bộ hệ thống cửa sổ phức tạp của iPadOS. Điều này nhằm đảm bảo trải nghiệm vẫn mang bản sắc iPhone thay vì biến thiết bị thành một chiếc máy tính bảng thực thụ.

Từ bỏ camera dưới màn hình, Touch ID quay trở lại

Một trong những chi tiết thú vị nhất liên quan đến iPhone gập là hệ thống camera.

Ban đầu, Apple được cho là đã thử nghiệm công nghệ camera ẩn dưới màn hình cho màn hình chính bên trong. Tuy nhiên, hãng cuối cùng quyết định từ bỏ giải pháp này do chất lượng ảnh bị giảm sút quá nhiều.

Hình ảnh mô phỏng iPhone màn hình gập dựa trên các thiết kế bị rò rỉ. Ảnh: Ben Geskin

Thay vào đó, Apple chọn thiết kế camera dạng đục lỗ (punch-hole). Quyết định này khá giống với cách mà Samsung từng lựa chọn khi phát triển dòng điện thoại gập cao cấp như Samsung Galaxy Z Fold 7.

Màn hình ngoài nhỏ hơn của iPhone gập cũng sẽ có một camera selfie dạng đục lỗ. Dù phần khuyết hình viên thuốc quen thuộc của iPhone, còn gọi là Dynamic Island, có thể biến mất, Apple vẫn duy trì cách hiển thị thông báo và tương tác tương tự. Các thông báo và giao diện ứng dụng sẽ mở rộng quanh lỗ camera để tạo hiệu ứng giống Dynamic Island.

Ở mặt sau, iPhone gập chỉ được trang bị hai camera. Cụm camera này dự kiến sẽ có thiết kế mỏng và gọn, tương tự phong cách của dòng iPhone Air được đồn đoán trước đó.

Một thay đổi lớn khác là công nghệ bảo mật sinh trắc học.

Theo các báo cáo trước đây, Apple đã phải từ bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID trên iPhone gập. Nguyên nhân là khung máy của thiết bị quá mỏng, không đủ không gian để chứa toàn bộ cảm biến cần thiết.

Thay vào đó, Apple sẽ đưa cảm biến vân tay Touch ID trở lại. Cảm biến này nhiều khả năng được tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên, giải pháp từng được Apple sử dụng trên một số dòng iPad.

Nếp gấp màn hình vẫn tồn tại nhưng được cải thiện

Một trong những lý do khiến Apple chậm tham gia thị trường smartphone gập là hãng lo ngại về độ bền và nếp gấp trên màn hình.

Apple từng đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn nếp gấp, nhưng các nguồn tin cho biết điều này vẫn chưa thể đạt được với công nghệ hiện tại.

Dù vậy, công ty được cho là đã phát triển một trong những hệ thống màn hình gập và bản lề tiên tiến nhất từng xuất hiện trên smartphone. Theo các báo cáo gần đây, nếp gấp trên iPhone gập sẽ nông hơn và phẳng hơn rõ rệt so với nhiều mẫu điện thoại gập đến từ Trung Quốc.

Điều này có thể tạo ra trải nghiệm xem phim và video tốt hơn đáng kể so với các thế hệ điện thoại gập trước đây. Thậm chí, ở một số góc nhìn, nếp gấp có thể gần như không nhìn thấy.

Giá iPhone gập có thể vượt 2.000 USD

Tất cả những công nghệ mới, từ màn hình gập cao cấp, bản lề phức tạp cho đến việc tái thiết kế iOS, sẽ khiến giá bán của thiết bị tăng mạnh.

Video concept iPhone Fold. Nguồn: Scene/YouTube

Nhiều nguồn tin cho rằng chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể có giá từ 2.000 USD trở lên. Apple được cho là sẽ định vị thiết bị này như một sản phẩm cao cấp mới trong hệ sinh thái của hãng, thậm chí nằm trên cả dòng iPhone 18 Pro Max.

Nếu các thông tin này chính xác, iPhone gập không chỉ là một thiết bị mới mà còn có thể mở ra một phân khúc “Ultra” hoàn toàn mới trong chiến lược sản phẩm của Apple, nơi công nghệ tiên tiến nhất được tập trung vào một thiết bị mang tính biểu tượng.

(Theo PhoneArena, Mashable, MacRumors)